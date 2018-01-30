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الرئيسية | حوادث | السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل

السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل

السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:30

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على الشرطي السابق هشام ملولي بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة، من أجل تهم "الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب".

وكان ملولي قد أحيل من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم 6 أكتوبر المنصرم، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح.

وكان الشرطي السابق قد خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة غير مسبوقة، حيث كان يقوم خلالها باستعراض صور قوته الجسدية وتدخلاته الأمنية، بعد أن أنشأ صفحة خاصة به لأجل تلك الغاية.

من جهتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة إلى فتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب واحتجاز من لدن المشتبه فيه، حيث فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم وترتيب الإجراءات القانونية على ضوء نتائج البحث.

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمحمدية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش استمعتا حينها للضحيتين بحسب الاختصاص الترابي، قبل أن تعهد النيابة العامة بمواصلة البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.

"الخبرة التقنية لهاتف الشرطي المثير للجدل كشفت وقتها وجود أشرطة في ذاكرة هاتفه المحمول تتضمن ممارسات جنسية بالإكراه على بعض الفتيات"، وفق ما أورده مصدر أمني وقتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - وسيم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:37
مهنة الشرطي مهنة انضباط وليس استعراض
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688
2 - معتصم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:38
نعم السجن لمن سولت له نفسه أن يصبح إنسانا و يخالف الأوامر .
كلشي بدا من لي منعوه يدير اللايف و ملي بدا كيهضر على الفساد .
نتمناو هاد السنة تاع الحبس تحل ليه عقلو و يعرف بلي الناس لي كان كيمجدهم راه مجرد براغماتيين و انتهازيين .
و التهمة كنظن بلي مجرد تلفيق .
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296
3 - يحيى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:38
لفقيه لي نتسناو باراكتو
فكرني بسعد لمجرد .. الفاسبوك حاجة و فالحياة اغتصاب وإكراه
نفاق إجتماعي
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228
4 - Amri الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:39
تهم الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب وفي الأخير يسجن سنين. الله يعطينا وجهكم!
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311
5 - طالب قانون فرنسي محسن لبر فاس الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:39
هذا مصير كل من يستغل السلطة لمصالحه او نزواته الشخصية... مااا بقاتش فالعضلات.... تا الفيل عندوو ... بقات فالعقل و تكون مرزن رجل سلطة راه قدوة بأفعاله و أخلاقه...
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173
6 - Rami الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:39
المغرب مامعاهش إستعراض العضلات .اغارس اغارس
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51
7 - مصطفى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:39
من يركب ينزل.ومن يسمن يهزل.والقوة لله الواحد القهار.....
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253
8 - Jalal الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:40
حكم مخفف يجب معاقبت الكل سواسية
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101
9 - متأمل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:40
صدق من قال:
"إذا دَعَتْكَ قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك"
رد الله بِنَا إلى دينه ردا جميلا، وجعل خاتمتنا في خير آمين.
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176
10 - Nobody الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:41
الله أعلم بالحقيقة، القضاء والجهاز الأمني في المغرب بعيد جداً عن النزاهة، هذا الشخص كان يظهر عليه انه شهم يدافع عن المظلومين والفساد، والمخزن معروف بالتخلص من مثله، في جميع الأحوال الله أعلم بالحقيقة، إذا كان فعلا اعتدى على هؤلاء الفتيات فقد نال جزاءه.
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283
11 - سيمو مراكش الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:47
اتلاقا معا لمشرملين كاملين لي شديتي عاود قاد معاهم شي صفحة ف الفايس بوك راه كاينين لمعجابين كايتسناوك تماك جيب لعز ولا كحز اصديقي
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61
12 - TAGADAT الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:48
Vraiment une catastrophe une annee'seulement pour un creminele,qu elle justice!?
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8
13 - Said الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:50
في بلدي الحبيب عقوبة الاغتصاب سنة حبس !!!!!
في بلاد الكفر كما يحلو للبعض تسميتها 25 سنة
اللهم ارزقنا ببلاد الكفر، امين
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96
14 - بوصيعان إغرم لعلام الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:50
لقد رأيت جميع التعاليق وكلهم متشابهين،لماذا لا نقول أن هشام ملولي مظلوم في هذه القضية لأنه كان يريد فضح بعض المسؤولين مثلا أو أن بعضهم شعر بخطورته في بعض الأحيان .
