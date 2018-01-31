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الرئيسية | حوادث | توقيف مغربي بسبب "دعوات إلى القتل" في إسبانيا

توقيف مغربي بسبب "دعوات إلى القتل" في إسبانيا

توقيف مغربي بسبب "دعوات إلى القتل" في إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:10

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية تسعى إلى تنفيذ مخططات عدائية"، موردة أنه "لا يتردد في الإشادة بالهجمات الدموية التي شهدتها مدينة برشلونة وبلدة كامبريلس، مسببة وفاة 14 شخصا وجرح العشرات"، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية.

وتبعا للبلاغ فإن الموقوف، البالغ من العمر 45 عاما، جد متشبع بالفكر المتطرف، وعملية تفتيش مقر إقامته مكنت من حجز أشرطة فيديو تمجد جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، ووثائق تتضمن عبارات تدعو إلى قتل المواطنين الإسبان.

وأضافت الوثيقة نفسها أن عملية إيقاف الضنين تمت ببلدية "طيراسا" بمحافظة كتالونيا، شمال مملكة إسبانيا، مبرزة في السياق ذاته أنه يتجنب إثارة الشكوك؛ إذ يعمد إلى حلق اللحية وارتداء سراويل شبابية وعدم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن الموقوف اتخذ إستراتيجية جديدة لإخفاء أفكاره الأصولية، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الأمن التي قامت برصد وتعقب أنشطته وتحركاته قبل أشهر، بإشراف من المحكمة الوطنية الإسبانية التي أمرت بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق الأبحاث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مسلم عربي مغربي تطواني الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:35
هكذا نحن المغاربة أينما حللنا وارتحلنا إلا ونُشرّف وطننا، من قتل الأجانب واعتداء عليهم بشتى صنوف الأسلحة وفي بلدانهم مع العلم أن الغالبية العظمى تتلقى مساعدات اجتماعية من جيوب دافعي الضرائب الأوروپيين، والنتيجة إما دهسهم بالسيارات أو حرق منازلهم أو تأييد الدواعش على أراضيهم، أعتقد أنه حان الوقت لكي تتخذ أوروپا قرارا بطرد عدد لا بأس به من جميع الجنسيات، فهم إن لم يكونوا دواعش فإنهم بائعوا مخدرات، وإن لم يكونوا بائعي مخدرات فهم يسرقون في مترو الأنفاق أو في المحلات التجارية، حان الوقت لإتخاد قرار حازم لأن من يأكل الغلة ويلعن الملة لا مكان له بين الأمم المتحضرة، مكانه بلده أو السجن أو الإعدام، وفي جميع الحالات إرجاعه إلى بلده حيّاً أو ميتا.
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14
2 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:41
ان مجرد الاشادة بالاعمال الارهابية جريمة لانها دليل مباركة ومشاركة وجدانية لافكارك موغلة في الكراهية . وعليه ولو لم يثبت فعليا مشاركته فهذا لايعفيه ، وعليه ان يودع السجن ويعاد تأهيله عسى يكون السجن رادعا له ، وعسى يراجع افكاره . هذا دون الاغفال عن متابعته بعد قضاء المدة المحكوم بها ، لأن من يأكل من خيرهم ، ويعالج في مستشفياتهم ، وسيتفيد من مساعداتهم الاجتماعية ، ورغم ذالك يمجد من يقتلهم ، ليس انسانا سويا ، ولا هو انسان يشكر الفضل . وبالتالي وجب وضعه تحت الرقابة حتى اخر يوم من حياته سجينا وحرا .
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9
3 - Ayoub الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:44
Bravo et merci à la police Espagnole d'arrêter des malades mentaux et des sales barbus qui polissent l'image de l'Islam et des musulmans du monde entier
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6
4 - يوسف السباعي الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:49
موردة أنه "لا يتردد في الإشادة بالهجمات الدموية التي شهدتها مدينة برشلونة وبلدة كامبريلس.يسيفطوا باباك للبلاد وديك ساعات بقا تمجد سياسة تجويع الشعب التي ينهجها بلدك الاصلي.ماتبقى تفكر لا فجهاد لا داعش لا كفار..منك للفقر والبطالة.عايش فارض الحضارة والرقي عوض ما تستافد من ثقافة وانسانية وطيبوبة دالك الشعب انت تكرههم وتمقتهم وتتمنى قتلهم ودبحهم مستدلا بخرافات لا علاقة لها بالمنطق والعقل البشري
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