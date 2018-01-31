24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:35
|18:01
|19:17
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- هذه دوافع توقيع اتفاقية للجلد أمام الملك محمد السادس بسوس
- المعروفي يمزج "الراي" و"الواي واي" في جديده
- البيضاويون يحتاجون 142 ألف كيس دم سنويا
- جمعويون ينشدون التنمية بخميس سيدي رحال
- اللاعب جواد اليميق يسير نحو نادي جنوة الإيطالي
المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي (5.00)
- السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل - (77)
- المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي - (73)
- قصة معاناة زوجة "مشرملة" .. اعتداءات واتهامات وتهديدات بالقتل - (66)
- "لهيب المحروقات" يدفع مهنيي النقل إلى رفع التسعيرة بالبيضاء - (64)
- "الحوثي وداعش" تنسفان محاكمة معتقلي "حراك الريف" بالبيضاء - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف مغربي بسبب "دعوات إلى القتل" في إسبانيا
اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية تسعى إلى تنفيذ مخططات عدائية"، موردة أنه "لا يتردد في الإشادة بالهجمات الدموية التي شهدتها مدينة برشلونة وبلدة كامبريلس، مسببة وفاة 14 شخصا وجرح العشرات"، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية.
وتبعا للبلاغ فإن الموقوف، البالغ من العمر 45 عاما، جد متشبع بالفكر المتطرف، وعملية تفتيش مقر إقامته مكنت من حجز أشرطة فيديو تمجد جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، ووثائق تتضمن عبارات تدعو إلى قتل المواطنين الإسبان.
وأضافت الوثيقة نفسها أن عملية إيقاف الضنين تمت ببلدية "طيراسا" بمحافظة كتالونيا، شمال مملكة إسبانيا، مبرزة في السياق ذاته أنه يتجنب إثارة الشكوك؛ إذ يعمد إلى حلق اللحية وارتداء سراويل شبابية وعدم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.
وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن الموقوف اتخذ إستراتيجية جديدة لإخفاء أفكاره الأصولية، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الأمن التي قامت برصد وتعقب أنشطته وتحركاته قبل أشهر، بإشراف من المحكمة الوطنية الإسبانية التي أمرت بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق الأبحاث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.