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114
15 - الكمال لله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:50
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته. صعيب تكون كتمارس القوة ديالك بحكم أنك تزاول مهنة داخل الجهاز الأمني راه كاين من أقوى منك. الحكرة ماشي مزيانة
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21
16 - الهاشمي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:52
سنة واحدة سجن مدة قليلة مع وحود أدلة لممارسات جنسية بالإكراه في حق أكثر من فتاة حسب الأسطر الأخيرة.
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37
17 - wood الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:52
القضاء في المغرب يبقى بعيدا عن المحاكمة العادلة بعد السماء عن الارض . فيمكن لاسباب تافهة او حتى بدونها ان يلبسوك تهم ثقيلة و يزجوا بك في السجن ، و العكس صحيح حيت يمكن ان تتورط في جرائم خطيرة و بالتلبس و يجدوا اكثر من طريقة ليخوجوك من هذه الورطة كما تخرج الشعرة من العجين و يبرئوك . و الامثلة كثيرة و يراها المغاربة على العيان . فالمخزن يمكن اي شخص يمشي في الشارع ان اراد ان يخلق له مشكلة . ففي هذه القضية تكلم المقال عن صور خليعة في هاتف المعني بالامر علما ان الانترنيت يعج بهذه الصور و الفديوهات و لم يذكر هذا المقال هل هي محملة او مصورة !!!
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77
18 - طلحة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:53
هدا مصير كل من يستغل السلطة على ابناء الشعب والفقراء
مثال جيد لأفراد الشرطة الاخرين الدين يفتخرون بسلطتهم
ما كان لك سياتى رغم ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك
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-2
19 - NOUMRI الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:54
أخيرا إنتهت أكدوبة المسمى الشرطي الملولي ألي خلا الواجب المهني أديالو ؤ أبقى أمقابل مواقع التفاهة و السفاهة سبحان الله كل يوم خارج بفيديو شاد فيه شفار في مدينة في شكل من المغرب بالإضافة إلى الصحافة الصفراء ألي نفخاتوا حتى جابها في راسو و يتباهى علينا بعضلات مصطنعة ليست لي معه أي مشكلة و لكن الطريقة التي كان يظهر بها كل يوم مبالغ فيها رغم تحذيرات المسؤولين له مع أن هناك رجال أمن تعرضوا للقتل و العاهات المستديمة و رغم دلك لم نسمع عن عائلاتهم أو هم أنفسهم يشتكون أو يحتجون
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-4
20 - انت الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:56
هادا جزاء لكل من سولت لن نفسة استغلال السلطة ضد المواطنين الفقراء و هي كذلك عبرة لكل من سيغره نفسه و ينسى انه في الاصل مواطن مغربي ان الدولة ستحميه دائما
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-2
21 - ابو شعيب الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:57
هدا يستحق أربع إلى خمس سنين مع الأشغال الشاقة
أين هي سمعة الشعب الوطن الجهاز الأمني الداخلية
قالو زمان حاميها حراميها
اللهم نسألك اللطف والأمن والأمان في العباد امين
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1
22 - مبارك المدينة الجديدة تزنيت الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:05
ان مهنة شرطي ان تكون في خدمة المواطن والوطن ...اما استعراض القوة على فتيات فهدا ليس بشيام رجال الشرطة الدين يعملون ليل نهار من اجل ان يكون المواطن في امن وامان وهدا ماجاء به المدير العام للامن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي من اجل محاربة الفساد والمفسدين والرشوة داخل هدا الجهاز الامني...لهدا اوجه تحياتي الى السيد الحموشي على عمله ناجح وفقك الله وسدد خطاك ....الف تحية لرجال الامن داخل مملكتنا شريفة
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-1
23 - lahsen الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:07
Ça existe ce genre de psychopathes ! Il y en aura d'autres à des degrés différents mais toujours en liberté en attendant à ce qu'ils tombent dans les filets
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-7
24 - sethnakht12 الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:08
انا لا اعرف هاد السيد مزيان و لاكن هاد القضية ديال الاغتصاب مشحال من واحد جمعو و طواو معاه بيها
اذنه كان معقول لاكن ساذج و ملي بدا يجبد الصداع دبرو ليه فشي 2 هاربات صيدوه بيهم ، اما اذا كان اعتدى بالصح عاى 2 بنات الناس و هو امر مستبعد في
نظري فكان يدرقو عليه و طلعوه برائة لو بغاو فالاخير امكن يديروها
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44
25 - belja الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:08
يا سلام على الأحكام.
