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كُتّاب وآراء
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تغطية رضيع بـ"إكستازي" يوقف امرأة في طنجة
الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:22
تمكنت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة العاملة على تأمين المحطة الطرقية بالمدينة، اليوم الأربعاء، من توقيف امرأة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالأقراص المخدرة من نوع "اكستازي".
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعنية بالأمر تبلغ من العمر 23 سنة، جرى توقيفها بالقرب من المحطة الطرقية بعد شكوك حامت حول إمكانية تحوزها لأقراص مخدرة، وأسفرت عملية تفتيشها عن ضبط حوالي 490 قرصا مخدرا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأقراص المخدرة كانت مدسوسة داخل غطاء رضيع تحمله الضنينة، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للسفر خارج مدينة طنجة.
وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيها، ووضعها رهن تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ارا برع الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:32
العدولة من تقول كلماتها فيها جات مع الحملة نيشان
تعليق غير لائق
-10
2 - حلالة 59 الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:51
قبح الله الفقر...... و لاحول ولا قوة إلا بالله
3 - حرية الأربعاء 31 يناير 2018 - 20:52
لقد وهب الله سبحانه العقل للبشر وهي نعمة ليس لها مثيل فبه تقدم الإنسان واخترع وصنع وأبدع فهذه النعمة يجب الحفاظ عليها كما خلقها الله سبحانه ونحفظها من كل مخذر أو مسكر حتى تبقى سليمة معافية لتنفع صاحبها دنيا و آخرة إن عبد ربه وأطاعه فالمتاجرين في المخدرات يجب إنزال أشد العقوبات عليهم لأنهم يستهدفون أعز شيئ عند الإنسان.
4 - مغربي الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:36
لما يقول البعض قبح الله الفقر هل الفقر عذر للجريمة . الطمع وغياب الضمير
5 - حكيمة الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:41
الى رقم 2 حلالة 59....)))) كيفاش قبح الله الفقر ...هي كتاجر في القرقوبي الكينات للي كيحمقوا اولاد الشعب هازة معاها كمية كبيرة من المخدر ومخبياه في غطاء اطفال كانها تحمل طفلها..باش ما يشكوش فيها الامن....ساعة جات حتى لبلاد فليو وجاها الرواح حصلات وغادي تعاقب ...فقيرة وعندها المال باش غادي تسافر لطنجة !!!؟
6 - سميرة الكفيفة وأفتخر الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:47
•
المال يستر رذيلة الأغنياء، والفقر يغطي فضيلة الفقراء.
المال يستر رذيلة الأغنياء، والفقر يغطي فضيلة الفقراء.
7 - حلالة 59 الأربعاء 31 يناير 2018 - 21:59
الى حكيمة : القضاء سيأخذ مجراه. لكن يعلم الله ظروفها. أنا شخصيا أتأسف كثيرا لما تذخل المرأة السجن و خصوصا إن كان لها أبناء. ليس كالرجل. الأم حااااضنة فما مصير الأبناء ؟
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