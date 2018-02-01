درك الصخيرات يوقف متورطين في سرقة ماشية

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالصخيرات من توقيف سبعة أشخاص متورطين في شراء ماشية مسروقة، وتحديد السارق الرئيسي المبحوث عنه من أجل سرقة الماشية من قبل عدد من وحدات الدرك الملكي، حسبما علم لدى السلطات المحلية لعمالة الصخيرات تمارة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات المنجزة مكنت من تحديد موقع اصطبل بدوار آيت العربي، بجماعة خميس سيدي يحيى بتيفلت، حيث يخفي الفاعل الماشية المسروقة قبل بيعها، موضحا أن عمليات تفتيش الحظيرة أسفرت عن حجز 243 رأسا من الأغنام، و32 رأسا من الأبقار و3 رؤوس من الماعز.

وخلص المصدر إلى أنه بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تم تقديم المتورطون في هذه القضية إلى العدالة وتسليم المسروقات إلى مالكيها الأصليين، فيما تتواصل الأبحاث بشكل مكثف لإيقاف الفاعل الرئيسي وشركاء آخرين محتملين.