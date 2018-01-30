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الرئيسية | حوادث | ابتزاز ودروس خاصة وراء تأديب أستاذ في وزان

ابتزاز ودروس خاصة وراء تأديب أستاذ في وزان

ابتزاز ودروس خاصة وراء تأديب أستاذ في وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:09

أحالت المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أستاذا يشتغل بثانوية ابن زهر بالمدينة ذاتها على المجلس التأديبي، بسبب تورطه في قضية ابتزاز متمدرسين ودفعهم إلى إجراء ساعات إضافية مؤدى عنها.

تحرك لجنة إقليمية للبحث والتقصي جاء عقب نشر تلاميذ، ثانية باكالوريا شعبة علوم اقتصادية لمقاطع فيديو، جرى تداولها على نطاق واسع، يتهمون فيها أستاذين بالتهاون والخروج عن مضمون المناهج التربوية قصد استمالتهم للقيام بساعات الدعم الإضافية مقابل مبالغ مالية، فضلا عن التلاعب في النقط؛ وهي النتيجة التي خلص إليها بحث مفصل باشرته مصالح مديرية التربية الوطنية في مضمون الشهادات الموثقة في شريط الفيديو.

وخلص تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق في الموضوع إلى إنذار إطار تربوي مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي بخصوص المنسوب إليه، في حين لا يزال التحقيق والبحث ساريين مع أستاذ آخر يعمل بالمؤسسة التعليمية المذكورة.

في سياق متصل أكد مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان صحة الخبر، ضمن تصريح لهسبريس، مشيدا في الوقت نفسه بالأخلاق العالية التي يتحلى بها جل نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتي تجعلهم يتفانون في أداء واجبهم المهني بكل جدية وإخلاص، وزاد مستدركا: "سنتصدى بكل صرامة وحزم لكل الحالات الشاذة التي تزيغ عن أداء الرسالة التربوية النبيلة المنوطة بها"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - mayssa الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:34
هده الضاهرة بكثرة ما هي منتشرة في جميع المدن وبالخصوص الدار البيضاء ضننت أن هده الامور عادية ولا يحاسب اصحابها ههه ايوا على هد القبيل ديري دويرة الكازا غدي تلقاو الاساتد كلهم يستاهلوا نفس العقاب
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21
2 - لا لبيع المعارف الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:42
الضربات الموجعة التي يتلقاها القطاع عديدة ومختلفة ومنها هده السلوكات المشينة بسبب ((اللهطة))..هناك نسبة كبيرة جدا جدا تعتبر القطاع مجالا ل(اش دركتي وشحال راكمتي ) اما (اش علمتي وشحال ربيتيو..) امر مغفول وبعيد عن الاهتمام.انا اجالس العديد من (المدرسين) لساعات احيانا والله لا اسمع منهم الا الخزعبلات والكلام عن (هموم) المال والشقة والسيارة وقطعة ارضية و...نساء او ... خلص معاك ديك القهيوة و...) اليس دلك كاف لكي يظهر المستوى الحقيقي لهؤلاء المتسولون في الميدان التعليمي والمخربون للمجتمع باسم ((الاستاذية))؟؟؟
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22
3 - ابو حمزة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:52
كاد المعلم أن يكون رسولا

الله المستعان الكل مغشوش حتى التعليم
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8
4 - محمد الكازاوي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:56
والله أنا أستاذ وأرفض ذلك

وفي علاقة بالموضوع، والله كأستاذ مستعد ان اعيش بالخبز والشاي:

_____فقط وفروا الوسائل العمل (مسلاط الفيديو في كل قسم / النقل لتنظيم خرجات /ومستعدون للتضحية بيوم الاحد ....).

_____ حاربوا الاكتظاظ (المعايير الدولية 16تلميذ في القسم كحد اقصى).
_____ وفرو البنيات التحتية للانشطة الموازية (مدرج الانشطة /اجهزة صوتية...)
____ اعطونا مكوننين جيدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

اخليلي غا باش ابقا الروح ____واطلب ما شئت ///ووليداتنا فيهوم خير.
_____________التربية رسالة _______________

