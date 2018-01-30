السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل

هسبريس من الرباط

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على الشرطي السابق هشام ملولي بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة، من أجل تهم "الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب".

وكان ملولي قد أحيل من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم 6 أكتوبر المنصرم، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح.

وكان الشرطي السابق قد خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة غير مسبوقة، حيث كان يقوم خلالها باستعراض صور قوته الجسدية وتدخلاته الأمنية، بعد أن أنشأ صفحة خاصة به لأجل تلك الغاية.

من جهتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة إلى فتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب واحتجاز من لدن المشتبه فيه، حيث فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم وترتيب الإجراءات القانونية على ضوء نتائج البحث.

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمحمدية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش استمعتا حينها للضحيتين بحسب الاختصاص الترابي، قبل أن تعهد النيابة العامة بمواصلة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.

"الخبرة التقنية لهاتف الشرطي المثير للجدل كشفت وقتها وجود أشرطة في ذاكرة هاتفه المحمول تتضمن ممارسات جنسية بالإكراه على بعض الفتيات"، وفق ما أورده مصدر أمني وقتها.