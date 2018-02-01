24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2212:4615:3618:0119:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)

  3. خمسيني ينهي حياته شنقا ضواحي شفشاون (5.00)

  4. الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)

  5. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سلطات جرادة تتوعد محتجين بتهمة "العرقلة"

سلطات جرادة تتوعد محتجين بتهمة "العرقلة"

سلطات جرادة تتوعد محتجين بتهمة "العرقلة"
هسبريس من الرباط
الخميس 01 فبراير 2018 - 20:10

أعلنت السلطات المحلية بإقليم جرادة أن تحقيقا تم فتحه، تحت إشراف النيابة العامة، "لتحديد ظروف وملابسات حادث جرادة، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر".

وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، "عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن شخصا من مواليد سنة 1986 كان قد لقي مصرعه اليوم الخميس، إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة، وأن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية "انتقلت، حال إشعارها بالحادث، لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، إلا أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية"، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - كينا ديال الراس الخميس 01 فبراير 2018 - 20:28
الحوار الحوار ياسلطات فأسلوب الوعيد والتهديد لا يخدم إلا أعداء الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - حسيمي من هولندا الخميس 01 فبراير 2018 - 20:30
صافي.. آناري.. ها هي التهم واجدة.
قريبا ستلصق بهم هم كذلك تهمة الإنفصال و سيتم اختطافهم و توزيعهم على كل سجون الوطن. المسرحية تتكرر من جديد و.. التاريخ يعيد نفسه. هذه المرة في شرق المغرب، قبلها في الريف ثم في الجنوب و هكذا دواليك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - ريفي اصيل الخميس 01 فبراير 2018 - 20:34
الناس تطالب باحترام حقوق الإنسان والعدالة والكرامة. مع أنهم هو أول من يدوس هذه الحقوق والكرامة .فأين حقوق هذا الميت وكرامته حتى تجعل جثته وسيلة للاحتجاج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - الإسم الخميس 01 فبراير 2018 - 20:37
ان الله وأن إليه راجعون اللهم ترزق الصبر لوالد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
5 - adil الخميس 01 فبراير 2018 - 20:37
ها هي السلطات دائما حينما تقع كارتة تحاول قلب الطاولة على المواطن كما هو الواقع في ملف الريف عسكرت المنطقة وانهاكت على المواطنين الابرياء بالعنف بجميع اشكاله والاعتقال والتعديب البدني والنفسي وحاليا تحول طمس الحقيقة كل الشعب يعرف حين تطلب الاسعاف يجب عليك ان تنتظر ساعتين هدا اضعف الايمان أضف الى ذلك في المناطق النائية تستغرق اكثر. خير دليل الإخوة اللذين كأنو محاصرين بالثلوج ضلو عالقين ثلاتة ايام وعندما كأنو ينقلون معتقلي الريف كانت المروحيات موجدة اما تسخير هده المروحيات لانقاد المواطنين سيجلب لها العار ولهادا أصبحنا نتخلف حقوقيا الى الخلف وهادا ما يفسر التصنيف لهده السنة بتراجع المغرب ستة مراكز الى الوراء حتى اصبح يحتال المرتبة 68 حسبنا الله ونعم الوكيل
كل هده الأمور تزيد من وعي المواطن بأن هدا النظام سافل ومستبد ولا يصلح لاي شيئ سوى لتركيع الشعب وتجهيله ودفعه الى الجريمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - hamo الخميس 01 فبراير 2018 - 20:54
براكا من الضحك على الناس ، اين كانت السلطات لما كانت الناس كتموت، على أيّ سلطات تتكلمون ، أهل هناك سلطات ؟ اعيتون بالكدوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - NOUMRI الخميس 01 فبراير 2018 - 21:04
يجب التعامل بصرامة و قوة القانون مع الأشخاص اللدين منعوا الوقاية المدنية من القيام بواجبها و فتح تحقيق في ظروف للحادتة فربما يكون أحدهم تعمد تمر الحفرة للبحت سبب لإحداث الفوضى و العصيان تماما كما وقع مع بائع السمك في الحسيمة حين ضغط أحدهم على الزر لتشغيل الة طحن النفايات الشاحنة و تمة تلفيق التهمة لبعض رجال السلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-45
8 - عابر سبيل الخميس 01 فبراير 2018 - 21:05
ههه...غادي يقول ليك هادوك الإنفصاليين هوما اللي عرقلو...هههه...هادا فاش فالحين : التهم دغيا دغيا يوجدوها أما مشاريع التنمية فتلك تحتاج لحوار ونقاش وتداول ومخطط و,,و,, الله يستر أو صافي
