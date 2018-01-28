شغب كروي يُحدث إصابات وخسائر مادية بوجدة

هسبريس - و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة وجدة أنكاد، بأنه عقب انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت، عشية اليوم الأحد، بين فريقي مولودية وجدة والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي برسم الدورة 16 للبطولة الاحترافية القسم الثاني، قامت مجموعتين من مشجعي الفريقين بالتراشق بالحجارة فيما بينها، بمحيط الملعب البلدي، قرب سوق طنجة، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح طفيفة، وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات للخواص.

وحسب المصادر ذاتها، فقد قامت القوات العمومية بالتدخل لإعادة الهدوء واستتباب الأمن، كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بخصوص هذه الأحداث.