________________والنموذج موضوع الربورتاج حالة معزولة لا تبخس من مجهودات معظم نساء ورجال التعليم في بلادنا ((((في الجبال /وسط ظروف عمل كارثية...)))
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37
5 - عبد الله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:58
بحال هادو لي كيشوهو ناس التعليم! اتقوا الله ومتخليو للعديان منين يشدوكم. براكا غير دكشي لي كنسمعو وكايتعرضو ليه الاساتذة من بهتان وظلم!
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10
6 - اقدس عمل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:00
الأستاذ الذي يتلاعب في النقط يتلاعب بتكافؤ فرص المتمدرسين، وبالتالي بمستقبل الشباب والبلاد: التلاعب في النقط خيانة عظمى، ومرتكبها أخطر من البنكي الذي يتلاعب بالنقود.
جزاء كل من يتلاعب في النقط الطرد والسجن.
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14
7 - RALEUR الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:01
في الستينات وبالضبط في ثانوية إبن رشد ببرشيد،كان أستاذ اللغة العربية يلزمنا بأداء درهم كل أسبوع من أجل أن يصحح لنا مادة الشكل، إمتنعت عن إعطائه الدرهم وبالتالي لم يكن يصحح لي و لم أكن أحتاج لذلك لأني كنت متمكنا من تشكيل النص بدون استعمال إعراب ولا صرف، ولكن هذا الأستاذ كان يصحح لنا الإمتحانات ولم يكن حاقدا علي٠ مرة طلب منا كتابة قصة إجتماعية في عشرين صفحة خلال عطلة الربيع، بعد العطلة جمع أكواما من الأوراق، وكنت الوحيد الذي أسأله عن مآل ما كتبناه فيرد إنه لم يكمل التصحيح بعد، بعدها تيقنت أنه لن يسلمنا أوراقنا٠ كنا أربعين تلميذا في الفصل تخيلوا معي كم من كيلو في هذه الرزم، في العطلة الصيفية وأنا أشتري الزريعة اكتشفت أن البائع يلمها لي في ورقة من أوراق قصتي القصيرة التي أمضيت وقتا طويلا في كتابتها٠ لم أعد أتذكر كم قسما كان يدرس وكم من سنة كان يفعل نفس الشيء ولكن الشيء الذي مازلت أتذكره هو أنه كنا نخاف أن نبلغ عنه الإدارة أو نخبر آباءنا٠
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22
8 - مجرد كلام الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:35
من يخرب المجتمع? الجواب رجال التعليم همهم جمع المال الطمع الطمع اما التلاميد عنده الله
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-4
9 - من أستاذ. الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:48
أقدس عمل عند الأستاذ الصالح هو التقييم العادل للمتمدرس (تتويج لعمل المدرس والمتمدرس).
الأستاذ الذي يتلاعب في النقط يتلاعب بتكافؤ فرص المتمدرسين، وبالتالي بمستقبل الشباب والدولة والبلاد: التلاعب في النقط خيانة عظمى، ومرتكبها أخطر من البنكي الذي يتلاعب بالنقود.
جزاء كل من يتلاعب في النقط الطرد والسجن.
لا رحمة مع الخائنين للأمانة. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه.
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4
10 - كريم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:18
نفس الشيء نعاني منه بثانويات سطات من اساتذة الرياضيات و الفيزياء
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5
11 - ديوجين المغربي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:22
هي حالات شاذة ومعزولة ....وتبقى هذه فرصة من ذهب للمرضى النفسانيين الحاقدين على رجال التعليم لنفث سمومهم
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1
12 - saadoune الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:30
هل الأكاديمية تجري التحقيقات؟ كيف ؟يجب إحالة القضية على القضاء بتهمة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتزويرفي النقط،على التحقيق القضائي حتى تُرَبيِّ العدالة هذا المُرَبِّي الناقص تربية ! إذا أردتم محاربة الظااهرة بصدق.
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3
13 - من هنا الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:50
و يتضح يوما بعد يوم الاسباب الحقيقية لتدني مستوى تعليمنا....نعم فرجل التعليم الذي ينعم بأفضل توقيت على الاطلاق (16 ساعة في الاسبوع) بمعدل ساعتين او اربع في اليوم مستعد لفعل كل شيء و من اجل المال....الساعات الإضافية و الانخراط النفعي في الجمعيات و النقابات و مشاريع الوداديات و الحملات الانتخابية المدرة للربح بل حتى التسجيل القبلي في سجلات الترشح و الانتخاب و الاستفتاء تجد رجل التعليم على رأس القوائم.....قطاع تم دلعه في فترة عابيدة كما تدلع قطاع الصحة زمن ياسمينة...فكيف الأساتذة و الاطباء ان يقبلوا بمثل السيد الوفا و الوردي و حصاد...رجال التعليم مدمنين على الساعات الإضافية و لو على حساب التلميذ و جيب الآباء...رجال الصحة مدمنين على المصحات الخاصة و لو على حساب المرضى المعوزين...حسبنا الله ونعم الوكيل.،
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-2
14 - من يا ترى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:52
هل من رجل شجاع يتحدى تهديدات ثريا الحرش و رفاقها و يعيد الانضباط و الإستقامة لا رجال التعليم ؟
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0
