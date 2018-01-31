24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:35
|18:01
|19:17
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- هذه دوافع توقيع اتفاقية للجلد أمام الملك محمد السادس بسوس
- المعروفي يمزج "الراي" و"الواي واي" في جديده
- البيضاويون يحتاجون 142 ألف كيس دم سنويا
- جمعويون ينشدون التنمية بخميس سيدي رحال
- اللاعب جواد اليميق يسير نحو نادي جنوة الإيطالي
المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي (5.00)
- السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل - (77)
- المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي - (73)
- قصة معاناة زوجة "مشرملة" .. اعتداءات واتهامات وتهديدات بالقتل - (66)
- "لهيب المحروقات" يدفع مهنيي النقل إلى رفع التسعيرة بالبيضاء - (64)
- "الحوثي وداعش" تنسفان محاكمة معتقلي "حراك الريف" بالبيضاء - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة توقف شخصين بعد قتل أستاذ في السمارة
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية في السمارة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، ذو سوابق قضائية عديدة في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وذلك للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد التي كان ضحيتها أستاذ للتعليم الثانوي.
وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "مصالح الأمن الوطني بمدينة السمارة كانت قد عاينت، زوال يوم الجمعة المنصرم، جثة الهالك وهي تحمل إصابات جسدية بليغة ومقيدة على مستوى الكرسي الخلفي لسيارته الخاصة، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن توقيف شخص متلبس بحيازة منقولات في ملكية الضحية، والذي جرى تقديمه أمام النيابة العامة المختصة".
وأضاف البلاغ أنه "بمواصلة البحث تم توقيف المشتبه فيه الثاني، الذي يحتمل ارتباطه بتنفيذ الجريمة، وتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل الكشف عن خلفيات وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تتواصل عمليات التفتيش لحصر أية قرائن أو أدلة أو متحصلات تتعلق بهذه الجريمة".
"مصالح الشرطة القضائية تواصل تحريات وأبحاثا ميدانية وتقنية مكثفة لتوقيف شخص ثالث، يشتبه في كونه الفاعل الرئيسي أو المساهم المباشر في التنفيذ المادي لجريمة القتل التي كان ضحيتها الهالك"، تختم DGSN بلاغها.