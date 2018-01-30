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كُتّاب وآراء
السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على الشرطي السابق هشام ملولي بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة، من أجل تهم "الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب".
وكان ملولي قد أحيل من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم 6 أكتوبر المنصرم، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح.
وكان الشرطي السابق قد خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة غير مسبوقة، حيث كان يقوم خلالها باستعراض صور قوته الجسدية وتدخلاته الأمنية، بعد أن أنشأ صفحة خاصة به لأجل تلك الغاية.
من جهتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة إلى فتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب واحتجاز من لدن المشتبه فيه، حيث فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم وترتيب الإجراءات القانونية على ضوء نتائج البحث.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمحمدية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش استمعتا حينها للضحيتين بحسب الاختصاص الترابي، قبل أن تعهد النيابة العامة بمواصلة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.
"الخبرة التقنية لهاتف الشرطي المثير للجدل كشفت وقتها وجود أشرطة في ذاكرة هاتفه المحمول تتضمن ممارسات جنسية بالإكراه على بعض الفتيات"، وفق ما أورده مصدر أمني وقتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (67)
كلشي بدا من لي منعوه يدير اللايف و ملي بدا كيهضر على الفساد .
نتمناو هاد السنة تاع الحبس تحل ليه عقلو و يعرف بلي الناس لي كان كيمجدهم راه مجرد براغماتيين و انتهازيين .
و التهمة كنظن بلي مجرد تلفيق .
فكرني بسعد لمجرد .. الفاسبوك حاجة و فالحياة اغتصاب وإكراه
نفاق إجتماعي
"إذا دَعَتْكَ قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك"
رد الله بِنَا إلى دينه ردا جميلا، وجعل خاتمتنا في خير آمين.
في بلاد الكفر كما يحلو للبعض تسميتها 25 سنة
اللهم ارزقنا ببلاد الكفر، امين
مثال جيد لأفراد الشرطة الاخرين الدين يفتخرون بسلطتهم
ما كان لك سياتى رغم ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك
أين هي سمعة الشعب الوطن الجهاز الأمني الداخلية
قالو زمان حاميها حراميها
اللهم نسألك اللطف والأمن والأمان في العباد امين
اذنه كان معقول لاكن ساذج و ملي بدا يجبد الصداع دبرو ليه فشي 2 هاربات صيدوه بيهم ، اما اذا كان اعتدى بالصح عاى 2 بنات الناس و هو امر مستبعد في
نظري فكان يدرقو عليه و طلعوه برائة لو بغاو فالاخير امكن يديروها
تم ضبط عدد أقول عدد منفديوهات الممارسات الجنسية بالقوة على بعض الفتيات مصورة بالهاتف المحمول للمتهم والعقوبة لم تتعد سنة حبس نافدة واحدة .يا سلام على العقويات.
ما هو معدل عقوبة كل ممارسة جنسية على فتاة بالقوة؟
هل ستردع مثل هذه الأحكام الاخرين أم تشجعهم على اقتراف أكثر مما فعل الشرطي السابق.
je crois que c'est juste un complot parce que il a été toujours averti pour cesser de faire la propagande avec ses vidéos et photos sur les réseaux sociaux mais toutes les tentatives pacifiques du ministere de l'intérieur sont échoués vu son caractère un peu fort.
dès lors l'administration a sorti son arme redoutable celle de la mise en scene pour l'inculper parce que si c'est vraiment un viol il pouvait avoir plus que 5 ans
c'est juste on.lui a tiré l'oreille
ماذا سيحصل لو عمل الناس كلهم مثلي؟
la police de future n on rien a avoir avec ce violateur qui va etre gracier prochainement
la police c est la connaissance des lois respect de citoyen et etre serieux et juste
la police c est servire le citoyen pas le viole
je dit a hichame tu doit etre fiere et ne pas faire le fitna il faut aime le maroc et les marocains et pas les viole.ce que tu a fait c est dangereux et n est pas un example
arretez de faire des video en u tube ni pour excuse ni pour les jeunes ,car tu est un sex offender tu doit etre loin des fielles et des enfants
et demande l autorisation pour ce deplace
الصراحة هادشي اي دار هشام كايعبر على شخصيتو، هو ربّما ماقدرش يتحمل مدى ظلم هذا الجهاز(الشرطة)
لا أظن أنه كاين شرطي واحد يشهد على راسو ويقول أنه حُر، وكايمارس حياتو كباقي الناس، بلعكس، رجال الأمن(شرطة،لمخازنية، الدرك، الجيش)هم أقرب إلى عبيد أكثر من موظفين، ولكن راه حتى واحد ماغادي يحس بهادشي غي هما مساكن، هاذ الدولة إستعبت الشعب والله يأخد الحق
في القران الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى بمصير نهاية الظالمين، والمعتدين، والمنافقين، والزناةوالكافرين، والمجرمين، والخاسرين، والكاذبين، و...
فهل من معتبر.
أشد البلاد شماتة الأعداء
الحق وقوله دائما مكروه عند أغلب الناس فالكل يحب أن يطبق القانون إلا على نفسه
الاغتصاب,السكر,المخدرات,الارهاب...كلها مواضيع ملفقة يا اخوان, غير الخرفان من يثق بالاجهزة
مرجو النشر و شكرا
هل هذا هو إنتاج مدرسة الشرطة في بلدنا ؟؟
هل ستة أشهر كافية لتكوين رجال شرطة مثاليين ؟؟؟
شكرا هسبريس
le Ramadan s'approche bientôt espérant qu'il vont le libérer
العنف
الاغتصاب
صور خليعة
الاغتصاب بالعنف مع التصوير بالهاتف
كل هذا يذكرنا بقضية الكوميسير ثابت والذي حكم عله بالإعدام ؟؟؟
في حين الملولي يحكم عليه بسنة نافدة وملفه أضخم من ثابت . !!
هنا يطرح السؤال :
واش الإعدام هو سنة سجن نافد؟