تم ضبط عدد أقول عدد منفديوهات الممارسات الجنسية بالقوة على بعض الفتيات مصورة بالهاتف المحمول للمتهم والعقوبة لم تتعد سنة حبس نافدة واحدة .يا سلام على العقويات.
ما هو معدل عقوبة كل ممارسة جنسية على فتاة بالقوة؟
هل ستردع مثل هذه الأحكام الاخرين أم تشجعهم على اقتراف أكثر مما فعل الشرطي السابق.
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10
26 - بوشعيب الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:22
من كان يتابع منشورات الشرطي ربما يعلم الحقيقة لان اخر مقال كان قد صرح به هشام ان الوظيفة في المغرب تسلبك كل الحريات ....
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27
27 - عبد الله حمزة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:27
الوفاء بالقسم والإنضباط يسبقان القوة الجسمانية وفِي الوقت الذي يجب فيه على رجل الأمن ألإمتثال للقوانين وآداب المهنة والصرامة في حماية الأمن العام فهو بشر مسؤول هذاه الله النجدين وعليه حين يعوض الغرور الإنضباط يزيغ الشخص عن الطريق وتقع مخالفات ويأتي العقاب نرجو الله الهداية لأبناء هاذا الوطن وتحية لكل رجل أمن عرف قدره وتقل مهمته وما أكثرهم والحمد لله حيث إن النظر الى شخصيتهم وهندامهم وحسن خلقهم وصبرهم كلها خصل حميدة مشرفة وتخلج الصدر.
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-8
28 - said الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:34
اغتصابات بالجملة مع الضرب والجرح و الاحتجاز و تصوير فيديوات خليعة مع العلم انه شرطي حالف القسم هده التهم تستهل سنة سجن يا سلام .
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4
29 - يوسف الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:37
ديوه فين اتربى.انتهى الكلام.ان تبث ذلك قي حقه.
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-10
30 - kabir الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:43
Une année de prison avec comme menu poichiche et. Lentilles matin et soir sava lui dégonfler ses muscles il sortira tête baisser
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-13
31 - rachid الثلاثاء 30 يناير 2018 - 12:47
عجبوه عظامو هاوا جابها فراسو خرج على مستقبالو ومشا لحبس تما يكمل استعراض بادرو كما يجيب الله لي يفشهم ليه ( من يدعي القوه يمت بالضعف)
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-4
32 - عبد الله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:02
مزيان الله يزيد ينتقم منو باش يتعلم يحتارم بنات الناس ويتعلم يتواضع. بنادم ضعيف وربي كيخلص المغرورين.
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-6
33 - slica الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:04
يستاهل عقوبة اكبر.المهم الشكر الجزيل للمديرية العامة للامن الوطني .الكل سواسية .مهنة شريفة يجب الحفاظ عليها بكل أمانة وإخلاص وآلله الموفق
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-9
34 - omar الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:11
une année pour tentative de viol ça pousse à se poser beaucoup de questions
je crois que c'est juste un complot parce que il a été toujours averti pour cesser de faire la propagande avec ses vidéos et photos sur les réseaux sociaux mais toutes les tentatives pacifiques du ministere de l'intérieur sont échoués vu son caractère un peu fort.
dès lors l'administration a sorti son arme redoutable celle de la mise en scene pour l'inculper parce que si c'est vraiment un viol il pouvait avoir plus que 5 ans
c'est juste on.lui a tiré l'oreille
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7
35 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:16
كي يعرف الفرد منا هل هو على صواب ام على غير ذلك، عليه ان يسأل نفسه سؤالا واحدا:
ماذا سيحصل لو عمل الناس كلهم مثلي؟
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5
36 - اللمبي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:17
اتقوا الله في الرجل تبينوا الحقيقة ثم علققوا
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26
37 - alfa الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:24
ce que ce constate,ce policier a commence le viole quand il a ete au service,mais personne ne peut le poursuivre car il a ete sous la protection de l etat.ce jeune policier ete un seriale violateur ,qui fait semblant qu il est un ange.il ete un encien mineur qui fait le parcour ds les rues,apres il a demande d avoir le poste de policier pour faire le show ds les fete de police pour montre qu il sont bien traine
la police de future n on rien a avoir avec ce violateur qui va etre gracier prochainement
la police c est la connaissance des lois respect de citoyen et etre serieux et juste

la police c est servire le citoyen pas le viole
je dit a hichame tu doit etre fiere et ne pas faire le fitna il faut aime le maroc et les marocains et pas les viole.ce que tu a fait c est dangereux et n est pas un example
arretez de faire des video en u tube ni pour excuse ni pour les jeunes ,car tu est un sex offender tu doit etre loin des fielles et des enfants
et demande l autorisation pour ce deplace
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-9
38 - amin الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:24
عاشت العدالة الغربية مثل هذه الجرائم التي قام بها الشخص على الاقل واحد 10 سنة
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1
39 - الزمر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:26
أين هو الفرنسي الدي اغتصاب الطفلتين في فاس. أو الاسباني الدي اغتصب 11 عشر طفل وهناك العديد من الوقائع الأخرى. ولمدا لا يحاكم هدا الشرطي في مدينة فاس ويتم أرسله إلى الرباط الأمر فيه إن.
