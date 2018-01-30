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الرئيسية | حوادث | تخليص محاصرين بـ"ثلوج آيت هاني" ضواحي تنغير

تخليص محاصرين بـ"ثلوج آيت هاني" ضواحي تنغير

تخليص محاصرين بـ"ثلوج آيت هاني" ضواحي تنغير
محمد ايت حساين
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:10

أكدت مصادر مسؤولة بعمالة تنغير أن الأشخاص الذين كانوا عالقين منذ ليلة الأحد وسط الثلوج بدوار ايت داود، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة ايت هاني، تم إنقاذهم مساء اليوم الثلاثاء، وهم الآن في "صحة جيدة".

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن تدخل السلطات الإقليمية والمحلية ومصالح وزارة التجهيز، والدرك الملكي ومتدخلين آخرين، وتسخير عدد من الآليات الخاصة بإزاحة الثلوج طيلة يومين متتاليين من الأشغال، تكللت بالوصول إلى العالقين، وعددهم 4.

وذكرت المصادر ذاتها أن "الأحوال الجوية غير مناسبة لاستعمال المروحية في عملية الإنقاذ"، موردة أن "السلطات الإقليمية وضعت رهن إشارة الأشخاص المعنيين سيارات إسعاف بالجماعة الترابية لايت هاني، من أجل نقلهم إلى المستشفى في حال رغبوا في ذلك"، بتعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيور الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:29
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اوا الحمد لله. على سلامتهم.
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2 - عباس الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:34
انها منطقة جد صعبة عند نزول الثلوج الكثيفة. يجب الحيطة والحذر. عندما تكون في مكان لا تتساقط فيها الثلوج وتضن ان الجو مناسب وتغامر لذهاب الي مكان آخر .فتفاجا بالثلوج الكثيفة في وسط الطريق. فتحاصر بالثلوج وانت بعيد عن الدواوير. وتلك هي الطامة لا قدر الله.
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3 - جمال الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:43
الحمد لله على سلامتهم . او الله اكون فعون السكان ديال هاديك المناطق
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