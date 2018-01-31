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تفريغ شحنة كوكايين من أمعاء برازيلية بالبيضاء
الأربعاء 31 يناير 2018 - 01:35
بلغت الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطنة من جنسية برازيلية، بالمستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، 670 غراما على شكل 57 كبسولة.
ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت المشتبه فيها، البالغة من العمر 23 سنة، يوم 25 يناير الجاري، أثناء وصولها على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو.
التدخل الأمني تم بعد الاشتباه في تهريب المواطنة البرازيلية للكوكايين داخل أمعائها، قبل أن يتم الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات. ثم جرى وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.