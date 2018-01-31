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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة انتحار شابة في شاطئ مارتيل‎

إحباط محاولة انتحار شابة في شاطئ مارتيل‎

إحباط محاولة انتحار شابة في شاطئ مارتيل‎
أيوب صدور
الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:30

أقدمت شابة على محاولة الانتحار عن طريق الارتماء في مياه البحر بمدينة مارتيل، بسبب مشاكل شخصية وأخرى عائلية، وفق ما أورده مصدر لهسبريس.

وحسب المصدر ذاته فإن الشابة، التي تبلغ حوالي 30 سنة، وتنحدر من إقليم شفشاون، ألقت بجسدها في عرض البحر بهدف إنهاء حياتها بهذه الطريقة المروعة، مرجعا السبب إلى تفاقم مشاكل أثرت على حياتها.

وتبعا للمصدر ذاته فإن تدخل بعض الشباب الذين كانوا على مقربة من المعنية أفضى إلى إحباط العملية وإنقاذها وهي تبدي تشبثا بالحياة، ليتم نقلها على وجه السرعة صوب المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الضرورية؛ بينما حلت عناصر الشرطة قصد الاستماع إلى المقدمة على محاولة الانتحار، وفتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة دوافعها.

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