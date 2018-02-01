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الرئيسية | حوادث | زغاريد تهز محاكمة نشطاء الريف .. ومعتقل: لا نثق في المنتخبين

زغاريد تهز محاكمة نشطاء الريف .. ومعتقل: لا نثق في المنتخبين

زغاريد تهز محاكمة نشطاء الريف .. ومعتقل: لا نثق في المنتخبين
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 01 فبراير 2018 - 20:00

زغاريد وشعارات وهتافات هزت جنبات القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، عقب مشادات بين هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف وممثل النيابة العامة بسبب نوعية الأسئلة التي كان يطرحها هذا الأخير على المتهم جواد الصابري.

عائلات المعتقلين احتجت على طريقة طرح الوكيل العام للأسئلة، خاصة ما تعلق بالمبحوث عنه فريد أولاد لحسن، المقيم في هولندا، ودعمه للحراك؛ إذ بدأت في الهتاف والزغاريد عقب انصراف القاضي ورفعه الجلسة بسبب الشنآن بين النيابة العامة والدفاع.

وثارت ثائرة الدفاع بقيادة محمد المسعودي ونعيمة الكلاف، حين خاطب ممثل الحق العام المتهم جواد الصابري وهو يسأله عن قضية تدويل الحراك قائلا: "إذا كانت المطالب اجتماعية واقتصادية، فشنو دخل بروكسيل في هدشي؟"؛ ما جعل القاعة تنتفض ويعم الصراخ.

ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، هاجم النيابة العامة من داخل القفص الزجاجي مؤكدا أنها "تجر البلاد إلى الهاوية"، داعيا إلى احترام عقول المغاربة.

وقال قائد الحراك وهو يصرخ في القفص الزجاجي وسط زغاريد الحاضرات بالقاعة: "الحمد لله، فمن خلال المحاكمة تبين أن ممثل النيابة العامة لم يستطع أن يأتي بحجة واحدة تدين هؤلاء وتؤكد أنهم مجرمون، فهؤلاء أبطال ولن نستسلم".

وانتقد المتهم جواد الصابري ممثل النيابة العامة والأسئلة التي طرحها، متهما إياه، حينما سُئِل ما إذا كان يعلم بأن المبحوث عنه فريد أولاد لحسن سلّم أموالا لفائدة محمدل جلول بعد خروجه من السجن، بكونه "يستغبي العقول، لأن مثل هذه الأسئلة لا تليق، فلا يعقل أن أعلم ذلك".

وتساءل المتهم الذي كان يتعاون مع أحد المواقع الإلكترونية المحلية ما إذا كانت المحكمة تحاكمه حول التدوينات والقناعات والأفكار، أم بسبب جرائم مرتبكة.

وقال إن خروجهم إلى الشارع واحتجاجهم بالحسيمة ونواحيها كان من أجل "رفع المطالب إلى عاهل البلاد لأنه لا ثقة لنا في المنتخبين ورؤساء المجالس"، مضيفا أن "الحراك لم يكن لإثارة الفتنة، وخروجنا كان بغرض العمل، وهذا الحراك جاء ليقطع مع عهد البصري وأمثاله".

وعن إحدى التدوينات التي كتب فيها "بهذا الحراك الريفي المقدس، ستكون بداية نهاية استبداد وسلطوية هذا النظام المتعفن"، أجاب المتهم أنه يقصد من ورائها الفساد والمفسدين الذين يحاربهم الملك، مؤكدا أن يقصد بالمخزن في تدويناته "كل من ساهم في الفساد بهذا الوطن".

ونفى في معرض جوابه على سؤال من طرف النيابة العامة علمه بوجود مخطط لإسقاط النظام، لافتا إلى أن المطالب اجتماعية واقتصادية، وليست سياسية.

واحتجت المحامية نعيمة الكلاف، في أكثر من مرة، على نوعية الأسئلة التي كانت تطرحها النيابة العامة على المتهم، مطالبة باستدعاء المعنيين بها.

