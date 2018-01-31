حوادث السير بمدن المملكة تقتل 16 وتجرح المئات

هسبريس من الرباط

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1397 آخرون بجروح، إصابة 66 منهم بليغة، في 1074 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 38 ألف و908 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و44 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و864 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و571 ألف و 300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5250 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7636 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 158 مركبة.