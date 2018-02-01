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الرئيسية | حوادث | تزوير رخص السياقة وراء توقيف مغاربة بإسبانيا

تزوير رخص السياقة وراء توقيف مغاربة بإسبانيا

تزوير رخص السياقة وراء توقيف مغاربة بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 01 فبراير 2018 - 18:55

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني 19 مهاجرا مغربيا، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، ينتمون إلى شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة المغربية واستبدالها بتصاريح قيادة المركبات الإسبانية بمدينة بورغوس، شمال المملكة الأيبيرية.

ووفق ما أكدته مصادر أمنية لوسائل إعلام إسبانية محلية، فإن التحقيقات القضائية بشأن هذه العصابة الإجرامية بدأت منذ شهر ماي من السنة الماضية، على خلفية توصل المديرية الجهوية للنقل بالمدينة ذاتها بعدد غير عادٍ من طلبات استبدال الرخص المغربية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الشكوك المثارة بشأن وجود شبكة غير قانونية وراء هذا الفعل الإجرامي أفضت إلى اكتشاف منظمة تقوم بتزوير وتسهيل وثائق الحصول على رخص القيادة الإسبانية، في إطار عملية أمنية أطلقت عليها تسمية "FERPAL".

صحيفة "سلامنكا24" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن عناصر الأمن الإسباني مكنت من تحديد هوية المهاجر المغربي المكلف بمنح تصاريح القيادة واعتقاله بتهمة "ارتكاب جريمة تزوير الوثاق"، مشيرة إلى أنه جرى طرده من التراب الإسباني عام 2015، قبل أن يعود إليه بطريقة غير نظامية.

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