وقد جرى عرض المتهم رشيد أعماروش أمام القاضي، غير أن عدم حديثه بالعربية جعل رئيس الجلسة يرجئ مساءلته إلى حين حضور مترجم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - mowatine الخميس 01 فبراير 2018 - 20:26
الاهبل لا يتق في المنتخبين من مستشارين و رؤساء جمعات وعمداء مدن رؤساء جيهات برلمانيين وزراء ... .
كلهم همهم الوحيد الكراسي لاستفادة من الامتيازات و حماية مصالحم الخاصة .
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188
2 - مغربي مغترب الخميس 01 فبراير 2018 - 20:28
النيابة العامة تحترم عقولنا وهيئة الدفاع وبعض المعتقلين هم الذين لا يحترمون عقولنا لأنهم كانوا يعتقدون أن خروج الشعب المغربي قبل أشهر للدفاع عن حقوق أهل الحسيمة هو خروج للدفاع عن تدخل بعض خونة الخارج لإشعال نار الفتنة في بلدنا الحبيب
المغاربة تابعوا بعض الخونة عبر اليوتوب وأدركوا حقيقة اللعبة التي دخلها ناصر الزفزافي وهو لا يعلم أن هذه اللعبة هي لعبة خبيثة
فكفى المعتقلين ودفاعهم إستغباءا لعقولنا
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-350
3 - جبلي ابن الجبل الخميس 01 فبراير 2018 - 20:36
هاد الفيلم دنشطاء الريف طويل ما بغا يتسالا فحال المسلسلات التركية إما حاكمهم أو طلوقهم و انتهى الكلام
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134
4 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الخميس 01 فبراير 2018 - 20:40
احترام عقول المغاربة يا اخ ناصر يتجلى في احترام علمهم الوطني واحترام مساجدهم.
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-242
5 - Aisa الخميس 01 فبراير 2018 - 20:44
اليوم اصبحت المحكمة مسرحية ، تكاثرة الاتهامات والفوضى ومنهم من يريد الفساد والظلم ،حتى القاضي عليه الضغط ،
اليس العدل اساس الملك .
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132
6 - NOUMRI الخميس 01 فبراير 2018 - 20:46
ممتل النيابة العامة من حقه أن يطرح الأسئلة التي يريد و المتهم من حقه الإجابة أو الإمتناع عنها أما الصراخ و العويل و رفع الأصوات و إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فهدا لن ينفع القضية في شئ
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-192
7 - حرفة الخميس 01 فبراير 2018 - 20:47
مطالب الريف مشروعة لكن العنصرية العفنة التي يمارسونها ومازالوا أساءت إليهم كثير ولذالك لا تراهم
يحملون علم المغرب لأن لهم علم وكل شعاراتهم نحو الريف فقط وكأن المغرب هو الريف دون غيره فلقد وقع
قادة الحراك في أخطاء كثيرة فهم يؤدون ثمنها.
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-122
8 - ساكنة بالمنطقة الخميس 01 فبراير 2018 - 20:56
بأي شيء تحتسب لهم البطولة بدكتوراة في الرياضيات او علم الفلك او حتى اللغة العربية التي ترونها دون المستوى اما الخروج الى الشارع والتحريض على مضاهرات انهكت المنطقة لولا لطف الله بعد انهاكها بطبيعة الحال من طرف المنتخبين فلا تعد بطولة هي تهور ها هم يحصدون وتحصدون عواقبه . لا تثقوا في انفسكم بتلك الدرجة فالبطولة لها قواعدها الحوار والانصات حتى في الجهاد هي ضد عدو اعتدى عليك في دارك او مالك او دينك فالمطالب كانت مشروعة فعلا وكان عليهم الجلوس الى طاولة الحوار كان احسن هنا ربما تكمن البطولة في حسن الحوار