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15
40 - حكم الاغتصاب في امريكا الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:30
والله العظيم هنا في امربكا البارحة حكم على شخص بتهمة الاغتصاب و في المحكمة العليا ب 70 سنة سجن و الشخص عمره 35 يعني دفنوه . الاغتصاب لا يتهاونوا معه، على الفكرة المغتصب هنا في امريكا يسجنوه مع المجرميبن الخطرين اللدين ادى كان المسجون بتهمة الاغتصاب محضوضا يعيش معهم سنة او سنتين بحيت حراس السجن يخبرون السجناء عن سبب سجنه و اول عقوبة يحصل عليها من طرف الشاف الكبير لزنزانة هي الاغتصاب ثم يترك للآخرين و لا محال ان المسجون يقدم على الانتحار في بضع سنين . فلهدا ليس عندهم اغتصاب هنا في امريكا . بالمناسبة اهنء سعد المجرد عن إسقاط تهمة الاغتصاب عنة بالولايات المتحدة لان لو تبتت في حقه كان سيكون هدا مصيره لان سجن فرنسا بالنسبة لهنا جنة .
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9
41 - مغربية الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:31
قرات اغلب التعليقات الكل يشمت و يطالب بعقوبة اكبر ولكن هل من متسائل ان التهمة مجرد تلفيق او انه كبش فداء.او تصفية حسابات لاننا للاسف الشديد قضاءنا بعيد كل البعد عن النزاهة و العدل. ربما اداءه لمهنته على اكمل وجه هو ما جعله يدفع الثمن و كما نلاحظ اللصوص و المغتصبين ووووو اغلبهم يستغلون نفودهم ولايقضون حتى ساعة واحدة في السجن
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19
42 - قدور الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:32
السلام ورحمة الله
الصراحة هادشي اي دار هشام كايعبر على شخصيتو، هو ربّما ماقدرش يتحمل مدى ظلم هذا الجهاز(الشرطة)
لا أظن أنه كاين شرطي واحد يشهد على راسو ويقول أنه حُر، وكايمارس حياتو كباقي الناس، بلعكس، رجال الأمن(شرطة،لمخازنية، الدرك، الجيش)هم أقرب إلى عبيد أكثر من موظفين، ولكن راه حتى واحد ماغادي يحس بهادشي غي هما مساكن، هاذ الدولة إستعبت الشعب والله يأخد الحق
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9
43 - قارئ الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:49
درهم وقاية خير من قنطار علاج.
في القران الكريم يذكر الله سبحانه وتعالى بمصير نهاية الظالمين، والمعتدين، والمنافقين، والزناةوالكافرين، والمجرمين، والخاسرين، والكاذبين، و...
فهل من معتبر.
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2
44 - SOUAD الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:53
Il faut quadrupler ou quintupler la sentence, parce que C un responsable de la sécurité des citoyens ; il en a usée et abusée de cette responsabilité qui est sensé protégée les gens qui s’adressent à lui pou les protéger
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-3
45 - زيزو الثلاثاء 30 يناير 2018 - 13:53
أغلب التعاليق تنساق وراء أطروحة الجهاز الامني وكأنه ملاك منزه والكل يعرف خبايا هدا الجهاز وفضائحه على مستوى الادارة وليس الاشخاص لان هناك امنيين شرفاء لاشك في ذلك إنما مشكل المتهم الامني لاتغدو مجرد تصفية حسابات لم ترق لمن لهم العقد والحل اما الاغتصاب والتهم وفبركة القرائن التي تدينه هم ادرى ويستطيعون فعل كل شيئ وأغرب من الخيال قد يأتيك من جهازنا الديمقراطي الموجه فلا تصدقوا ما يكتب او يقال دون استخدام العقل والتحليل .الله يعفو
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12
46 - البيضاوي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:04
يتبادر لذهن كل ملاحظ يشاهد ما يجري على أرض الواقع تساؤل عن مدى صحة كل هذه القضايا حول رجال شرطة معروفون بالحزم في أداء مهمتهم بينما آخرون معروفين بتسيبهم و حتى انحرافهم ما زالوا في مواقعهم ؟؟ و كامثلة مشهورة نظرا لما تركوه في مناطق عملهم من اثر جيد وسط السكان نذكر العميد عبدالاله الصوتي الذي نقى أحياء معروفة بالإجرام و المخدرات و كذلك العميد محمد الصاديقي باكادير و الآن هشام الملولي و القاسم المشترك بين هؤلاء هو أداء الواجب بمهنية و احترافية ...و سقطتهم في قضايا غريبة..
