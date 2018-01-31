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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف شخصين بعد قتل أستاذ في السمارة

الشرطة توقف شخصين بعد قتل أستاذ في السمارة

الشرطة توقف شخصين بعد قتل أستاذ في السمارة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:35

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية في السمارة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، ذو سوابق قضائية عديدة في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وذلك للاشتباه في صلته بارتكاب جريمة القتل العمد التي كان ضحيتها أستاذ للتعليم الثانوي.

وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن "مصالح الأمن الوطني بمدينة السمارة كانت قد عاينت، زوال يوم الجمعة المنصرم، جثة الهالك وهي تحمل إصابات جسدية بليغة ومقيدة على مستوى الكرسي الخلفي لسيارته الخاصة، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن توقيف شخص متلبس بحيازة منقولات في ملكية الضحية، والذي جرى تقديمه أمام النيابة العامة المختصة".

وأضاف البلاغ أنه "بمواصلة البحث تم توقيف المشتبه فيه الثاني، الذي يحتمل ارتباطه بتنفيذ الجريمة، وتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل الكشف عن خلفيات وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تتواصل عمليات التفتيش لحصر أية قرائن أو أدلة أو متحصلات تتعلق بهذه الجريمة".

"مصالح الشرطة القضائية تواصل تحريات وأبحاثا ميدانية وتقنية مكثفة لتوقيف شخص ثالث، يشتبه في كونه الفاعل الرئيسي أو المساهم المباشر في التنفيذ المادي لجريمة القتل التي كان ضحيتها الهالك"، تختم DGSN بلاغها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الأربعاء 31 يناير 2018 - 01:38
الأجهزة الأمنية بالجهة العيون الساقية على مختلف مشاربها وعلى رأسها السيد الوالي الجهة الساقية الحمراء تعتز و تفتخر وتعترف الساكنة بهذه الربوع من المملكة الشريفة بالمجهودات الجبارة و التضحيات الجسام التي تبذلها على المدار الساعة لاستثباب الأمن وحفظ ممتلكات و التطبيق القانون مما احدث تغييرات الجذرية عن السابق حصلت على ارض الميدان الى الجانب تنزيل وتفعيل للمقاربات الأمن في الخدمة الوطن والمواطن لمسه الجميع وعبر التطبيق الصارم للقانون بالقوة القانون مما أدى الى النتاءج إيجابية على رأسها القطع مع سياسة المغالطات و مناورات و التضليل التي ظل يمارسها انفصاليي الداخل لعقود و ساهمت في إرهاصات متعددة لدولة لكنها اليوم أصبحت في خبر كان رغم القلاقل والنعرات التي لازال يروج لها بعض من تجار القضية ذوي مصالح الضيقة لكن يتم كشفها بالطرق استباقية و الحصيلة بالصفة العامة إيجابية تخدم المصالح العليا للمغرب والمغرب التي تعد فوق كل اعتبار رغم حدوث بعض الجرائم التي يمكن أن تقع في مكان بالعالم مادامت الجريمة متواجدة.
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