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-119
9 - عروة الخميس 01 فبراير 2018 - 21:00
أبطل من يضرم النار في مساكن الغير أبطل من يرشق الغير بالحجارة أبطل من ينتهك حرمات المساجد ويمنع خطيب الجمعة من القيام بواجبه إحترم قليلا عقول المغاربة
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-116
10 - عاطف الخميس 01 فبراير 2018 - 21:04
العزة والنصر للمخزن الحافظ للنظام، بداوا الانفصليين يتراجعون الى االوراء كعادتهم وبداوا يستنجدون بصاحب الجلالة عوض الخطابي ثم يستنجدون ايظا بزغاريد النساء ذاخل قاعة المحكمة ويستنجدون ايضا بالحمراء ذات النجمة الخماسية عوض ذالك الشبر من القماش الذي كان يطلقون عليه اسم علم جمهورية الريف.
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-131
11 - مول البغرير في المحطة القديمة الخميس 01 فبراير 2018 - 21:09
يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي:
يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
اخواني بائعي البغرير والمسمن والسفنج في المحطات الطرقية: نحن نفهم كثيرا في السياسة، لذلك نوجه نداءنا العاجل الى من يهمه الأمر في الوطن، لا مجال الا للمصالحة مع المواطن ومحاربة الفساد والغلاء رفع الضرائب والعمل على التقسيم العادل للبغرير والمسمن والسفنج الوطني....الأرض والوطن ديالنا جميعا...الزفزافي أصبح بمثابة خميرة يعجن به البغرير والمسمن والسفنج الذي يباع في المحطات تذوقه غالبية المواطنين....اي أن الشعب اصبح على قدر من الوعي...ويرى ان الخيرات تنهب...الحرية للمعتقلين والمظلومين في أرجاء الوطن
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105
12 - الزمر الخميس 01 فبراير 2018 - 21:10
هده أشياء المدكورة هنا ليست هي المهمة ، بل ما هو مهم وخطير في هده القظية هو العنف الفارط الدي ارتكب في حق القوات الأمنية ، والخسائر الفادحة في الممتلكات العامة والخاصة . الاعتداء على موظفي الدولة هده جريمة من الجرائم التي تؤدي إلى أحكام إلى ما وراء الشمس.
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-101
13 - مول الحانوتتتتتتت الحمريطي الخميس 01 فبراير 2018 - 21:13
زغاريد. هتاف .شعارات .صراخ .و و ومن بعد . المحاكمة ستستمر رغم هذه العراقيل المصطنعة . نفي التهم الموثقة لا يفيد في شيء . راينا ورأى العالم رفع الشراويط والشعارات والخطابات الرنانة الداعية إلى الفوضى والانفصال . واستعمال العنف المفرط في حق القوات العمومية. عرقلة السير في الساحات والشوارع والفوضى وانتهاك حرمة المسجد . راينا فيديوهات التحريض السب والشتم والقدف في حق الشعب المغربي ورموز الدولة و و و . الأبطال لا تخشى المحاكمة والسجن .المغامرة تحتمل الربح أو الخسارة. خسرتم اخواني في مغامرتكم الدنيءة. تقبلوا الخسارة بقلب الشجعان . ادخلوكم مافيا الحشيش الى المصيدة . لابد من أخذ قصاصنا منكم كمغاربة لاهانتنا وتهديد امننا وسلمنا ودمار اقتصادنا وتجارتنا . اللهم لا شماتة .



