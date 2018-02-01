هذه تفاصيل ثلاث ساعات من التحقيق مع مُشغِّلة "خادمة زاكورة"

هسبريس - عبد الإله شبل

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، إلى "وفاء. ق"، التي توجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة على خلفية اتهامها بتعريض خادمتها للتعذيب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر قضائية، فإن المتهمة "وفاء. ق" نفت تعريضها الخادمة لطيفة، المتحدرة من مدينة زاكورة، لأي تعنيف أو حرق.

وأكدت مصادر الجريدة أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور تظهر حروقا على خادمتها لطيفة، غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم يكن تظهر عليها آثار حروق أو تعنيف، لافتة إلى أن الخادمة سبق أن أخبرتها بأنها كانت تقوم بالكي في فترة سابقة.

وبحسب مصادرنا دائما، فإن المتهمة استحضرت أن الخادمة كانت قد تقدمت ضدها بشكاية لدى أمن دائرة غاندي تتهمها فيها بالضرب والتعنيف، غير أنها عادت لتصرح بعكس ذلك، ليتم الافراج عن المشغلة بأمر من وكيل الملك.

وخلال مواجهة المتهمة بما أدلى به الدكتور عبد الإله نجم الدين، الذي قال في تصريح سابق لوسائل الإعلام إنه عاين حروقا على الخادمة حين تم الاتصال به لتشخيص حالتها، نفت "وفاء. ق" كل ما جاء على لسانه.

وأثيرت خلال مرحلة التحقيق، التي امتدت لأزيد من ثلاث ساعات، مسألة الشواهد الطبية المتضمنة في الملف التي يشوبها التناقض؛ ما يدفع إلى إجراء خبرة طبية مضادة للتأكد من صحة التقارير.

وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن قاضي التحقيق لم يحدد بعد موعد جلسة الاستماع إلى الخادمة لطيفة، بالنظر إلى وضعها الصحي الذي تؤكد جمعية إنصاف المتبنية للملف أنه ما يزال مترديا.

وكان والد الشابة العشرينية قد أكد، في خروج إعلامي له مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الأسرة لن تتنازل عن حق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته.

وقال الأب في تصريح لوسائل الإعلام إن وضعية ابنته الصحية تتحسن، غير أن الأسرة لن تتنازل عن القضية ولو تلقت أموالا طائلة.

وكانت الخادمة لطيفة قد تعرضت لاعتداء وصف بـ"الشنيع" من لدن مشغلتها، بحسب ما ذكرته أمينة خالد، رئيسة جمعية "إنصاف" للتنمية الاجتماعية والتربوية، مشيرة إلى أنها تعرضت لحروق وتكدس للدم في معظم جسدها، مما جعل مشغليها ينقلانها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء.

وقد تم إشعار الجمعية من طرف المصحة. وبعدما دخلت على الخط، تبين لها أن مشغلي هذه الخادمة لديهما سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.

وأحيلت "وفاء. ق"، وفق ما أكدته أمينة خالد، على سجن عكاشة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعتها في حالة اعتقال بناء على التحقيق الذي أجرته النيابة العامة.