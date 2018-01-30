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كُتّاب وآراء
اعتقال مغربية أضرمت النار داخل شقة بإسبانيا
أوقفت عناصر الشرطة الكتالونية، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، مهاجرة مغربية أقدمت على إضرام النار داخل شقة بمدينة تراغونا التابعة لإقليم كتالونيا، شمال إسبانيا.
ووفق ما أكدته مصادر أمنية، في تصريحات لصحيفة "إل دياريو" الإسبانية، فإن الموقوفة، البالغة من العمر 34 سنة، تسببت في إصابة 17 شخصا بحالات اختناق، أحدهم تعرض لحروق من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والجهاز التنفسي.
وتبعا للمصادر ذاتها، فقد جرى نقل الشخص المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فال إيبرون" قصد تلقي العناية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنه تربطه علاقة غرامية بالمتهمة بإضرام النار داخل الشقة، الواقعة بشارع "Muntanyola Pare Ramon" بمدينة تراغونا.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن شريك الشابة المغربية حاول الهروب من ألسنة اللهب وظل عالقا بإحدى نوافذ العمارة إلى حين إغاثته من قبل فرقة المطافئ، مبرزة في السياق ذاته أن المصابين الآخرين بالاختناق، الناتج عن استنشاق الدخان، تلقوا العلاجات الضرورية، وهم الآن في صحة جيدة.
وزادت الصحيفة أن الحريق ألحق أضرارا مادية كبيرة بالإقامة السكنية ذاتها، مضيفة أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق قضائي بغية تحديد ملابسات الحادثة؛ فيما تم الاحتفاظ بالمتهمة الرئيسية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضها على أنظار القضاء ليقول كلمته بشأن التهم المنسوبة إليها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لا تسمع أبدا أن مغربيا حاز عن جائزة أو وسام أو قام بعمل جليل ....
تسمع فقط إما اغتصب أو أحرق أو قتل أوسرق أو....
ولا حول ولا قوة إلا بالله