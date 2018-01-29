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الرئيسية | حوادث | وفاة طفلة وإصابات في حادثة سير ناحية برشيد

وفاة طفلة وإصابات في حادثة سير ناحية برشيد

وفاة طفلة وإصابات في حادثة سير ناحية برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 29 يناير 2018 - 14:15

خضعت جثة طفلة، اليوم الاثنين، للتشريح الطبي بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعدما فارقت الحياة متأثرة بجروح خطيرة، إثر حادثة سير، وقعت في النفوذ الترابي لجماعة أولاد عبّو إقليم برشيد على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3618 الرابطة بين الطريق الجهوية 318 في النقطة الكيلومترية 4 في اتجاه بولعوان.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أفراد عائلة مكوّنة من 5 أفراد تقطن بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، كانوا على متن سيارة خفيفة من نوع "كونكو"، قادمين من الدار البيضاء في اتجاه بولعوان مرورا بمنطقة أولاد عبّو، إلا أن السائق فقد السيطرة على مقود السيارة فانقلبت به جانب الطريق.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث أسفر عن مصرع طفلة "أ، م" تبلغ من العمر 11 سنة بمكان الحادث، في حين أصيب السائق وزوجته وابناه الاثنان بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد عبّو سرية برشيد وممثلا عن السلطات المحلية انتقلوا إلى مكان الحادثة وقاموا بمعاينتها وعملوا على توجيه الجرحى عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى لتقلي العلاجات الضرورية، في حين جرى وضع جثة الطفلة بمستودع الأموات بسطات.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي بأولاد عبّو سرّية برشيد بحثا في الحادثة لتحديد ظروف وملابسات وقوعها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، في انتظار نتائج التشريح الطبّي لجثة التلميذة الهالكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - moha o'trente الاثنين 29 يناير 2018 - 14:58
Le rectangle de la mort casa-berchid, settat, beja3d ...... cette région est connu pour 2 choses 1) beaucoup d'accidents 2) 95 % dé chiakhes du Maroc viennent de cette région , y a t il un lien !!!! On sait chiakhes signifies fêtes alcool prostitution danse hachich ......
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-13
2 - عبدالله الاثنين 29 يناير 2018 - 15:07
أنا لله وأنا إليه راجعون هدا هو المتالات برمودا سطات برشيد الكتر مكان حواديت
الحواديت سير و حواديت انتحارات سبحان
ألله هيل هدا كول صدفة يارب احفظ
الجميع يارب
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4
3 - Domaje الاثنين 29 يناير 2018 - 16:57
اولا اترحم على جميع اخواننا الذين قضوا في جميع الحوادث،ولعل السبب في بعض الحوادث هو صيانة الطرق الغير المكتملة،حيث تكون حافة الطرق غير مزودة بالتنبيهات،لان الطريق الجديدة تبقى عالية على مستوى الارض وعندما يتجنب الساءق السيارة الاتية من الاتجاه المعاكس يسقط في الحافة و بالتالي تقع الكارثة،ولدي سؤال هل الاحجار تنبه الساءق باليل؟
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3
4 - المهم الاثنين 29 يناير 2018 - 17:18
اقليم دكالة و الشاوية طرقها كلها ضيقة و محفرة و غير صالحة رغم انها يستعملها اصحاب الحافلات و الشاحنات و السيارات فهي لا تخضع للمعايير الطرقية ، نحن نعاني كثيرا من هذه الطرق و لا من يجيب ،المنتخبون لهذه المناطق فاسدين لا يهمهم اَي شيء سوى مصالحهم الخاصة
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