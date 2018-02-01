تُهم ثقيلة تُلاحق أمنيين في قضية "تهريب" بارون مخدرات بالرباط

هسبريس - عبد الرحيم العسري

عرضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، ملف بارون المخدرات "الشريف العروسي" الذي فر بطريقة هوليودية من مستشفى الاختصاصات ابن سينا الشهر الماضي، وتم الاستماع إلى رجال الشرطة الذين كانوا مكلفين بحراسته بالمستشفى.

وكان بارون المخدرات الشهير، المحكوم بـ10 سنوات سجناً، قد نقل من سجن العرجات إلى مستشفى الرباط للعلاج، تحت تدابير الحراسة الأمنية، لكنه فر بمساعدة موظفي سجن مزيفين اقتحموا المصلحة التي كان يوجد فيها وهم يجرون كرسياً متحركاً، وأخرجوه دون أن يُثير ذلك انتباه شرطيين كانا مكلفين بحراسته.

وجرى اعتقاله في مدينة طنجة رفقة زوجته، وتم إخضاعهما معا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات فراره من المستشفى والكشف عن المساهمين والمشاركين الذين سهلوا عملية فراره، فضلا عن رصد أي تواطؤ محتمل في تنفيذ عملية الهروب.

وعلمت هسبريس أن المحكمة قامت بضم ملف بارون المخدرات إلى ملف الأمنيين، وأصبح جاهزاً للنطق بالحكم في هذه القضية المثيرة. وقد تمت متابعة الشرطيين بتهمة "التقصير" و"تسهيل هروب بارون المخدرات"، وفقاً للفصلين 309 و313 من القانون الجنائي.

وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب بالسجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.

وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.

أما إذا كان هناك تواطؤ أو تلقي رشوة من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون الجنائي.

وقد انسحب دفاع بارون المخدرات، اليوم، من الملف بصفة نهائية بعدما تم الضغط عليه من طرف عائلة العروسي من أجل أن يترافع أيضاَ على العصابة التي قامت بعملية التهريب؛ "الأمر الذي لم يقبله لدواعي أخلاقية"، تقول مصادرنا.