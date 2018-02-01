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الرئيسية | حوادث | تفكيك خلية إرهابية تنشط بين مدينتي طنجة ومكناس

تفكيك خلية إرهابية تنشط بين مدينتي طنجة ومكناس

تفكيك خلية إرهابية تنشط بين مدينتي طنجة ومكناس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 01 فبراير 2018 - 10:40

أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن اليوم الخميس في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين لـ"داعش" ينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن الأبحاث الأولية تفيد أن عناصر هذه الخلية الذين خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد أسفرت عملية التفتيش، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكذا كتب ومخطوطات تجسد للفكر المتطرف.

وخلص البلاغ الرسمي الى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - انشري يا عزيزتي الخميس 01 فبراير 2018 - 11:02
واو هاد رجال الخيام واعرين هههههه كون كنتو هكا كون المغرب خالي من الجرائم لكن لبرزطكم على حقوق ديالو كاترجعوه داعشي
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-16
2 - مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 11:13
لم اثق يوما بهذه الاخبار الزائفة .. المغرب يتلقى تهديدات وكأنه نيويورك امريكا
كل اشبوع تعتقلون خلايا ارهابية على مدى ٣ سنوات وانتم كل اسبوع تنشرون اخبار باعتقال خلايا ارهابية
والحقيقة انه ليس هناك اي خلايا تعتقلونها .. فقط توهمون الشعب بان الامن يقوم بواجبه وفي نفس الوقت هي رسالة لمن سيفكر بفعل ارهايي داخل المغرب انه سيعتقل يوما من الايام
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9
3 - مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 11:45
فائق التقدير و الاحترام للأجهزة الأمنية الفخر و المفخرة المغرب المغاربة التي تبذل المجهودات الجبارة التضحيات الجسام على المدار الساعة لحماية الوطن و المواطنين من الكاف الأخطار و المخاطر على رأسها اعداء الوحدة الترابية و الفئة الضالة مضللة الإرهابية المجرمة المأجورة الي تخدم أجندات الخارجية والتي تتلقى الهزائم نكراء استباقية عن الجدارة واستحقاق بالحصيلة على أرض الميدان بحيث تحققت نجاحات متتالية رائدة بالجميع المقاييس هي اليوم محط أنظار العالم بأسره و نموذج يتحدى به بل يدرس لدى الكبار قبل الصغار.
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-5
4 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 01 فبراير 2018 - 11:48
عن اي خلايا تتحدثون.. عن خلايا النحل والنمل ؟! على كل حال ،لايجب ان تغفلوا خلايا حراك الريف فان النيابة العامة أظهرت بشريط مصور انهم يهددون الاستبداد والفساد؟!؟
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12
5 - امنية الخميس 01 فبراير 2018 - 11:59
لماذا لا يفعل الامن كرجال الخيام ويشطبون شوارعنا من المجرمين والمشرملين
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32
6 - ahmed الخميس 01 فبراير 2018 - 12:10
اذا كانت محاربة الارهاب شيء فيه خير للوطن فالاحياء الشعبية تعيش ارهاب اصحاب العربات(اصحاب الدسير والخضر)باسلوبهم الزنقاوي ويهددون حياة المواطن ويهددون كل من تكلم معهم ويشربون الماء حياة في المكان الدي يتاجر ون فيه امام المارة اما الازبال فحدث ولا حرج يتركونها غير مبالين فهذا نوع من ارهاب تعيشه الاحياء الفقيرة يجب على الامن ان يأخذ هدا بعين الاعتبار
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17
7 - امينة الخميس 01 فبراير 2018 - 14:12
كنتمناو كيف كيضبطو خلايا الارهاب يضبطو حتى خلايا الفساد والمسيطرين على خيرات البلاد من فوسفاط واسماك وذهب وفضة وووو
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6
8 - Faouzi الخميس 01 فبراير 2018 - 14:25
إن كان الخبر صحيحا أم غير صحيح ، فأنا شخصيا أعتبره مجرد "پروپاگاندا" لصرف الرأي العام عن المشاكل الحقيقة في المجتمع، ولتلميع صورة المسؤولين عندنا على أنهم يشتغلون بهمة وهم في أشد اليقظة ضد أي خطر ارهابي يترصد البلاد
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3
9 - لاديني الخميس 01 فبراير 2018 - 15:02
المغربي بصراحة ماعجباهش حتى شي حاجة ويفتي فكل حاجة. منهم من يقول أن كل هذا بروباكاندة ومسرحية، بماذا تفسرون إذن الفكر الداعشي الذي اكتسحنا وكايبان فالتعليقات هنايا بزاف. وبماذا تفسرون أن المغرب رقم واحد فتصدير الدواعش الى أماكن الحروب؟
المغربي مسكين تالف ماعرف آش يشد ولكن يتحمل المسؤولية الموروث الاسلامي الاقصائي.
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-2
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