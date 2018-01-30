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طرق مقطوعة تؤجل نظر القضاء في "ملف تودغى"

طرق مقطوعة تؤجل نظر القضاء في "ملف تودغى"
محمد آيت حساين
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 09:45

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات تأجيل النظر في ملف المتهمين المتابعين في أحداث توقيف أشغال بناء سد تودغى "تمتتوشت"، بضواحي تنغير، إلى الخامس من الشهر القادم بسبب عدم تمكن المتابعين الخمسة في حالة سراح من التنقل إلى المحكمة بسبب التساقطات الثلجية التي شهدتها المنطقة وأدت إلى قطع الطرق.

وأوضح بلاغ سابق أصدرته عمالة إقليم تنغير أن السلطات المحلية قامت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوات العمومية لفض تجمهر قامت به مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير لعرقلة الأشغال منذ 15 نونبر الماضي، معلنة توقيف 11 شخصا خلال هذا التدخل.

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