لاحظوا جيدا هذا المقطع :
" وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق،"
لاحظوا كذلك المقطع التالي :
" وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر".
هههه...كيف كانت السلطات العمومية ستساعد جثة وتقول عنها " شخص في خطر" ههههه...إكرام الميت دفنه وهو ما فعلوا
على كل من لا يتقن سوى التهم الجاهزة أن يرحل ويعلن عدم قدرته على تحمّل المسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
9 - واحد من الناس الخميس 01 فبراير 2018 - 21:07
أين اصحاب اسطوانة الريف انفصاليين ولايحملون الأعلام الوطنية ؟ ماذا عن جرادة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
10 - بنت جرادة الخميس 01 فبراير 2018 - 21:13
ما المساعدات التي قدمت في كل فاجعة لتقدم الآن.. لتقديم كبش فداء سيصبح رجال المطافئ ابطال جرادة(بالنسبة للسلطة فقط) رغم عدم محاولتهم يوما دخول ابار الموت.. قلبي مع جرادة وتحية نضال وصمود لولاد وبنات ونساء ورجال مدينتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - oujaa الخميس 01 فبراير 2018 - 21:14
وعيد السلطات للمطالبين بحقهم عِوَض فتح الباب امام شكاياتهم و مطالبهم بغرض حلِّها لا التمثيل عليهم دليل على الارتباك في دوائر صنع القرار الجهوي والوطني أمّا فتح جبهات أمنية فهو سبب من أسباب السقوط المدوّي للدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - Samir r الخميس 01 فبراير 2018 - 21:22
جرادة قلعة الصمود والتحدي ولا تخاف من أي تهديد ووعيد مهما كان مصدره. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - أيوب المغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 21:53
راه النظام المغربي أصبح عاجزا عن منح أي حق كيفما كان للمواطنين المغاربة...كل ما يمنحه هو الإتهامات والزرواطة والإعتقال والمحاكمات المفبركة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - عنثرة الفيزازية الخميس 01 فبراير 2018 - 21:56
السلطات الإقليمية خرجت سيفها لتتهم
المحتجين الأبرياء بخلق العرقلة ومنع تسليم
الضحية الى الجهات المختصة أهاه ثم أهاه
وهذه خطوة عزيزة لإيصال رسالة من السلطات
المحلية الى الدوائرالعليا مرورا الى المحكومة
لإصدارالتهم الثقيلة على النشطاء واامناظلين
وكل من يطالب بحقه عبرالمنطقة ككل لأنها
تعيش إضراباعاما من وسائل النقل.
شعارناهو:الموت ولاالمذلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - عادل باريس الخميس 01 فبراير 2018 - 22:08
أنا بعدا وصلت واحد الخلاصة ان في المغرب ما كيناشي دولة كاينة عصابة منين تبدأها من المقدم الى اعلى الهرم وسلات حيت كل وحد كيحاوال يبتز المواطن .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - محمد الخميس 01 فبراير 2018 - 22:40
رواية مشابه لرواية الريف حين قالت الدولة عنهم انفصاليون الآن تقول على هؤلاء فوضويون سئمنا من هذه الامبالاة في التصرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - ماهر الخميس 01 فبراير 2018 - 22:55
ههههههه استعدو يا أهل جرادة التهم الخيالية ستبدأ بالتقاطر عليكم من كل مكان.
هل صدقتم انهم سيسمحون لكم بتعرية الوجه الحقيقي لهاذا الوطن.
و عادت ريما إلى عادتها القديمة. اين انت يا السي الرباح لتشكر من خرجو بسلمية.
والله الى شر البلية ما يضحك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ابن جرادة الخميس 01 فبراير 2018 - 23:07
لا ننكر حضور الوقاية المدنية في كل مرة ينهار فيها بئر على رؤوس عماله لاكن دون جدوى لانهم غير مؤهلين لمثل هذه المساعدات التحت ارضية عمال ابار الفحم هم الوحيدون القادرون على اخراج جثث الضحايا لانهم يعلمون مسبقا دهاليز ودروب البئر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - صالح جرادة الخميس 01 فبراير 2018 - 23:15
أريد فقط أن أذكر أهل مدينة جرادة الحبيبة أن الحق ينزع ولايعطى ولكن لماذا يطوفون بالجثة ألسنا في دولة اسلامية، كان عليكم ياإخوة أن تنقلوا الميت إلى مستودع الأموات فإن إكرام الميت دفنه وليس كما يعتقد البعض وفي الأخير البحث عن بديل اقتصادي فوري وأتسائل في نفس الوقت لماذا لم تسرع الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة ولو بمنح فرص الشغل دلك برصد ميزانية اليد العاملة في جل القطاعات للمساهمة في محاربة الفقر والحد منه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.