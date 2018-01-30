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كُتّاب وآراء
إدانة مستشارين جماعيين بتهمة "الشذوذ والسكر"
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، مساء الاثنين، بحبس مستشار جماعي بجماعة مجاط، وشخص آخر في عقده الثالث، ثمانية أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 3000 درهم للمستشار الجماعي، و1000 درهم لشريكه، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي والسكر العلني والضرب والجرح، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق نائب رئيس جماعة مجاط، بعد متابعته بتهمة السكر العلني.
وأوضح مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بجماعة مجاط أوقفت المدانين صباح الأحد بعد وضع المستشار شكاية وهو في حالة سكر علني، بخصوص تعرضه للضرب والجرح من طرف شخص ثلاثيني؛ ما دفع ضابط الشرطة القضائية إلى وضعه رهن الحراسة النظرية، إلى جانب نائب رئيس جماعة مجاط، الذي كان حاضرا لحظة الحادثة موضوع الشكوى.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق المعمق الذي قامت به الضابطة القضائية للمركز الترابي لمجاط، بأمر من النيابة العامة، أدى إلى الوقوف على جريمة الشذوذ الجنسي الذي مارسه الثلاثيني على المستشار الجماعي، ما أدى إلى توقيف المعنيين بالأمر، ووضعهما رهن الحراسة النظرية، لتقديمهما أمام أنظار القضاء الذي عجل بحبسهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ما عسانى نقول عن هذا .. يندى الجبين وتصاب بالدوار والغثيان.. الى العلا يا بلادي..
هذه هي مواصفات الاغلبية الساحقة للمسؤولين المغاربة وهذا سرطان يصيبهم عند توليهم مناصبهم و لا دواء له وتبقى الضحايا هم ابناء شعب مغلوب على امره
و أشد المثليين إنحطاطا و خطورة من يجاهرون بمثليتهم دون خجل، هؤلاء يريدون مجتمعا تسوده البهيمية و الفساد.
الإبتلاء يوازيه التستر و الحرص، و ليس ما نراه الآن من أشياء يندى لها الجبين، و تجعلنا نشك في الطبيعة البشرية، تحت شعارات الحرية و حقوق الإنسان !!!
لست مثليا و لكنني اعتقد انه يجب التفكير جديا في كيفية حماية هذه الفئة من البشر و ذلك في اطار احترام الدوق العام للمجتمع. لا اعتقد ان المثلي يختار ان يكون مثليا لكي تتحول حياته الى جحيم في مجتمع لا يفرق بين الحالات و لا استعداد له (و لا قدرة) على تقبل الاختلاف. فهم بشر ظلمو منذ ولادتهم و نحن نزيد من عدابهم باحتقارهم و تعنيفهم و رفضهم.
اعرف ان كلامي قد لا يعجب كثيرين (فمصطلح "هذا بلد الاسلام "هذا يظهر فجاة فقط في هذه المواضيع و يغيب عندما يتعلق الامر بامور محرمة اخرى كالزنا الرشوة الكذب الاحتيال تعاطي الممنوعات الخ... )