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الرئيسية | حوادث | إدانة مستشارين جماعيين بتهمة "الشذوذ والسكر"

إدانة مستشارين جماعيين بتهمة "الشذوذ والسكر"

إدانة مستشارين جماعيين بتهمة "الشذوذ والسكر"
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:00

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، مساء الاثنين، بحبس مستشار جماعي بجماعة مجاط، وشخص آخر في عقده الثالث، ثمانية أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 3000 درهم للمستشار الجماعي، و1000 درهم لشريكه، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي والسكر العلني والضرب والجرح، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق نائب رئيس جماعة مجاط، بعد متابعته بتهمة السكر العلني.

وأوضح مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بجماعة مجاط أوقفت المدانين صباح الأحد بعد وضع المستشار شكاية وهو في حالة سكر علني، بخصوص تعرضه للضرب والجرح من طرف شخص ثلاثيني؛ ما دفع ضابط الشرطة القضائية إلى وضعه رهن الحراسة النظرية، إلى جانب نائب رئيس جماعة مجاط، الذي كان حاضرا لحظة الحادثة موضوع الشكوى.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق المعمق الذي قامت به الضابطة القضائية للمركز الترابي لمجاط، بأمر من النيابة العامة، أدى إلى الوقوف على جريمة الشذوذ الجنسي الذي مارسه الثلاثيني على المستشار الجماعي، ما أدى إلى توقيف المعنيين بالأمر، ووضعهما رهن الحراسة النظرية، لتقديمهما أمام أنظار القضاء الذي عجل بحبسهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - adil الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:14
ه‍ؤلاء من يسير أمور الشعب المغربي.لنا الله هو أكبر منكم،جميع المبيقات إجتمعت في مسؤولي المغرب.
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115
2 - rachida الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:15
مثل هذه الاشكال للاسف موجودة في كثير من المجالس وللاسف ايضا تقوم بتسيي شؤوننا المحلية . يجب تنقية المجالس من هذه الكوارث .
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82
3 - مول جبان الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:20
كٰٰود مورنين اميريكا هههه، بك بك آمالي..
ما عسانى نقول عن هذا .. يندى الجبين وتصاب بالدوار والغثيان.. الى العلا يا بلادي..
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39
4 - omaima الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:21
اعوذ بالله مبقات حنى حاجة تعجب فهاد دنية الله يدينا ف ضو ودينا مومنين و حسن خاتمة يا رب
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56
5 - الهام مراكش الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:23
هؤلاء المستشارين الجماعيين و البرلمانيين اصبحوا ينافسوا اخطر المجرمين و المشرملين و لم يعدوا يكتفوا باللصوصية و الرشوة و أكل أموال الناس بالباطل كلما تصفحت الأخبار اجد احد المنتخبين متصدر بجريمة من نوع ما ما يجعل الإنسان يتسائل أين كانت عقول من أنتخبوا وزكوا هؤلاء وهل هي الأمية أم المال الحرام ما يجعل من عقول إجرامية تدخل المجالس الجماعية و مجلس الأمة بينما و الأسواء أن ليس لهم من الذكاء ليستروا أنفسهم ولا يقعوا في يد الشرطة
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49
6 - عبدالله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:41
انها نتيجة الديموقراطية العدوة التي نخرت الشعوب العربية ودمرتها ، انه الربيع الخرابي الذي اصابكم كفيروس ، ادا أعطيت الحرية والديموقراطية لشعب قتلته الأمية والجهل بحال الى اعطيتيه سلاح يدمر ويخرب باب داره من كل الجهات .
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-5
7 - لا حول و لا قوة الا بالله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:41
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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30
8 - ABDELLATIF الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:05
لا نسمع ولا نقرا الا الشدود الجنسي الفساد الدعارة نهب المال العام التزوير الاختلاس استغلال النفود الزبونية السيطرة على املاك المواطنين الحكرة و وووو
هذه هي مواصفات الاغلبية الساحقة للمسؤولين المغاربة وهذا سرطان يصيبهم عند توليهم مناصبهم و لا دواء له وتبقى الضحايا هم ابناء شعب مغلوب على امره
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21
9 - النرويجي الأسمر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:14
لمن يدافعون عن حقوق المثليين، ليكن في علمكم أن أكثر الناس إنحطاطا و قذارة هم المثليون، المثلي لا يترفع عن السرقة و عن الإدمان و عن الخداع و النصب و التحايل أو إغتصاب طفل أو إمرأة لا حول لهما و لا قوة، فمن يمنح مؤخرته بكل يسر من أجل متعة منحطة مقززة منفرة، لن يتواني عن فعل أي سلوك بهيمي مهما بلغت درجة إنحطاطه و قذارته.
و أشد المثليين إنحطاطا و خطورة من يجاهرون بمثليتهم دون خجل، هؤلاء يريدون مجتمعا تسوده البهيمية و الفساد.

