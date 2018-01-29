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الرئيسية | حوادث | طعنة قاتلة تودي بحياة شاب وسط مراكش

طعنة قاتلة تودي بحياة شاب وسط مراكش

طعنة قاتلة تودي بحياة شاب وسط مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 29 يناير 2018 - 02:12

توفي شاب، مساء الأحد بملحقة الازدهار التابعة لمقاطعة جليز بمدينة مراكش، إثر تلقى طعنة على مستوى البطن من شاب آخر، بعد مواجهة عنيفة بينهما، استعملت فيها الأسلحة البيضاء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث المميت، حيث لم تتح الطعنة التي تلقاها لسيارة الإسعاف التي حضرت لنقله الفرصة لتقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الأمن أشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة، وفتحت محضر تحقيق أولي في الحادثة، كما أطلقت حملة تمشيط بحثا عن الظنين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة تمكنوا من إيقافه.

يذكر أن أمن الدائرة الـ14 حررت، بأمر من النيابة العامة، محضرا قانونيا للموقوف، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لتعميق البحث في انتظار تقديمه أمام أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

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