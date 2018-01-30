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الرئيسية | حوادث | استنفار بعد محاصرة الثلوج أشخاصا ضواحي تنغير

استنفار بعد محاصرة الثلوج أشخاصا ضواحي تنغير

استنفار بعد محاصرة الثلوج أشخاصا ضواحي تنغير
محمد آيت حساين
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:10

أدت التساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها مجموعة من المناطق بإقليم تنغير إلى محاصرة ثلاثة أشخاص بالقرب من دوار أيت داود، بجماعة أيت هاني، مما تسبب لهم في مضاعفات صحية بلغت حد الخطورة بالنسبة إلى أحدهم بالنظر إلى كونه يتناول أدوية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فإن الثلوج التي عرفتها المنطقة تسببت، منذ الأحد الماضي، في محاصرة ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة، عائدين من بني ملال إلى أيت هاني، قبل أن تفاجئهم عاصفة ثلجية حالت دون مواصلتهم طريقهم، وجعلتهم عالقين دون مأكل ولا شرب، لتصبح حياتهم مهددة بسبب انخفاض دراجات الحرارة إلى ما دون الصفر، واستمرار التساقطات الثلجية.

وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن السلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز، والمجلسين الجماعي والإقليمي ومجموعة جماعات الوردة، فور إشعارها بخبر محاصرة الأشخاص الثلاثة، عملت على تسخير خمس آليات لإزاحة الثلوج من أجل الوصول إلى مكان تواجدهم، غير أن كثافة الثلوج واستمرار تساقطها حالا دون الوصول إليهم؛ إذ علقت الآليات هي الأخرى رفقة العمال وسط الثلوج، مما ضاعف بشكل كبير من عمل فرق التدخل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين أسفرت على إنقاذ خمسة عمال كانوا بصدد إزاحة الثلوج للوصول إلى العالقين، فيما ثلاثة عمال آخرين ما زالوا رفقة الآليات محاصرين بدورهم، كما أن حالة الأشخاص الثلاثة ما تزال مجهولة نظرا إلى انقطاع شبكة الهاتف بالمنطقة.

مصدر مسؤول، غير راغب في الكشف عن هويته، أكد أن السلطات الإقليمية والمحلية تجهل حالة الأشخاص الثلاثة العالقين، مشيرا إلى أن "انقطاع شبكة الهاتف بالمنطقة جعل السلطات الإقليمية تعمد إلى إرسال راديو من أجل التواصل وتتبع الوضع عن قرب"، مبرزا أن "هناك مجهودات تقوم بها جميع المصالح، من وزارتي الداخلية والتجهيز والجماعات الترابية والدرك الملكي، للوصول إلى مكان تواجد العالقين لإنقاذ حياتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Rachid الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:18
عجيب ألا يمكن ان يستعملوا المروحية أم ان الأرواح رخيصة؟؟؟
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2 - romario الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:30
السلام عليكم
الله اجازيكم بالخير استعملو الحوامة الكوبتير
غير هد المرة صافي ورجعوها الكراج .
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3 - مصطفى الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:40
عنداكم ها يكون معاهم شي كاوري .... .الله يوقف معاهم
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6
4 - واحسرتاه الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:43
ليليكوبطير غير للسياح اما تنغير فقد تسببت في أزعاج السلطات حشومة عليهم أذا وجدت ليليكوبطير مكاينش البيلوط واذا جاء اابيلوط مكاينش الكازوال وعندما يتوفر الكل الله يرحم المريض
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3
5 - بدون إسم الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:44
لأنهم ليسوا سياح أجانب فلا داعي للمروحية،
كم أرواحنا رخيصة ..
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3
6 - غريب في بلده الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:49
أقسم بالله لو كانوا الأشخاص المحاصرين من جنسيات أمريكية أو أوربية لسخروا الأباتشي لإنقاذهم في اليوم نفسه ولكن ذنبهم أنهم يحملون الجنسية المغربية لكم الله
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7 - jaoude paris الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:50
كيعجبوك غير فالقمر الاصطناعي أو بنادم كيموت بالبرد أو بالمرض ، داك القمر لمضيعين عليه الزبابل دياب لفلوس معلق فالسماء خاضي الفئران
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1
8 - منير الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:53
المروحية لا تستطيع الهبوط فوق الثلوج الكثيفة وربما تكون هذه الثلوج قد غطت المفقودين مما يصعب على الطائرة عملية الوصول والانقاد عن طريق انزال فريق الانقاد بالحبال. الحل هو تتبع الطريق المعبدة للوصول اليهم. الله يحفظهم
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9 - من الييضاء الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:54
القرى التابعة لعمالة تنغير محاصرة بالثلوج من البارحة انقطاع الكهرباء والماء و الطرق بالدواوير لجماعة اسول وايت هاني ونداء إلى السلطات بالتدخل العاجل بكل الوسائل لإنقاذ الارواح وفك العزلة عن مايزيد عن 10 الف أسرة وشكرا. ...
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