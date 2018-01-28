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الرئيسية | حوادث | شغب كروي يُحدث إصابات وخسائر مادية بوجدة

شغب كروي يُحدث إصابات وخسائر مادية بوجدة

شغب كروي يُحدث إصابات وخسائر مادية بوجدة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 يناير 2018 - 20:15

أفادت السلطات المحلية لعمالة وجدة أنكاد، بأنه عقب انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت، عشية اليوم الأحد، بين فريقي مولودية وجدة والاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي برسم الدورة 16 للبطولة الاحترافية القسم الثاني، قامت مجموعتين من مشجعي الفريقين بالتراشق بالحجارة فيما بينها، بمحيط الملعب البلدي، قرب سوق طنجة، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح طفيفة، وإلحاق خسائر مادية بخمس سيارات للخواص.

وحسب المصادر ذاتها، فقد قامت القوات العمومية بالتدخل لإعادة الهدوء واستتباب الأمن، كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بخصوص هذه الأحداث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - جريء الأحد 28 يناير 2018 - 20:49
الاتحاد الرياضي الاسلامي !!!!
راحنا فافغانستان.
كلمة اسلامي تستخدم فقط لجميع الفلوس والنصب باسم الدين.
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-24
2 - سعيد الأحد 28 يناير 2018 - 20:50
للأسف

الشغب طاعون يأكل الأخضر و اليابس، و ليس من شيم و لا أخلاق أهلنا في الشرق
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15
3 - abdeladem الأحد 28 يناير 2018 - 20:52
اخخ عليكي يا مدينتي الغالية موليتيش عروسة شرق اصبحت ارملة الشرق
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4
4 - غيوور الأحد 28 يناير 2018 - 20:53
هده مؤشرات لتنظيم كأس العالم 2026
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6
5 - محماد الأحد 28 يناير 2018 - 21:13
واه وجادة زعما مرزنين، دربي كروي فرصة للفرح وليس القرح.
في أوروبا الناس تحضر للملاعب للاستمتاع ونسيان روتين العمل، وينصرفون في هدوء تامـ

شباب بطالي ضائع خريج نظام تعليمي على المقاس يفجر موهبته في الشارع، تعربيد وسب وضرب وجرح وتكسير وتخريب...
من أوصل البلاد والعباد الى الإفلاس؟
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