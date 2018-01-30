مصرع عسكريّيْن وإصابة 9 آخرين نواحي مرزوكة

محمد آيت حساين

لقي جنديان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون بجروح، حالة ثلاثة منهم حرجة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الثلاثاء على الطريق الرابطة بين الطاوس ومرزوكة، بالضبط على مستوى منطقة "برج الخملية"، الواقعة على بعد حوالي 8 كيلومترات من مرزوكة في إقليم الرشيدية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحادث نجم عن انقلاب شاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية، اثر عطب طال إحدى عجلاتها، ما أفقد سائقها السيطرة وأفضى إلى انقلابها، وسجل مصرع جنديين على الفور؛ فيما أصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر جميع الأجهزة الأمنية التي حلت بالمكان لمعاينة ما جرى، وتحرير محضر رسمي بخصوص النازلة؛ في حين فتحت مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة تحقيقات لمعرفة الأسباب الذي أدت إلى سقوط قتلى.

وتم نقل جثتي الجنديين المفارقين للحياة إلى مستودع الجثامين، بينما نقل المصابون على الفور إلى مستعجلات مستشفى مولاي علي الشريف لتلقي العلاجات الضرورية.