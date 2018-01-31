تغطية رضيع بـ"إكستازي" يوقف امرأة في طنجة

هسبريس من طنجة

تمكنت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة العاملة على تأمين المحطة الطرقية بالمدينة، اليوم الأربعاء، من توقيف امرأة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالأقراص المخدرة من نوع "اكستازي".

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعنية بالأمر تبلغ من العمر 23 سنة، جرى توقيفها بالقرب من المحطة الطرقية بعد شكوك حامت حول إمكانية تحوزها لأقراص مخدرة، وأسفرت عملية تفتيشها عن ضبط حوالي 490 قرصا مخدرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأقراص المخدرة كانت مدسوسة داخل غطاء رضيع تحمله الضنينة، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للسفر خارج مدينة طنجة.

وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيها، ووضعها رهن تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.