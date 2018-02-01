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كُتّاب وآراء
سلطات جرادة تتوعد محتجين بتهمة "العرقلة"
أعلنت السلطات المحلية بإقليم جرادة أن تحقيقا تم فتحه، تحت إشراف النيابة العامة، "لتحديد ظروف وملابسات حادث جرادة، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر".
وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، "عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل"، وفق تعبيرها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شخصا من مواليد سنة 1986 كان قد لقي مصرعه اليوم الخميس، إثر انهيار نفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة، وأن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية "انتقلت، حال إشعارها بالحادث، لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، إلا أن مجموعة من الأشخاص تعمدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية"، وفق تعبيرها.
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تعليقات الزوّار (19)
قريبا ستلصق بهم هم كذلك تهمة الإنفصال و سيتم اختطافهم و توزيعهم على كل سجون الوطن. المسرحية تتكرر من جديد و.. التاريخ يعيد نفسه. هذه المرة في شرق المغرب، قبلها في الريف ثم في الجنوب و هكذا دواليك.
كل هده الأمور تزيد من وعي المواطن بأن هدا النظام سافل ومستبد ولا يصلح لاي شيئ سوى لتركيع الشعب وتجهيله ودفعه الى الجريمة
لاحظوا جيدا هذا المقطع :
" وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء الأشخاص، الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق،"
لاحظوا كذلك المقطع التالي :
" وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر".
هههه...كيف كانت السلطات العمومية ستساعد جثة وتقول عنها " شخص في خطر" ههههه...إكرام الميت دفنه وهو ما فعلوا
على كل من لا يتقن سوى التهم الجاهزة أن يرحل ويعلن عدم قدرته على تحمّل المسؤولية
المحتجين الأبرياء بخلق العرقلة ومنع تسليم
الضحية الى الجهات المختصة أهاه ثم أهاه
وهذه خطوة عزيزة لإيصال رسالة من السلطات
المحلية الى الدوائرالعليا مرورا الى المحكومة
لإصدارالتهم الثقيلة على النشطاء واامناظلين
وكل من يطالب بحقه عبرالمنطقة ككل لأنها
تعيش إضراباعاما من وسائل النقل.
شعارناهو:الموت ولاالمذلة
هل صدقتم انهم سيسمحون لكم بتعرية الوجه الحقيقي لهاذا الوطن.
و عادت ريما إلى عادتها القديمة. اين انت يا السي الرباح لتشكر من خرجو بسلمية.
والله الى شر البلية ما يضحك.