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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بمدن المملكة تقتل 16 وتجرح المئات

حوادث السير بمدن المملكة تقتل 16 وتجرح المئات

حوادث السير بمدن المملكة تقتل 16 وتجرح المئات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 11:40

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1397 آخرون بجروح، إصابة 66 منهم بليغة، في 1074 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 38 ألف و908 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و44 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و864 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و571 ألف و 300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5250 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7636 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 158 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الخوخ الأربعاء 31 يناير 2018 - 12:10
سبب كل المشاكل التي يعيشها الوطن و المواطن هو تدهور التعليم ... اذا تم اصلاح التعليم سوف تحل جميع المشاكل من حوادث سير و فساد و رشوة و عدم الاشتغال بضمير في جميع المجالات و و و ... و يمكنكم التأكد من ذلك بدراسة بسيطة للدول كانت متخلفة تماما و اصبحت دولا قوية اقتصاديا و عسكريا و اخلاقيا بعد ان قامت باصلاح منظومتها التعليمية
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2 - abu rayan الأربعاء 31 يناير 2018 - 12:33
حكوماتنا الفاشلة لا ننتظر منها اصلاح القطاعات الكبرى من تعليم و صحة و قضاء لأننا نعرف أن ذلك يتجاوز بكثير قدرتها على حل المشاكل. فمن لا يستطيع تنظيم حركة المرور لن يستطيع اصلاح ما فوق ذلك. يكفيكم مراكمة الامتيازات على ظهر المواطن .
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