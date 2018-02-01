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الرئيسية | حوادث | خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون

خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون

خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون
هسبريس من شفشاون
الخميس 01 فبراير 2018 - 17:15

وضع شخص خمسيني، اليوم الخميس بمركز الشرافات بجماعة بني دركول من إقليم شفشاون، حدا لحياته شنقا بعدما لف حبلا حول عنقه وصله إلى شجرة زيتون.

وأوضحت مصادر محلية أن الهالك، الذي يتحدر من دوار تازية، كان يعاني من مرض نفسي ألزمه الفراش قبل أن يعمد إلى إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة.

وفور إخطارها، حلت مصالح الدرك الملكي بمكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات ما جرى، وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة نقلت الجثة إلى مستودع الأموات قصد الخضوع للتشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - من الخميسات الخميس 01 فبراير 2018 - 17:28
أنا لله وإنا إليه راجعون كان يعاني من الفقر وقلة اشي ليسا كول من إنتحر يعني من مرض نفسي علا الدولة أن تتحمل جميع مسؤوليتها فيمآ يعاني منه آلشعب وشكراً
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13
2 - حوس الخميس 01 فبراير 2018 - 17:29
ظاهرة الانتحار كثيرة بمنطقة الشاون ولها ارتباط بمعتقد الجنون"اجناون"، والاستهلاك المفرط للمخدرات
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3 - مراد الخميس 01 فبراير 2018 - 17:30
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين...إنها حالة مرضية ... المشكلة هي أن يقدم العاقل على هذا .
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4 - مجد الخميس 01 فبراير 2018 - 17:31
هادا هو حال المواطن يبلغون النيابة العامة عندما تموت . لماذا لا تتحرك الدرك الملكي قبل وقوع الحادث . ومتابعة المسؤولين الجماعيين والاسرة عن عدم التبليغ عن مريض نفساني وفتح ملف وإحالته على المصالح المختصة للعلاج. أما إدا فرحمه الله من عذاب النفس و رؤية الاخرين
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3
5 - نضال الخميس 01 فبراير 2018 - 17:37
يجب على وزارة الصحة الى اقليم شفشاون فكل اسبوع هناك انتحار لدرجة ان احدى المجلات خصصت صفحات للانتحار في الجهة
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6 - من شفشاون الى برشيد وسطات الخميس 01 فبراير 2018 - 17:53
من شفشاون الى برشيد وسطات كثرة الانتحارات في شفشاون وبرشيد وسطات يثير عدة تساءلات في وجه وزارة الصحة في تنسيق مع باقي القطاعات ... انقذوا الشباب
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6
7 - Abou majd الخميس 01 فبراير 2018 - 18:01
يجب اتخاذ اجراءات عاجلة ضد الامراض النفسية والعقلية ويجب احتحاز هؤلاء المرضى بالقوة واجبارهم على العلاج في مستشفيات جهوية خاصة فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولا يجب أن تبقى السلطات العمومية تتفرج على المواطنين يعلقون انفسهم في اغصان الأشجار او يلقون بأنفسهم في الآبار والاجراف ا
ايوا السيد رئيس الحكومة راك طبيب نفسي ياحسرة على الاقل رق القطاع الذي تعرفه يعاني الخصاص الذي لا يطاق
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8 - chouaib mouhaabat الخميس 01 فبراير 2018 - 18:15
إن كل من سولت له نفسه أن ينتحر فهو من سيحاسب حسابا عسيرا عند ربه وليست الدولة من ستحاسب لهذا فيجب على المواطن أن يفكر في الله عزوجل في ما هو حلا وما هو حرام فجميع الأشياء يغفرها الله سبحانه إلا مثل هذه الكبائر هو من أعطانا الحياة وهو سبحانه المسؤول عنها يوم يريدها فلا نجعل لحياتنا حدا من تلقاء أنفسنا كنا نرى مثل هذه الأشياء في الدول السكوندينافية ودولة اليابان وكنا ندعي أنهم لو كانوا معتنقين الديانة الإسلامية لما وصلوا إلى مثل هذه الأشياء وهاهي الآن أصبحت هذه الظاهرة متفشية في بلدنا الحبيب....
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9 - مول الكيف الخميس 01 فبراير 2018 - 18:16
الله يرحم هذا الرجل والله اعلم به والمنطقة كلها تعاني من مشاكل التهميش البطالة والفقر والمخدرات التي لم تعد تحدي نفعا لأن ثمنها أصبح لا يساوي ثمن البصل على وزارة الفلاحة أن تجد البديل الزراعي والعلاج من وزارة الصحة خصوصاً في هذه المنطقة والخميس ديساكن وباب برد تقريب الإدارة من المواطنين والسلام عليكم
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