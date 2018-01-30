إدانة مستشارين جماعيين بتهمة "الشذوذ والسكر"

إبراهيم مغراوي

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، مساء الاثنين، بحبس مستشار جماعي بجماعة مجاط، وشخص آخر في عقده الثالث، ثمانية أشهر حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 3000 درهم للمستشار الجماعي، و1000 درهم لشريكه، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي والسكر العلني والضرب والجرح، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق نائب رئيس جماعة مجاط، بعد متابعته بتهمة السكر العلني.

وأوضح مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بجماعة مجاط أوقفت المدانين صباح الأحد بعد وضع المستشار شكاية وهو في حالة سكر علني، بخصوص تعرضه للضرب والجرح من طرف شخص ثلاثيني؛ ما دفع ضابط الشرطة القضائية إلى وضعه رهن الحراسة النظرية، إلى جانب نائب رئيس جماعة مجاط، الذي كان حاضرا لحظة الحادثة موضوع الشكوى.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق المعمق الذي قامت به الضابطة القضائية للمركز الترابي لمجاط، بأمر من النيابة العامة، أدى إلى الوقوف على جريمة الشذوذ الجنسي الذي مارسه الثلاثيني على المستشار الجماعي، ما أدى إلى توقيف المعنيين بالأمر، ووضعهما رهن الحراسة النظرية، لتقديمهما أمام أنظار القضاء الذي عجل بحبسهما.