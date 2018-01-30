أربعيني ينتحر شنقا داخل منزله في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزت "إقامة اليقين" بحي سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، في الدار البيضاء، على وقع فاجعة انتحار رجل في الأربعينيات من عمره، شنقا داخل منزله.

وحسب مصادر متطابقة فإن الرجل وضع حدا لحياته شنقا بواسطة حبل داخل مطبخ منزله، وهو ما يرجح أن يكون السبب وراء هاته الخطوة راجعا بالأساس إلى مشاكل عائلية.

المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى، وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد الخضوع للتشريح.