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الأمن يوقف مروج "إكستازي" في محطة طنجة
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 05:50
أوقفت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة، الاثنين، شخصا بالمحطة الطرقية للمدينة، متلبسا بحيازة 995 قرصا مخدرا من نوع "إكستازي".
ووفق مصدر أمني فإن الأقراص المخدرة كانت موضوعة في كيس بلاستيكي بحوزة الظنين، الذي كان ينوي نقلها إلى مدينة تمارة قصد ترويجها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوف، البالغ من العمر 20 سنة، وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.