الإبتلاء يوازيه التستر و الحرص، و ليس ما نراه الآن من أشياء يندى لها الجبين، و تجعلنا نشك في الطبيعة البشرية، تحت شعارات الحرية و حقوق الإنسان !!!
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34
10 - Hicham الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:15
صحيح أن الانتخابات بشتى أنواعها تعد آلية من آليات الديموقراطية، لكن هناك بعض الناس غير مؤهلين لاختيار من يمثلهم لانهم مجرد اجساد الاسف.
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14
11 - abdou moncton الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:17
لك الله يا وطني الغالي.....لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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10
12 - عبدالساام الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:22
الله.ام.ان.هادا.الى.منكر........دون.تعليق.
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7
13 - لا لرهاب المثليين الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:33
بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي والسكر العلني والضرب والجرح،.........................................................هادو 4 دالتهم : الشذوذ الجنسي : دبا ولات المثلية الجنسية ..واش فاين عايشين ؟ 2/ السكر العلني ok3/ الضرب ok4/ الجرح ok........على العموم : 3 صحاح 1واحدة يجب إعادة النظر فيها : أما فيما يتعلق بالمستشار الجماعي , فهو بشر مما خلق : وليس ممن يسبون ويلعنون بخير منه ...إنشري هسبريس
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-4
14 - ☆☆☆ ناقدة ☆☆☆ الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:36
8 أشهر حبسا فقط.وغرامة سقفها 3000 درهم فقط لاخطر المجرمين في الرشوة والسكر العلني والشذوذ الجنسي والضرب والجرح؟ ؟؟؟لقد جمع هذا المقال كل أصناف المنكرات. أين العدالة أين المواطن المغفل أو المتواضع أو من اشتريت ذمته للتصويت على هؤلاء الغوغاء؟ ماذا تركوا للشباب المظلوم بالبطالة والفقر والتشرد و الحكرة أن يفعلوا. ان شبابنا رغم أخطائهم المدفوعين إليها اشرف من هؤلاء المسؤولين.كل الفساد الأخلاقي لصيق بالمسؤولين في الجماعات والبرلمان والحكومة.والمجالس.والشعب المحكور هو رمز النقاء والطهر مهما فعل لأنه مغلوب على أمره من طرف هؤلاء.
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9
15 - wood الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:44
المنتخبون اغلبهم ان لم نقل كلهم من مرتزقة المخزن . الا ما يلاحظ ان المخزن يملك عدد من التهم الجاهزة التي يحكم بها عياشته و عبيده كالسكر العلني او الفساد او التحريض على الفساد و عندما لا يجد شيئا يلجأ الى ما يسمى الشذوذ ، فحسب المقال ان الامر يتعلق بمسألة الاعتداء او الضرب و الجرح بينما عندما عمقت الضابطة القضائية البحث و جدت ان هناك جريمة ممارسة الشذوذ و هو امر يثير الاستغراب كيف تم اكتشاف هذا الامر الذي يتستر عليه اصحابه،الا اذا اعترفا الظنينين بهذه التهمة و هو امر مستبعد . فكل هذه الامور و التخبط يبين مدى تلفيق التهم الغبية الممارسة من طرف الامن و القضاء !!!
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0
16 - نورالدين الثلاثاء 30 يناير 2018 - 16:22
بالنسبة للضحية فاليعلم ان الخمر ورفقة السوء بالاضافة لتقة والمسؤولية الملقى على عاتقه اقتدها بصفته ليحتسي بها كؤوس الخمر قد سلبته رجولته ومن تم اصبح في فخ كل الاحتملات فقط.فلا تمثل باستهتارك الى نمودج سيئ لعدم تعزيز الاستقامة.
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3
17 - أستاذ جامعي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 16:49
يجدر الاشارة ان ابحاث عدة اتبثت ان اغلب المثليين ليسو مؤنثي الطباع بل فيهم اشخاص شديدو المظهر الذكورية بل و اكثر رجولة من الاشخاص عاديو التوجه الجنسي. و قد يكون جارك او اخوك او ابنك او حتى والدك او زميلك في العمل و انت لا تدري. فقط فئة قليلة تلك التي تلبس ملابس الفتيات و يتطبعن بطباع النساء ..
لست مثليا و لكنني اعتقد انه يجب التفكير جديا في كيفية حماية هذه الفئة من البشر و ذلك في اطار احترام الدوق العام للمجتمع. لا اعتقد ان المثلي يختار ان يكون مثليا لكي تتحول حياته الى جحيم في مجتمع لا يفرق بين الحالات و لا استعداد له (و لا قدرة) على تقبل الاختلاف. فهم بشر ظلمو منذ ولادتهم و نحن نزيد من عدابهم باحتقارهم و تعنيفهم و رفضهم.
اعرف ان كلامي قد لا يعجب كثيرين (فمصطلح "هذا بلد الاسلام "هذا يظهر فجاة فقط في هذه المواضيع و يغيب عندما يتعلق الامر بامور محرمة اخرى كالزنا الرشوة الكذب الاحتيال تعاطي الممنوعات الخ... )
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-1
18 - citoyen maghribi الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:01
avant d'autoriser un citoyen à se présenter aux élections locales ou nationale pour défendre les intérêts des citoyens ,il faut d'abord juger de son niveau intellectuel(avoir au moins le bac +3 par exemple) être sain (consultation d'un psychologue) et avoir un casier judiciaire vierge. Si non ,on se retrouve avec des élus dans le seul but est de s'enrichir sur le dos du peuple, comme la plus part des certains élus qu'on ne voit que lors de la compagne électorale, ou certains parlementaires analphabètes, qui viennent dormir dans l’enceinte du parlement et attendre leur salaire à la fin du mois!!!a
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0
19 - نزهة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:49
شذوذ جنسي وسكر علني ومسؤول في تسيير امور مواطنين من هذا البلد وتصدر في حقهم احكام بهذا النوع فهل هذه رادعة لهم في نظركم احكام زمان وغير بعيد مثل هذه التصرفات كالشذود الجنسي كان يقومون بتطويفهم في اﻷحياء لتربيتهم وليعرف الناس اي نوع من الناس هم واﻵن لﻷسف اﻷحكام ﻻترقى الى فظاعة الجرائم كاغتصاب اﻷطفال وغيرها من الجرائم الله يلطف بنا
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