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الرئيسية | حوادث | هذه تفاصيل ثلاث ساعات من التحقيق مع مُشغِّلة "خادمة زاكورة"

هذه تفاصيل ثلاث ساعات من التحقيق مع مُشغِّلة "خادمة زاكورة"

هذه تفاصيل ثلاث ساعات من التحقيق مع مُشغِّلة "خادمة زاكورة"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 01 فبراير 2018 - 01:20

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، إلى "وفاء. ق"، التي توجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة على خلفية اتهامها بتعريض خادمتها للتعذيب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر قضائية، فإن المتهمة "وفاء. ق" نفت تعريضها الخادمة لطيفة، المتحدرة من مدينة زاكورة، لأي تعنيف أو حرق.

وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور تظهر حروقا على خادمتها لطيفة، غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم يكن تظهر عليها آثار حروق أو تعنيف، لافتة إلى أن الخادمة سبق أن أخبرتها بأنها كانت تقوم بالكي في فترة سابقة.

وبحسب مصادرنا دائما، فإن المتهمة استحضرت أن الخادمة كانت قد تقدمت ضدها بشكاية لدى أمن دائرة غاندي تتهمها فيها بالضرب والتعنيف، غير أنها عادت لتصرح بعكس ذلك، ليتم الافراج عن المشغلة بأمر من وكيل الملك.

وخلال مواجهة المتهمة بما أدلى به الدكتور عبد الإله نجم الدين، الذي قال في تصريح سابق لوسائل الإعلام إنه عاين حروقا على الخادمة حين تم الاتصال به لتشخيص حالتها، نفت "وفاء. ق" كل ما جاء على لسانه.

وأثيرت خلال مرحلة التحقيق، التي امتدت لأزيد من ثلاث ساعات، مسألة الشواهد الطبية المتضمنة في الملف التي يشوبها التناقض؛ ما يدفع إلى إجراء خبرة طبية مضادة للتأكد من صحة التقارير.

وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن قاضي التحقيق لم يحدد بعد موعد جلسة الاستماع إلى الخادمة لطيفة، بالنظر إلى وضعها الصحي الذي تؤكد جمعية إنصاف المتبنية للملف أنه ما يزال مترديا.

وكان والد الشابة العشرينية قد أكد، في خروج إعلامي له مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته.

وقال الأب في تصريح لوسائل الإعلام إن وضعية ابنته الصحية تتحسن، غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو تلقت أموالا طائلة.

وكانت الخادمة لطيفة قد تعرضت لاعتداء وصف بـ"الشنيع" من لدن مشغلتها، بحسب ما ذكرته أمينة خالد، رئيسة جمعية "إنصاف" للتنمية الاجتماعية والتربوية، مشيرة إلى أنها تعرضت لحروق وتكدس للدم في معظم جسدها، مما جعل مشغليها ينقلانها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.

وقد تم إشعار الجمعية من طرف المصحة. وبعدما دخلت على الخط، تبين لها أن مشغلي هذه الخادمة لديهما سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.

وأحيلت "وفاء. ق"، وفق ما أكدته أمينة خالد، على سجن عكاشة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعتها في حالة اعتقال بناء على التحقيق الذي أجرته النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Simo Rastaman الخميس 01 فبراير 2018 - 01:48
لاحول ولا قوة إلا بالله أين الحق والقانون ‏‎ ‎
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22
2 - Kartou الخميس 01 فبراير 2018 - 01:50
Souhaitant que ces cas disparaissent de notre société. ..un héritage de l'âge de la pierre..des gens qui croient que l'employé est leur esclave et peuvent faire avec ce qu'ils désirent. .Ces actes barbares doivent être jugés fermement sans pitié. .un acte sauvage brûler et torturer une servante su lieu de l'encourager et l'adopter pour empêcher nos citoyennes d'aller exercer des métiers illégaux voire prostitution ...ou...Ces actes criminels d'une employeuse sauvage ,barbare..impitoyable sont fermement rejetés par l'ensemble des marocains et dénoncés à l 'unanimité ..la justice à présent fait son travail..Bravo. .
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35
3 - Abdellah الخميس 01 فبراير 2018 - 02:14
Frères et sœurs Marocains, est ce que nous ne devons pas s’arrêter un moment avec nous mêmes et faire une autocritique, se mettre en question de nos valeurs et de nos comportements dans la société Marocaine et cela afin de se corriger. Personnellement et sans langue de bois, je constate que nous avons perdu beaucoup de valeurs humaines. Entre autre, nous avons perdu la valeur du respect et des bonnes manières, nous avons perdu la valeur du partage, nous avons perdu la valeur de la solidarité,nous avons perdu l’honnêteté, nous avons perdu l’affection fraternelle en dehors des membres de la famille, nous avons perdu l’amour du travail. Par conséquent, nous sommes devenus des grands égoïstes, nous sommes devenus indifférents envers les pauvres, les malades et les personnes à mobilités réduites, nous sommes devenus des orgueilleux devant les plus démunis, nous ne respectons pas les femmes, ne nous croyons pas à l’égalité homme femme, ....
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21
4 - سناء الخميس 01 فبراير 2018 - 02:53
هذا دليل ان ماشي الرجل فقط هو اللي كيمارس العنف على المرأة ممكن تكون المرأة اكثر سادية منه فالتعامل مع امراة بحالها اذا شعرت بضعفها ممكن تفجر فيها كل العقد والمكبوتات ديالا بشكل انتقامي فيه غل وحقد غير مبرر .
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53
5 - Raja الخميس 01 فبراير 2018 - 02:53
انا ابنت هده المنطقة و الله لولا الفقر و عدم توفر فرص الشغل لنا اشتغلنا بالبيوت و كنا عرضة لكل مريض نفسي يالله كما حرقتها فدنيا فجعل قبرها حفرة من حفر النار ولكل ظالم جبار هده المناطق الجنوبية نهبت تراوتها السينما السياحة و غيرها و ستغلها لتطوير المدن الداخلية و نحن لا نجد ابسط الحقوق كالاكل و الشرب لا حول و الا قوة الا بالله
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43
6 - hicham الخميس 01 فبراير 2018 - 03:03
وقال الأب في تصريح لوسائل الإعلام إن وضعية ابنته الصحية تتحسن، غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو تلقت أموالا طائلة. يجب محاكمة "الأب" أيضا فمن يرسل أبناءه للعمل عوض المدرسة يستحق السجن مع الأشغال الشاقة. طماع دبا يلاقيه الله مع اللي يحرث عليه
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19
7 - houda الخميس 01 فبراير 2018 - 03:56
tu viens encaissé l,argent de ta fille et tu demandes pas à ta fille comment elle va , et u remarques rien de changer , je trouve qu'il y a quelque chose de louche
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