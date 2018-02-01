"القاتل الصامت" يصرع زوجين في مدينة تطوان

أيوب صدور

لقي شخصان مصرعهما بمدينة تطوان، اليوم الخميس، متأثرين باستنشاق غاز مونوكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان لسخان مائي، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

مصدر خاص قال في تصريح لهسبريس إن الأمر يتعلق برجل وامرأة متزوجين، وجدا جثتين هامدتين بالمنزل الذي يقطنان به بحي جامع مزواق بالحمامة البيضاء، مرجحا اختناقهما جراء استنشاقهما للغاز السام القاتل أثناء استحمامهما.

وقد جرى نقل جثمان الهالكين إلى مستودع الأموات بمدينة تطوان، بينما حلت عناصر الشرطة بمكان الحادث وفتحت تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لجمع المعلومات وكشف ظروف مفارقتهما للحياة.