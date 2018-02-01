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كُتّاب وآراء
تفكيك خلية إرهابية تنشط بين مدينتي طنجة ومكناس
أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن اليوم الخميس في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لـ"داعش" ينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن الأبحاث الأولية تفيد أن عناصر هذه الخلية الذين خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.
وقد أسفرت عملية التفتيش، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكذا كتب ومخطوطات تجسد للفكر المتطرف.
وخلص البلاغ الرسمي الى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.
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تعليقات الزوّار (9)
كل اشبوع تعتقلون خلايا ارهابية على مدى ٣ سنوات وانتم كل اسبوع تنشرون اخبار باعتقال خلايا ارهابية
والحقيقة انه ليس هناك اي خلايا تعتقلونها .. فقط توهمون الشعب بان الامن يقوم بواجبه وفي نفس الوقت هي رسالة لمن سيفكر بفعل ارهايي داخل المغرب انه سيعتقل يوما من الايام
المغربي مسكين تالف ماعرف آش يشد ولكن يتحمل المسؤولية الموروث الاسلامي الاقصائي.