24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:36
|18:01
|19:18
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش
- الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر
- عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة
- إسرائيل ترحب بإدراج واشنطن هنية على قائمة الإرهاب
- قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم
"الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)
اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)
الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)
قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)
- رصيف الصحافة: البوليساريو تطلب أموالا مقابل الاستثمار في الصحراء - (73)
- وزارة الجالية تبرمج 180 عرضا مسرحيا لفائدة مغاربة العالم - (71)
- المغرب يتراجع في مؤشر احترام القانون .. والجزائر خارج الترتيب - (46)
- الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة - (43)
- قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تزوير رخص السياقة وراء توقيف مغاربة بإسبانيا
أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني 19 مهاجرا مغربيا، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، ينتمون إلى شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة المغربية واستبدالها بتصاريح قيادة المركبات الإسبانية بمدينة بورغوس، شمال المملكة الأيبيرية.
ووفق ما أكدته مصادر أمنية لوسائل إعلام إسبانية محلية، فإن التحقيقات القضائية بشأن هذه العصابة الإجرامية بدأت منذ شهر ماي من السنة الماضية، على خلفية توصل المديرية الجهوية للنقل بالمدينة ذاتها بعدد غير عادٍ من طلبات استبدال الرخص المغربية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الشكوك المثارة بشأن وجود شبكة غير قانونية وراء هذا الفعل الإجرامي أفضت إلى اكتشاف منظمة تقوم بتزوير وتسهيل وثائق الحصول على رخص القيادة الإسبانية، في إطار عملية أمنية أطلقت عليها تسمية "FERPAL".
صحيفة "سلامنكا24" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن عناصر الأمن الإسباني مكنت من تحديد هوية المهاجر المغربي المكلف بمنح تصاريح القيادة واعتقاله بتهمة "ارتكاب جريمة تزوير الوثاق"، مشيرة إلى أنه جرى طرده من التراب الإسباني عام 2015، قبل أن يعود إليه بطريقة غير نظامية.