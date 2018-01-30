ابتزاز ودروس خاصة وراء تأديب أستاذ في وزان

هسبريس من وزان

أحالت المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان أستاذا يشتغل بثانوية ابن زهر بالمدينة ذاتها على المجلس التأديبي، بسبب تورطه في قضية ابتزاز متمدرسين ودفعهم إلى إجراء ساعات إضافية مؤدى عنها.

تحرك لجنة إقليمية للبحث والتقصي جاء عقب نشر تلاميذ، ثانية باكالوريا شعبة علوم اقتصادية لمقاطع فيديو، جرى تداولها على نطاق واسع، يتهمون فيها أستاذين بالتهاون والخروج عن مضمون المناهج التربوية قصد استمالتهم للقيام بساعات الدعم الإضافية مقابل مبالغ مالية، فضلا عن التلاعب في النقط؛ وهي النتيجة التي خلص إليها بحث مفصل باشرته مصالح مديرية التربية الوطنية في مضمون الشهادات الموثقة في شريط الفيديو.

وخلص تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق في الموضوع إلى إنذار إطار تربوي مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي بخصوص المنسوب إليه، في حين لا يزال التحقيق والبحث ساريين مع أستاذ آخر يعمل بالمؤسسة التعليمية المذكورة.

في سياق متصل أكد مصدر مسؤول من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان صحة الخبر، ضمن تصريح لهسبريس، مشيدا في الوقت نفسه بالأخلاق العالية التي يتحلى بها جل نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتي تجعلهم يتفانون في أداء واجبهم المهني بكل جدية وإخلاص، وزاد مستدركا: "سنتصدى بكل صرامة وحزم لكل الحالات الشاذة التي تزيغ عن أداء الرسالة التربوية النبيلة المنوطة بها"، وفق تعبيره.