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الرئيسية | حوادث | تُهم ثقيلة تُلاحق أمنيين في قضية "تهريب" بارون مخدرات بالرباط

تُهم ثقيلة تُلاحق أمنيين في قضية "تهريب" بارون مخدرات بالرباط

تُهم ثقيلة تُلاحق أمنيين في قضية "تهريب" بارون مخدرات بالرباط
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 01 فبراير 2018 - 23:00

عرضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، ملف بارون المخدرات "الشريف العروسي" الذي فر بطريقة هوليودية من مستشفى الاختصاصات ابن سينا الشهر الماضي، وتم الاستماع إلى رجال الشرطة الذين كانوا مكلفين بحراسته بالمستشفى.

وكان بارون المخدرات الشهير، المحكوم بـ10 سنوات سجناً، قد نقل من سجن العرجات إلى مستشفى الرباط للعلاج، تحت تدابير الحراسة الأمنية، لكنه فر بمساعدة موظفي سجن مزيفين اقتحموا المصلحة التي كان يوجد فيها وهم يجرون كرسياً متحركاً، وأخرجوه دون أن يُثير ذلك انتباه شرطيين كانا مكلفين بحراسته.

وجرى اعتقاله في مدينة طنجة رفقة زوجته، وتم إخضاعهما معا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات فراره من المستشفى والكشف عن المساهمين والمشاركين الذين سهلوا عملية فراره، فضلا عن رصد أي تواطؤ محتمل في تنفيذ عملية الهروب.

وعلمت هسبريس أن المحكمة قامت بضم ملف بارون المخدرات إلى ملف الأمنيين، وأصبح جاهزاً للنطق بالحكم في هذه القضية المثيرة. وقد تمت متابعة الشرطيين بتهمة "التقصير" و"تسهيل هروب بارون المخدرات"، وفقاً للفصلين 309 و313 من القانون الجنائي.

وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب بالسجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.

وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.

أما إذا كان هناك تواطؤ أو تلقي رشوة من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون الجنائي.

وقد انسحب دفاع بارون المخدرات، اليوم، من الملف بصفة نهائية بعدما تم الضغط عليه من طرف عائلة العروسي من أجل أن يترافع أيضاَ على العصابة التي قامت بعملية التهريب؛ "الأمر الذي لم يقبله لدواعي أخلاقية"، تقول مصادرنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - samya الخميس 01 فبراير 2018 - 23:48
دخل اناس يرتدون ثياب السجان.كيف للشرطة ان تفرق بين السجان الحقيقي والمزيف وهم يرتدون نفس اللباس!!وسبحان الله سرعان ما تم القبض عليه.بعني الشرطة ادا ارادت القيام بعملها.فهو في لمح البصر يتم.ﻻتزعطوا علي رجال الامن كتيرا.فهم من يقفون في الشوارع ليل نهار.ويتعرضون للخطر.عليكم تشجيع المجدين منهم حتي ينظفوا هدا البلد من المجرمين
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17
2 - صاغرو الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:56
بالنسبة لي يجب البحث مع الذين كانوا يزورونه ومع من سهل له الذهاب للمستشفى.
اما بالنسبة للسكوريتي ديال افيسين
ههه
شخصيا استبعد تورط الشرطيين
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8
3 - marwan الجمعة 02 فبراير 2018 - 02:22
يجب مراقبة تحركات الأموال و من أصبح غنيا و يملك ثروات بسرعة و في زمن قياسي لايقبله منطق الكسب .لأن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطر على أمن البلاد
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10
4 - البزماس الأعظم $$$ الجمعة 02 فبراير 2018 - 03:12
تم القبض على الهارب في ظرف قياسي ثماني ساعات تقريبا من زمن الفرار.اذ أن الأمن لا يتوفر على الإمكانات الكبيرة والاختراق النافذ في أوساط متنوعة من شرائح المجتمع وكذا المافيات. إذا ما قارنا الأمن بالديستي فقد تم الاستعانة بمصلحة إعداد التراب الوطني ليتم القبض على الهارب قبل اجتيازه المعبر نحو اسبانيا. عندما تحضر الإرادة والرغبة يتم إلقاء القبض على المستهدفين سواء كان الزفزافي أو العروسي مع الفرق الشاسع بين زفزافي وطني شريف وايقونة نضال سلمي وبين تاجر مخدرات يعتبر حلقة في سلسلة تمتد من مروج بسيط إلى أعلى ناطحة سحاب فيك يا مغرب $$$$
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-9
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