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8
47 - كراهية الحق وبغضه الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:13
كفاكم نفاقا
أشد البلاد شماتة الأعداء
الحق وقوله دائما مكروه عند أغلب الناس فالكل يحب أن يطبق القانون إلا على نفسه
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0
48 - حسن الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:27
درتيها بيديك اخويا ... عطاوك فرصة و قالو لك بعد من الفايس مفهمتيش ... و الظلم ظلمات اليوم لك و غدا عليك ... خلاها مولاها ويل لمن اشارو اليه ولو بالخير ... الصبيانية و الطائشية ديالك اتندم عليها ضيعتي مهنة حلم كل شاب ... الله يفك اسرك و يعوضك
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-6
49 - حقوقي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:28
قانون تلفيق تهم ولن تغير سلطة طريقة تلفيق تهم مما يدل على دالك في قضيت الحاج تابت عميد شرطة المخبارات اي تلفيق اغتصاب وكلنا نعرف في هاد الوقت لا يحتح الى اغتصاب بائعات الهوى موجودين هي هما في جميع العلب الليلية اضن ان واحد عارف القانون ميوصلش لهاد المستوى
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7
50 - insider الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:32
دارو ليه مسكين راوداو لانه كتب تدوينة مؤازرة للشعب و من ديك الساعة حكموا عليه, بقا غير كيفاش..دارو ليه مسكين كيف اسامة لخليفي بعد ما دازت ازمة 20 فبرير
الاغتصاب,السكر,المخدرات,الارهاب...كلها مواضيع ملفقة يا اخوان, غير الخرفان من يثق بالاجهزة

مرجو النشر و شكرا
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11
51 - موح الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:33
من يدعي بالقوة يموت بالضعف (قالوا ناس زمان)
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-8
52 - Aziz الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:33
أعتقد أن الأمر خسارة للشرطة أكثر مما هو خسارة هذا الشاب لوظيفته.
هل هذا هو إنتاج مدرسة الشرطة في بلدنا ؟؟
هل ستة أشهر كافية لتكوين رجال شرطة مثاليين ؟؟؟
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-5
53 - زاكوري الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:49
لي يتعنى بالقوة يموت بالضعف ,عقبال بعض الصبيان لي كيستعرضو العضلات ديالهم على الناس.
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-5
54 - عابر سبيل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 14:55
مثل هذه النجاوزات مالوفة عندنا اذ نلاحظ ان كل من اعطاه الله قوة في جسمه لا يستخدم هذه القوة الا في الجوانب السلبية فيبدا بالاستاساد على الناس هذا يذكرنا في الكوميسير الحاج ثابت وما فعله من اغتصابات كما ان اغلب المجرمين كانوا ذو بنيات جسمية قوية مثل ولد حمانة المشهور ببني جرفط ومجينينة بمكناس وكثير منهم استخدموا نعمة القوة في الاعتداءات هذا الشرطي توفرت له فرصتان قوة جسمية وسلطة يلزمه الكثير من الوعي والاخلاق ليضبط نفسه وينهج الطريق السوي وبما انه فاقد لميزة الوعي والاخلاق انحرف عن الطريق
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-4
55 - ابواسحاق الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:15
الإدارة العامة للأمن الوطني هي من دبرت له كل هذه الأفلام للتخلص منه، من صفوف الأمن الوطني .لا أقل ولا أكثر. المغرب هذا و اجركم على الله جميعا
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12
56 - جواد الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:28
اسي هشام هادي هيا البلاد اماعندك مادير انا لي عارفك مضلوم اخويا سنه غادي دوز إنشاء آلله او هادو لي كيغولو يستاهل حتى تعرفو شنو كاين عاد هضرو ( اوفهاد البلاد صعيب تكون راجل
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17
57 - nabil الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:51
الضرب و الجرح و الاحتجاز و محاولة الاغتصاب و سنة واحدة سجن و اخرى مع وقف التنفيد لا يعقل لايعقل لايعقل اين هي قوة القانون مثل هده الجرائم ياءما البراءة او 15 سنة سجن على الاقل في اروبا و غيرها من الدول الديمقراطية. يجب اعادة النضر عاجلا في تعديل هادا القانون ، ليكونو عبرة لمن سولت لهم انفسهم الاعتداء على بناتنا و ابنائنا .
