24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3618:0119:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)

  3. خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون (5.00)

  4. الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)

  5. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "القاتل الصامت" يصرع زوجين في مدينة تطوان

"القاتل الصامت" يصرع زوجين في مدينة تطوان

"القاتل الصامت" يصرع زوجين في مدينة تطوان
أيوب صدور
الخميس 01 فبراير 2018 - 19:07

لقي شخصان مصرعهما بمدينة تطوان، اليوم الخميس، متأثرين باستنشاق غاز مونوكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان لسخان مائي، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

مصدر خاص قال في تصريح لهسبريس إن الأمر يتعلق برجل وامرأة متزوجين، وجدا جثتين هامدتين بالمنزل الذي يقطنان به بحي جامع مزواق بالحمامة البيضاء، مرجحا اختناقهما جراء استنشاقهما للغاز السام القاتل أثناء استحمامهما.

وقد جرى نقل جثمان الهالكين إلى مستودع الأموات بمدينة تطوان، بينما حلت عناصر الشرطة بمكان الحادث وفتحت تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لجمع المعلومات وكشف ظروف مفارقتهما للحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.