15 - حقيقة رجال التعليم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:56
هم فئة من الموظفين المنعم عليهم باجور جيدة .....و عطل مديدة.....و توقيت فريد و استثنائي...هذه الامتيازات يقابلها : زيغ و تهديد و اضرابات ثم الالتحاق بالمدارس الخاصة لجمع الثروة......الغريب انهم من يتتبع اخطاء باقي الموظفين من مدنيين و عسكريين و امنيين ....يجعلون انفسهم ملائكة و هم على درب الهوى دون ان يدرون.
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-2
16 - هم......هم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:58
سيشنون حربا على موقع هسبريس.....و سيقول لك الأساتذة ان هسبريس هدفها النيل من سمعة رجل التعليم....و الحقيقة أن هسبريس ماهو الا نبض الشارع.....و حقيقة المعلمين و الأساتذة يعلمها الصغير قبل الكبير.
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-3
17 - العدالة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:02
الكل يعلم تدخلات النقابة من اجل الدفاع على الأساتذة و يطبقون :انصر اخاك ظالما او مظلوما....في هذه الحالة وجب إحالة الملف على النيابة العامة.
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-2
18 - تلميذ الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:03
الإبتزاز في مؤسسات التعليم من طرف "الأساتذة" هي القاعدة كما عدم جديتهم في القسم حتى لايفهم التلميذ ويجبر على الخضوع للإبتزاز.
التعليم هو تصحيح اخطاء التلميذ وغطلاعه على نتائج التصحيح.
فلو كان الستاذ يقوم بمهامه على احسن وجه ما كان لديه الوقت للمزاولة الإبتزاز والتدريس في عدة مدارس حرة على حساب العمومية المشغل الرئيسيز ولكن كل هذا نتيجة تهاون الوزارة المسؤولة واللا عقاب
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1
19 - مواطن حر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:15
مهمة رجل التعليم المقدسة : تحقيق حلم السلم 11 في 6 سنوات (السلم 11 سلم المهندسين و الأطر العليا)..تحطيم الرقم القياسي في الغيابات..تحقيق أطول مدة عطلة..مشاركة تعددية في تجهيز الاراضي ببقع أرضية عبر وسائط و جمعيات او وداديات في اعمال جمعوية معفاة من الضرائب حتى تكون الارباح خيالية.......الخ....اخويا باز باز
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-2
20 - ضد الضد الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:19
للذي ينعت كل من ينتقد التصرفات الغير السوية لرجال التعليم و ينعتهم بالمرضى النفسانيين...اقول لك : كل اناء بما فيه ينضح و انتهى الكلام.
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3
21 - دار الغزلان الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:24
قصص مبكية هذه الايام ابطالها رجال التربية و التكوين....ترى كيف سيرضى رجال التعليم...عطلة يومية مقدارها نصف يوم راحة...امتيازات العطل و تسهيلات القروض و تخفيضات في فواتير الانترنت و النقل ...فمتى سترضون يا اساتذتنا ؟ الحسن الثاني اعلنها مدوية و أشار عليكم بنانه انكم سبب كل فتنة.
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-5
22 - مسفيوي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:24
أنا كأستاذ أرفض الدروس الخصوصية وأرفض ابتزاز التلاميذ وآبائهم ولا أرضى بتشويه صورة الأساتذة.
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2
23 - جبلي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:51
التأديب الحقيقي لجشع هذا الأستاذ و أمثاله- المصابين بداء جمع المال و نسيان الواجب المقدس الذي يتلقوا منه رواتب جيدة دون تعب و لا عرق- هو براثين السجن حتى يتذكر بحبوحة النعم التي تلف به دون غيره من الموظفين و المياومين.
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1
24 - نتيجة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:57
هكذا ارادوها الأساتذة ...فزمن الوفا و حصاد كان لهم فيه حسابا عسيرا ...أما الآن فلهم الوقت الكافي سواء من العمل او من الغياب المبرر لاسباب واهية ...الوقت الكافي للتدريس في الخواص و ممارسة الابتزاز كيفما شاؤوا بضرب مواعيد الساعات الإضافية بأسعار محمومة و تخطيط لمشاريع التبزنيس في السيارات و البقع الأرضية.
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25 - rabat.nhda الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:00
قرار رجل الدولة الوفا و من بعده حصاد بتنفيذ سياسة التعاقد ضربة موجعة للطبقة المهلوسة بالراحة و جمع المال...الجميع يعلمهم.
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26 - معلق الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:03
هكذا سيشهد العالم أن خذلان رجال التعليم لوظيفتهم المقدسة هو سبب تدهور مستوى التعليم بصفة عامة...أجور الأساتذة يثقل كاهل الدولة و على حساب طبقات الشعب المعوز.
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27 - الحل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:06
ساعات الفراغ لدى رجال و نساء التعليم وجب تخصيصه لتداريب عسكرية تعلم الأساتذة الانضباط و روح المسؤلية.
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