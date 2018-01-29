وفاة طفلة وإصابات في حادثة سير ناحية برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

خضعت جثة طفلة، اليوم الاثنين، للتشريح الطبي بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعدما فارقت الحياة متأثرة بجروح خطيرة، إثر حادثة سير، وقعت في النفوذ الترابي لجماعة أولاد عبّو إقليم برشيد على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3618 الرابطة بين الطريق الجهوية 318 في النقطة الكيلومترية 4 في اتجاه بولعوان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أفراد عائلة مكوّنة من 5 أفراد تقطن بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، كانوا على متن سيارة خفيفة من نوع "كونكو"، قادمين من الدار البيضاء في اتجاه بولعوان مرورا بمنطقة أولاد عبّو، إلا أن السائق فقد السيطرة على مقود السيارة فانقلبت به جانب الطريق.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث أسفر عن مصرع طفلة "أ، م" تبلغ من العمر 11 سنة بمكان الحادث، في حين أصيب السائق وزوجته وابناه الاثنان بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد عبّو سرية برشيد وممثلا عن السلطات المحلية انتقلوا إلى مكان الحادثة وقاموا بمعاينتها وعملوا على توجيه الجرحى عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى لتقلي العلاجات الضرورية، في حين جرى وضع جثة الطفلة بمستودع الأموات بسطات.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي بأولاد عبّو سرّية برشيد بحثا في الحادثة لتحديد ظروف وملابسات وقوعها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، في انتظار نتائج التشريح الطبّي لجثة التلميذة الهالكة.