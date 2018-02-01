سلطات جرادة تتوعد محتجين بتهمة "العرقلة"

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات المحلية بإقليم جرادة أن تحقيقا تم فتحه، تحت إشراف النيابة العامة، "لتحديد ظروف وملابسات حادث جرادة، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر".

وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، "عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن شخصا من مواليد سنة 1986 كان قد لقي مصرعه اليوم الخميس، إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة، وأن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية "انتقلت، حال إشعارها بالحادث، لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، إلا أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية"، وفق تعبيرها.