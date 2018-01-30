تخليص محاصرين بـ"ثلوج آيت هاني" ضواحي تنغير

محمد ايت حساين

أكدت مصادر مسؤولة بعمالة تنغير أن الأشخاص الذين كانوا عالقين منذ ليلة الأحد وسط الثلوج بدوار ايت داود، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة ايت هاني، تم إنقاذهم مساء اليوم الثلاثاء، وهم الآن في "صحة جيدة".

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن تدخل السلطات الإقليمية والمحلية ومصالح وزارة التجهيز، والدرك الملكي ومتدخلين آخرين، وتسخير عدد من الآليات الخاصة بإزاحة الثلوج طيلة يومين متتاليين من الأشغال، تكللت بالوصول إلى العالقين، وعددهم 4.

وذكرت المصادر ذاتها أن "الأحوال الجوية غير مناسبة لاستعمال المروحية في عملية الإنقاذ"، موردة أن "السلطات الإقليمية وضعت رهن إشارة الأشخاص المعنيين سيارات إسعاف بالجماعة الترابية لايت هاني، من أجل نقلهم إلى المستشفى في حال رغبوا في ذلك"، بتعبيرها.