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كُتّاب وآراء
ابتزاز ودروس خاصة وراء تأديب أستاذ في وزان
أحالت المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أستاذا يشتغل بثانوية ابن زهر بالمدينة ذاتها على المجلس التأديبي، بسبب تورطه في قضية ابتزاز متمدرسين ودفعهم إلى إجراء ساعات إضافية مؤدى عنها.
تحرك لجنة إقليمية للبحث والتقصي جاء عقب نشر تلاميذ، ثانية باكالوريا شعبة علوم اقتصادية لمقاطع فيديو، جرى تداولها على نطاق واسع، يتهمون فيها أستاذين بالتهاون والخروج عن مضمون المناهج التربوية قصد استمالتهم للقيام بساعات الدعم الإضافية مقابل مبالغ مالية، فضلا عن التلاعب في النقط؛ وهي النتيجة التي خلص إليها بحث مفصل باشرته مصالح مديرية التربية الوطنية في مضمون الشهادات الموثقة في شريط الفيديو.
وخلص تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق في الموضوع إلى إنذار إطار تربوي مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي بخصوص المنسوب إليه، في حين لا يزال التحقيق والبحث ساريين مع أستاذ آخر يعمل بالمؤسسة التعليمية المذكورة.
في سياق متصل أكد مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان صحة الخبر، ضمن تصريح لهسبريس، مشيدا في الوقت نفسه بالأخلاق العالية التي يتحلى بها جل نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتي تجعلهم يتفانون في أداء واجبهم المهني بكل جدية وإخلاص، وزاد مستدركا: "سنتصدى بكل صرامة وحزم لكل الحالات الشاذة التي تزيغ عن أداء الرسالة التربوية النبيلة المنوطة بها"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
الله المستعان الكل مغشوش حتى التعليم
وفي علاقة بالموضوع، والله كأستاذ مستعد ان اعيش بالخبز والشاي:
_____فقط وفروا الوسائل العمل (مسلاط الفيديو في كل قسم / النقل لتنظيم خرجات /ومستعدون للتضحية بيوم الاحد ....).
_____ حاربوا الاكتظاظ (المعايير الدولية 16تلميذ في القسم كحد اقصى).
_____ وفرو البنيات التحتية للانشطة الموازية (مدرج الانشطة /اجهزة صوتية...)
____ اعطونا مكوننين جيدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
اخليلي غا باش ابقا الروح ____واطلب ما شئت ///ووليداتنا فيهوم خير.
_____________التربية رسالة _______________
________________والنموذج موضوع الربورتاج حالة معزولة لا تبخس من مجهودات معظم نساء ورجال التعليم في بلادنا ((((في الجبال /وسط ظروف عمل كارثية...)))
جزاء كل من يتلاعب في النقط الطرد والسجن.
الأستاذ الذي يتلاعب في النقط يتلاعب بتكافؤ فرص المتمدرسين، وبالتالي بمستقبل الشباب والدولة والبلاد: التلاعب في النقط خيانة عظمى، ومرتكبها أخطر من البنكي الذي يتلاعب بالنقود.
جزاء كل من يتلاعب في النقط الطرد والسجن.
لا رحمة مع الخائنين للأمانة. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه.
التعليم هو تصحيح اخطاء التلميذ وغطلاعه على نتائج التصحيح.
فلو كان الستاذ يقوم بمهامه على احسن وجه ما كان لديه الوقت للمزاولة الإبتزاز والتدريس في عدة مدارس حرة على حساب العمومية المشغل الرئيسيز ولكن كل هذا نتيجة تهاون الوزارة المسؤولة واللا عقاب