24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:36
|18:01
|19:18
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- رئيس الاتحاد الليبي يشيد بدعم الجماهير المغربية
- الأستاذ(ة) المتعاقد(ة) بين مطلب الترسيم وهاجس فسخ العقد
- مفهوم الهوية الجماعية وتطبيقاته على حالة المغرب*
- "Miss Map" الأيقونة الأمريكية العجيبة
- عيون باريسية ترصد تزايد التضييق على تنظيمات جمعوية في المملكة
الفوضى غير الخلاقة من الفن والرياضة إلى الدين والسياسة (5.00)
- شرطة فرنسا تعتقل المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة "الاغتصاب" - (119)
- المنتخب المغربي للمحليين يعبر ليبيا نحو لقاء التتويج بكأس إفريقيا - (76)
- مخطط "المغرب الأخضر" الفلاحي يثير إعجاب زعماء بلدان إفريقية - (67)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تطلب أموالا مقابل الاستثمار في الصحراء - (67)
- موظفو "التربية الوطنية" يستقبلون الوزير الجديد بمسيرات واعتصامات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جنازة حاشدة تودع "ضحايا لانزروتي" في كلميم
وسط أجواء مهيبة وحضور حاشد، تم اتشييع جثامين سبعة ضحايا لقوا مصرعهم بعد محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل الإسباني، على متن زورق مطاطي، رفقة 27 مهاجرا سرّيا.
عملية تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم تمت بعد وصولها إلى مطار كلميم، عبر رحلة خاصة، بعد استجابة الحكومة المغربية لنداءات عائلات الشبان السبعة المتحدرين من جهة كلميم واد نون.
ونقلت خمسة من الجثامين إلى المسجد الأعظم بحاضرة وادنون، ودفنوا بمقبرة الرحمة بالضاحية الشرقية للمدينة؛ فيما نقل جثمان أحدهم إلى جماعة أسرير، أما جثمان الضحية السابعة فنقل إلى مدينة طانطان.
وعرفت مراسيم دفن الجثامين حضور العشرات من المشيعين القادمين من مختلف مناطق إقليم كلميم، إلى جانب رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، ورئيس المجلس الجماعي لكلميم، والسلطات الأمنية والمنتخبة، وعدد من النشطاء الجمعويين الذين حجوا إلى مكان دفن الضحايا الذين خلفت وفاتهم صدمة كبيرة في نفوس ساكنة واد نون.
جدير بالذكر أن خمسة من الضحايا لقوا مصرعهم بسبب انخفاض حاد في درجات حرارة أجسامهم، فيما توفي الاثنان المتبقيان غرقا حسب ما كشفته نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثثهم بناء على تعليمات القضاء الإسباني؛ بينما ينتظر أن يتمّ ترحيل الناجين إلى المغرب بعد استكمال إجراءات التأكد من هوياتهم.