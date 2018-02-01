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الرئيسية | حوادث | تنديد حقوقي بـ"قتل متسلسل" لمتشردين في سوس

تنديد حقوقي بـ"قتل متسلسل" لمتشردين في سوس

تنديد حقوقي بـ"قتل متسلسل" لمتشردين في سوس
رشيد بيجيكن من أكادير‎*
الخميس 01 فبراير 2018 - 10:50

في ظرف زمني لا يتجاوز شهرين، عُثر بمناطق متفرقة بسوس على خمس جثت، القاسم المشترك بينها كونها تعود لأشخاص بدون مأوى يعيشون حياة التشرد بأحياء ومراكز بعض المدن بسوس، كما ذهبت المعاينات الأولية للمصالح الأمنية المختصة إلى كونها تحمل آثار عنف، مرجحة أن يكون الضحايا قد تعرّضوا لضربات على مستوى الرأس بواسطة جسم ثقيل في غفلة منهم، خصوصا أثناء نومهم.

ففي يوم 8 دجنبر من سنة 2017، عُثر على شخص متشرد جثة هامدة بالقرب من السوق الأسبوعي لبيوكرى. وفي 03 يناير 2018، استفاقت ساكنة القليعة، ضواحي إنزكان ىيت ملول، على وقع تكرار المشهد ذاته، غير بعيد عن المقاطعة الأولى للمدينة. الجريمة نفسها شهدتها منطقة خلاء بمحاذاة سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان يوم 11 يناير، لتنتقل "العدوى" إلى منطقة أولاد تايمة التي عُثر بها يوم 15 يناير على جثة تحمل آثار اعتداء بمنطقة صوديا، غير بعيد عن السوق الأسبوعي. أما الضحية الخامسة، فمتشرد جرت تصفيته بوادي سوس في الـ 22 من يناير 2018.

هو إذن مسلسل متواصل من عمليات تصفية جسدية تستهدف فئة المتشردين بمناطق عدة بسوس، استدعى من المصالح الأمنية والسلطات المحلية عقد اجتماع أمني بمقر عمالة إنزكان آيت ملول بهدف التعبئة وتكثيف الجهود من أجل فكّ لغزه، والوصول إلى الفاعل أو الفاعلين المحتملين، قبل سقوط مزيد من الضحايا، بعد أن عجزت التحقيقات والتحريات المفعلة عن تحديد هوية "القاتل" المفترض، وبالتالي وقف النزيف والكشف عن دوافعه الكامنة وراء تهشيم رؤوس المتشردين المؤدي إلى الموت دون ترك أية أدلة.

عبد العزيز السلامي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن "الأمر يتعلّق بالحق في الحياة، والضرورة تستدعي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الجاني أو الجناة"، مضيفا: "نتمنى تسريع وتيرة الأبحاث حتى لا تتسع دائرة الضحايا، على غرار ما جرى في حالات مماثلة، (حالة عبد العالي الحاضي بتارودانت، الذي أسقط تسع ضحايا)، والتي كانت فاجعة حقيقية، لم يتم اكتشاف تفاصيلها إلا بعد فوات الأوان".

وأوضح الفاعل الحقوقي أن "ما يجري هو نتيجة لغياب سياسة ناجعة في انتشال بعض الشرائح المجتمعية، من الذين قادتهم الظروف الصحية والنفسية والعائلية والاجتماعية إلى الشوارع، من براثن التشرد والتسكع، وغياب مؤسسات ومرافق عمومية لاحتضان هذه الحالات الإنسانية، فيضطرون إلى الانغماس في كل أنواع الانحراف، ويكونون عرضة لأبشع تجليات الاستغلال".

من جهتها، اعتبرت رئيسة جمعية صوت الطفل، فاطمة عريف، أن توالي "استهداف حياة هذه الفئة من المجتمع بالقتل، وبالطريقة والأسلوب ذاته، يُسائل أكثر من جهة عن برامج حماية وإيواء وتوفير ظروف العيش الكريم لها، وينم عن فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في حماية الفرد والمجتمع".

