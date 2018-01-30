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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف مرتبطيْن باقتراف سرقتين في البيضاء

الشرطة توقف مرتبطيْن باقتراف سرقتين في البيضاء

الشرطة توقف مرتبطيْن باقتراف سرقتين في البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 00:20

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليتي سرقة؛ الأولى همت مبلغ 310 آلاف درهم، والثانية استهدفت 890 ألف درهم.

الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة "مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول لتورطه في عملية السرقة، التي وقعت السبت الماضي، لمبلغ 310 آلاف درهما كانت موضوعة في الصندوق الخلفي لسيارة متوقفة أمام وكالة بنكية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.

كما ساهمت إجراءات البحث المنجز في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من تحصيل قرائن مادية مكنت من استجلاء حقيقة جريمة سرقة أخرى، وقعت يوم 24 يناير الجاري، واستهدفت مبلغا ماليا ناهز 890 ألف درهم في محيط وكالة تجارية كائنة بشارع النخيل بمدينة مديونة، حيث تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في ارتكابها بعدما تعرف عليه الضحايا ومستخدمو الوكالة البنكية.

"الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، كما تتواصل أيضا عمليات التفتيش بغرض الوصول إلى العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة"، وفق بلاغ DGSN الكاشف إيداع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 45 و38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 01:19
هدا المجرم سوف يستفيد من العفو مرة اخرى، وسيغادر السجن ، وسيعود الى الاجرام من جديد، و ستستمر معاناة المغاربة.
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2 - مجلوق فنيويورك الثلاثاء 30 يناير 2018 - 03:18
شعب مكلخ كتعرفو بان فالمغرب فيه اكثر من 30 مليون شفار ؤلص ؤمزال مابغيتو تعيقو 310 الف درهم فكوفر دسيارة 890 الف درهم تسرقت بمحيط وكالة بنكية,,,,عين الشق ؤ مديونة لي بغا يخرج شي فلوس من شي وكالة بنكية تماك خصو يدي معه المارينز.
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