شكرا هسبريس
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58 - REZKI HICHAM الثلاثاء 30 يناير 2018 - 15:58
ALL WHAT THEY SAY IS NOT TRUE .JUST THEY WANT TO PUT HIM IN THE JAIL LA HAWLA WALA 9OWATA ILA BELLAH LALY L3ADIM
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59 - متتبع الثلاثاء 30 يناير 2018 - 16:32
حسب صاحب المقال هناك ادلة والقوبة سنة واحدة لا حول ولا قوة الا بلله العلم لله واش هادشي بصح او تلفييق لفضحه بعض المفسديين الدنيا فانية او اللي ما خلص هنا راه اخلص لييه
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4
60 - jaidi الثلاثاء 30 يناير 2018 - 16:41
لو اغتصب طفل لاخذ برائة او عفو
le Ramadan s'approche bientôt espérant qu'il vont le libérer
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0
61 - Salime الثلاثاء 30 يناير 2018 - 16:43
وهكذا دمر حياته ومستقبله،اتمنا ان يكون عبرة للآخرين
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-2
62 - هماندوزي الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:18
من الأفضل أن يمتهن مهنة حمال في المارشي عوض بوليسي لأن العضلات التي يتباهى بها صالحة لحمل الأثقال فقط حينما يكون صاحبها جاهلا.
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-1
63 - ahmed الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:25
Discipline est 0. les juges, polices, gendarmes, agents des autorités doivent subir des formations sur la discipline non seulement dans leur travail mais aussi en tant qu'agent civil dans l'espace public. C'est la grande confiance que les citoyens dans ces corps et agents qu'exige la discipline même dans l'espace public en dehors de leur missions.
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64 - ج مصطفى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:36
الاحتجاز
العنف
الاغتصاب
صور خليعة
الاغتصاب بالعنف مع التصوير بالهاتف
كل هذا يذكرنا بقضية الكوميسير ثابت والذي حكم عله بالإعدام ؟؟؟
في حين الملولي يحكم عليه بسنة نافدة وملفه أضخم من ثابت . !!
هنا يطرح السؤال :
واش الإعدام هو سنة سجن نافد؟
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65 - عبده/ الرباط الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:42
قرأت بعض التعاليق ... و لكن الذي اريد ان أشير اليه هو كيف ولج هذا الشخص سلك الشرطة ؟؟؟ ثم لماذا لم يستفد من تداريبه بالمعهد الملكي للشرطة او غيره؟ عندما كنت اشاهد بعض الفيديوهات التي كان ينشرها تبين بالملموس بان هذا الشرطي السابق بعيد كل البعد عن الانضباط و التحفظ الذي يجب ان يتحلى به كل شرطي مهما كانت رتبته و تنبأت بيني و بين نفسي بقرب نهايته العملية....
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66 - عابر سبيل الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:45
هناك من يفول بانه تم تلفيق التهمة له او الادارة انتقمت منه وتخلصت منه بهذة الطريقة السؤال لماذا? هل هذا الشرطي معارض للسياسة المتبعة هل سبق له ان سرب معلومات بالتجاوزات التي يقترفها مسؤولوا ادارة الامن هل سبق وان كتب مقالا او صرح للصحافة عن خلل ما في جهاز الامن ?هل فعل ما فعله الميداوي الذي يقبع في السجن ?اذا فعلينا ان لا نناقش اي موضوع في بلادنا ونكتفي بكلمة واحدة وهي الله اعلم من نهب ثروات البلاد?الله اعلم من سرق الصناديق?الله اعلم هل نحن سائرون في طريق النمو?الله اعلم تشابه البقر علينا !!!!!
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67 - pikatchu الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:51
ا رى ان جل التعليقات هي عبارة عن شماتة في حق المعني بالتهم . وذالك لانه كان ذا بنية جسمانية مكتملة الشي الذي ينقص الاغلبية من اصحاب الكروش والتغماس في المرقة والماكلة والنعاس من جل المعالقين الشامتين
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