وقالت المتحدّثة: "تتوالى الروايات حول دوافع إقدام الفاعل على ارتكاب تلك الجرائم، لكن في غياب توقيفه، تبقى كل الاحتمالات من صنع الخيال"، موضحة أنه "إلى جانب الحرمان وظروف العيش القاسية في البرد كما في الحر، والإدمان على أنواع خطيرة من المخدرات والتعرض للاستغلال الجنسي، بما يُمكن اعتباره موتا بطيئا، ها نحن نعيش لحظات موت وقتل مباشر لهذه الفئة"، متمنية أن يجري الإسراع بفك طلاسم هذه الأحداث الدرامية والمأساوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - فرادي الخميس 01 فبراير 2018 - 11:08
اسقاط الطائرات عند هذه الجمعية. حتى لو تحذنا عن الفروسية ستتحدث عن الدولة. االمتشردون موجودون في امريكا ينامون في كل مكان. التسريع في القبض على الجاني هو صلب الموضوع لا شيئ اخر.
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-18
2 - عبد العزيز برويش الخميس 01 فبراير 2018 - 11:16
حسبنا الله ونعم الوكيل ،يجب إيجاد مأوى لهذه الفئة المشردة وانقاذها، فهي بحق تشوه سمعتها كمغاربة
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36
3 - aziz berouich الخميس 01 فبراير 2018 - 11:22
حسبنا الله ونعم الوكيل ، يجب تضافر كل فعاليات المجتمع المدنى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشردين، الذين يشوهون صورة المغرب بوجه عام ،ولا حول ولا قوة الا بالله
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-5
4 - عبد الواحد حمداوي.قصرتزكاغين الخميس 01 فبراير 2018 - 11:25
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم...اللهم أصلح حال البلاد والعباد ...يارب
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31
5 - حسن رأي الخميس 01 فبراير 2018 - 11:27
مواطنون ليس أدنى حق في خيرات بلادهم. الويل لمن أكل حقوقهم يوم القيامة سيكون حسابه عسير عند الله.
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37
6 - ابو يونس الخميس 01 فبراير 2018 - 11:30
لايخفى على اي واحد منا ان التشرد افة مجتمعنا كساءر المجتمعات...مع اختلاف السياق فالحد منه صعب لكن التخفيف من وطاته ممكن ادا اتخدت الدولة والجمعيات الفاعلة ادوار طلاءعية بالتحسيس بمخاطر المخدرات ...وتوعية الاسر بدورها البديهي في التربية والتوجيه للاطفال والشباب ...وابعادهم عن كل مايؤديهم في مستقبلهم ....وقد قال تعلى في كتابه :ان ابغض الحلال عند الله الطلاق.." لما ينجم عنه من تبعات لايعلمها الاالله....
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11
7 - حسن الخميس 01 فبراير 2018 - 11:36
سؤال صريح لتلك الجمعيات الحقوقية باغي غير نعرف أنتم شنو حكايتكم بالضبط؟ إذا هذا المتشرد قام بقضاء سهرة ليلية مع صديقه المتشرد وبعد ذلك ضربت الماحيا في رؤوسهما ووقع شجار بينهما إنتهى بقتل أحدهما لصاحبه سؤوال ما ذنب ذلك المواطن المغربي الدرويش هل كان هو السبب في مقتله؟ سؤوال أخر عندما كان ذلك المتشرد يسهر في رأس الدرب أثناء منتصف الليل ويقوم بإزعاج الساكنة بالصياح والتحدث بصوت عالي ناهيك عن السب والشتم بألفاظ نابية وكل ذلك تحت مرأى ومسمع العائلات والأطفال أين كنتم ساعتها؟ لماذا لم تتكلمو حينها لتدافعو عن السكان بإسم حقوق الأنسان
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20
8 - mcn.evolution الخميس 01 فبراير 2018 - 11:41
بوصمة عاد اليكم من جديد, سيناريو طبق الأصل لما وقع في سلا و الرباط منذ سنوات
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23
9 - فاطمة تازة الخميس 01 فبراير 2018 - 11:43
الحق في الحياة من أولى و اسمى الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي و كذا في جل المواثيق الدولية. أين هو دور الوزارة الوصية على الشؤون الاجتماعية لحماية هذا الحق بشتى الطرق كبناء و تجهيز مراكز لمبيت المتشردين..... أين المجتمع المدني و المساعدات الإجتماعيات لمساعدة الأطفال للرجوع إلى ذويهم لأن في أغلب الحالات فإن تشرد الأطفال يكون نتيجة العنف الأسري
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10
10 - مروكي الخميس 01 فبراير 2018 - 11:54
الحل من اجل توقيف عدد الضحايا هو ايجاد ملجأ وماوى .
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12
11 - مواطن الخميس 01 فبراير 2018 - 12:21
لا مؤسسات الدولة ولا المحسنين الذين يتبرعون بالاموال الطاءلة لبناء المساجد التفتوا لهذه الشريحة التي تتسكع في الشوارع.كان بالاحرى على المحسنين اذا عجزت الدولة ان يساهموا في بناء مراكز الايواء احسانا ورحمة بهؤلاء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
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12
12 - ابن ع الله الخميس 01 فبراير 2018 - 14:16
ضرورة بناء مؤسسات خيرية وعلاجية حماية للمشردين وعلاجا للمعتوهين الدين يقتلون ابرياء من العاءلات والموطنين ا لا موال التي ستحصل من صندوق المقاصة بداية لن تعطى للمحتاجين بل لبناء المؤسسسات التي هي مصلحة عامة الامن لحياة الناس من الرضى النفسانيين واجب الواجبات يا حكومتنا العزيزة
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4
13 - لطيفة الخميس 01 فبراير 2018 - 14:48
بعض الاخوان يقولون بان المشردين يشوهون البلد. ولكن في الحقيقة من يشوه البلد هم من تركو هذه الفئة الهشة الضعيفة تواجه مصيرها المظلم بدون عون او مساعدة. الملايير تنهب والناس تموت في الشوارع. والله حسابكن عسير يا مسؤولي هذا البلد
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5
14 - Marocain الخميس 01 فبراير 2018 - 15:07
اللي مايقدرش يقابل لولاد مايديرهومش
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3
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