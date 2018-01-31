توقيف مغربي بسبب "دعوات إلى القتل" في إسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية تسعى إلى تنفيذ مخططات عدائية"، موردة أنه "لا يتردد في الإشادة بالهجمات الدموية التي شهدتها مدينة برشلونة وبلدة كامبريلس، مسببة وفاة 14 شخصا وجرح العشرات"، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية.

وتبعا للبلاغ فإن الموقوف، البالغ من العمر 45 عاما، جد متشبع بالفكر المتطرف، وعملية تفتيش مقر إقامته مكنت من حجز أشرطة فيديو تمجد جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي، ووثائق تتضمن عبارات تدعو إلى قتل المواطنين الإسبان.

وأضافت الوثيقة نفسها أن عملية إيقاف الضنين تمت ببلدية "طيراسا" بمحافظة كتالونيا، شمال مملكة إسبانيا، مبرزة في السياق ذاته أنه يتجنب إثارة الشكوك؛ إذ يعمد إلى حلق اللحية وارتداء سراويل شبابية وعدم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن الموقوف اتخذ إستراتيجية جديدة لإخفاء أفكاره الأصولية، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الأمن التي قامت برصد وتعقب أنشطته وتحركاته قبل أشهر، بإشراف من المحكمة الوطنية الإسبانية التي أمرت بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق الأبحاث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.