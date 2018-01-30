24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2312:4615:3518:0019:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. رصيف الصحافة: قضاء هولندا يعيد فتح ملف شعو المطلوب في الرباط (5.00)

  2. تراكم الثلوج يهدد بانهيار المنازل الطينية في تونفيت بإقليم ميدلت (5.00)

  3. الثلوج تكسو ورزازات (5.00)

  4. المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي (5.00)

  5. السعودية تسترد 106 مليار دولار من "التسويات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع عسكريّيْن وإصابة 9 آخرين نواحي مرزوكة

مصرع عسكريّيْن وإصابة 9 آخرين نواحي مرزوكة

مصرع عسكريّيْن وإصابة 9 آخرين نواحي مرزوكة
محمد آيت حساين
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:40

لقي جنديان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون بجروح، حالة ثلاثة منهم حرجة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الثلاثاء على الطريق الرابطة بين الطاوس ومرزوكة، بالضبط على مستوى منطقة "برج الخملية"، الواقعة على بعد حوالي 8 كيلومترات من مرزوكة في إقليم الرشيدية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية، اثر عطب طال إحدى عجلاتها، ما أفقد سائقها السيطرة وأفضى إلى انقلابها، وسجل مصرع جنديين على الفور؛ فيما أصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر جميع الأجهزة الأمنية التي حلت بالمكان لمعاينة ما جرى، وتحرير محضر رسمي بخصوص النازلة؛ في حين فتحت مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة تحقيقات لمعرفة الأسباب الذي أدت إلى سقوط قتلى.

وتم نقل جثتي الجنديين المفارقين للحياة إلى مستودع الجثامين، بينما نقل المصابون على الفور إلى مستعجلات مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.