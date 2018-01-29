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الرئيسية | حوادث | الخيانة الزوجية تقود أستاذا من وزان إلى الاعتقال

الخيانة الزوجية تقود أستاذا من وزان إلى الاعتقال

الخيانة الزوجية تقود أستاذا من وزان إلى الاعتقال
هسبريس من وزان
الاثنين 29 يناير 2018 - 00:29

ألقت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الثانية بمدينة وزان، مساء اليوم الأحد، القبض على شخصين ملتبسين بممارسة الخيانة الزوجية بتجزئة الشرفاء بالمدينة ذاتها.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الشخص الموقوف، وهو أستاذ للتعليم الابتدائي، من مواليد 1965، وأب لأربعة أطفال، تم ضبطه في سيارة خفيفة في وضعية مخلة بالحياء رفقة سيدة متزوجة من مواليد 1986، وأم لثلاثة أطفال.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية جاءت عن طريق الصدفة خلال جولة روتينية كانت تقوم بها دورية الأمن. وقد تم اقتياد المخالفين للقانون إلى مخفر الشرطة قصد الاستماع إليهما.

وتم وضع المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهما على المحكمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هم.......هم الاثنين 29 يناير 2018 - 00:51
و في هذه الحالة ستجد رجال التعليم يبتلعون ألسنتهم و لن تسمع لهم حسيسا.....أما لو تعلق الأمر برجل سلطة أو درك او شرطة ليمطرون الموقع بمختلف النعوت القبيحة و الذميمة و توزيع الخبر عبر مختلف المواقع .....ليعلم رجال التعليم أن خذلانهم للمجتمع و للابرياء تمخض عنه جيل من الأساتذة و المعلمين متعلقين بتتبع العورات و التنافس على السلاليم و ابتكار أساليب و حيل لتعطيل الدراسة ثم الالتحاق بالوداديات و الجمعيات و النقابات و دور الساعات الإضافية...و ساقولها لكم علانية فكما تدينون تدانون يا سادة.
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-40
2 - من هنا الاثنين 29 يناير 2018 - 00:53
أغلبية الأساتذة مهلوسين بالجنس ...و الله احفظ....فعلها الفراغ و قلة ساعات العمل و الاجور السمينة للاسف الشديد.
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-38
3 - تلك بتلك الاثنين 29 يناير 2018 - 00:54
الان ماذا سيقول رجال التعليم ؟ كم سبيتم قائد الدروة و كم و كم ؟؟؟؟
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-38
4 - مواطن حر الاثنين 29 يناير 2018 - 00:58
أغلب حالات الخيانة في بلدتي من الأساتذة ...كل حالات التلبس بالخيانة الزوجية ابطالها رجال التعليم....رجال التربية والتكوين !!!!!!!!
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-37
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