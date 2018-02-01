خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون

هسبريس من شفشاون

وضع شخص خمسيني، اليوم الخميس بمركز الشرافات بجماعة بني دركول من إقليم شفشاون، حدا لحياته شنقا بعدما لف حبلا حول عنقه وصله إلى شجرة زيتون.

وأوضحت مصادر محلية أن الهالك، الذي يتحدر من دوار تازية، كان يعاني من مرض نفسي ألزمه الفراش قبل أن يعمد إلى إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة.

وفور إخطارها، حلت مصالح الدرك الملكي بمكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات ما جرى، وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة نقلت الجثة إلى مستودع الأموات قصد الخضوع للتشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة.