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كُتّاب وآراء
الخيانة الزوجية تقود أستاذا من وزان إلى الاعتقال
ألقت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الثانية بمدينة وزان، مساء اليوم الأحد، القبض على شخصين ملتبسين بممارسة الخيانة الزوجية بتجزئة الشرفاء بالمدينة ذاتها.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشخص الموقوف، وهو أستاذ للتعليم الابتدائي، من مواليد 1965، وأب لأربعة أطفال، تم ضبطه في سيارة خفيفة في وضعية مخلة بالحياء رفقة سيدة متزوجة من مواليد 1986، وأم لثلاثة أطفال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية جاءت عن طريق الصدفة خلال جولة روتينية كانت تقوم بها دورية الأمن. وقد تم اقتياد المخالفين للقانون إلى مخفر الشرطة قصد الاستماع إليهما.
وتم وضع المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهما على المحكمة.