صراخ
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-67
14 - سارة الريفي.سنغفورة الخميس 01 فبراير 2018 - 21:24
اللهم لاشماتة.لكن سيطول بكم المقام في عكاشة والذين يفتون عليكم طريقة الصراخ والفوضى والصبيانية يستقلون افخم السيارات الى ارقى الاحياء مرتاحي البال.بل والله انهم يستهزؤون بكم فيما بينهم لان ضمان طول المحاكمة يعني لهم ضمان صبيب مادي .افيقوا يا شباب وارتقوا بتصرفاتكم . انتم لستم في برنامج تلفزي لتختاروا الاسءلة التي ستطرح عليكم.
طلب بسيط من فضلك زفزافي: انا ريفية ايضا لكن اختلف معك في تمثيلك للمغاربة واقحام مشاعرهم وانطباعاتهم في كل خرجاتك وصراخاتك.انا ايضا لا اثق في المنتخبين.لكن لا انكر تسييس احداث الحسيمة وتاجيجها من جهات عدييييدة ومعروفة.مشكورة هسبريس
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-45
15 - الانصاري الخميس 01 فبراير 2018 - 21:31
سبحان الله بلد العجائب والغريب الله ينتقم في كروش الحرام مابغات تشبع نهبت مازال كتنهب الخير البلد بل حسيب ولا رقيب فين تهدر على حقك وتولي خاين ودير الفتنة الفتنة هو جوع الفقر وزلط والمرض والحكرا القوي يأكل صعيف حسبنا الله ونعم الوكيل
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59
16 - حمو الخميس 01 فبراير 2018 - 21:51
عندما نتكلم عن النيابة العامة في المغرب يعني ذلك ذراع المخزن لا اقل ولا اكثر، معظم المغاربة يعلمون ذلك اللهم حفنة من العياشة العمياء ومن خلال التعليقات هنا يتبين ذلك جليا مع الاسف، اللهم انصر الحق وكسر شوكة الباطل.
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51
17 - hassia الخميس 01 فبراير 2018 - 22:03
للتسريع بالملف يمكن أن تكون المحاكمة مغلقة بحضور المتهمين والمحامين فقط.لقد أكد سعيد العمرانى من المانيا أن وراء الحراك انفصاليين وأن عبد لكريم الخطابى كان عروبيا أكتر من لعربيا أو سكان الريف ودفن فى مصر بالصوت والصورة.الأحد الماضى فرقت الشرطة الألمانية بالقوة مضاهرة للأكراد فى كولونيا بعدما رفعو علمPKKالممنوع وصور أجلان
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-32
18 - باينتي الخميس 01 فبراير 2018 - 22:12
لنسلم جدلا أنهم إنفصاليين؛ و الوحدة الترابية خط أحمر؛ لماذا لم تعتقلون الإنفصالييين الصحراويين؛ أمينة حيدر تسافر الى مايوركا عبر مطار العيون المغربي و الشرطة المغربية هي من تقوم بإجراءات السفر و العودة؛ ملتحفة علم البوليزاريو؟؟؟؟؟؟؟
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49
19 - مواطنة الخميس 01 فبراير 2018 - 22:27
القاضي قال لمعتقل بحراك الريف :"هل أنت مغربي؟"
والله إنها مهزلة وتخبط هل يعقل لقاضي المحكمة أن يطرح مثل هذه الأسئلة على مواطن هذه مدة سنة وهو معتقل لدى السلطة ويقدم أمام قاضي التحقيق لأكثر من مرة في الأسبوع واليوم نسمع لسيادة القاضي يسأله هل انت مغربي !!!؟؟؟ وإلى متى سيراجع المخزن نفسه ويحترم المواطن؟!
امّا ما نراه في تعايق العياشة والمستفيدين مع المخزن والذين هم كثراليوم لا يحتاج الرد.
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39
20 - jamal الخميس 01 فبراير 2018 - 22:49
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
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17
21 - مغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 22:56
إذا كانوا هؤلاء إنفاصليين في نظر النيابة العامة والقاضي مغلوب على أمره ينتظر الجهات العليا بأن تحسم في هذا الموضوع لكي ينطق بالأحكام التي ترضي الدولة العميقة.؟
فماذا نقول عن البوليزاريو الذين يعلنوها صراحة داخل المحكمة والذين قتلوا رجال السلطة الذين كانوا ضحية مؤامرة من طرف الدولة العميقة والذين تَرَكُوا ورائهم أيتام وأرامل والذين يرفعون علم دولتهم المزعومة
فلماذا لم يستطع القضاء أن يكون جريئا في إصدار أحكام قاسية ضدهم.
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29
22 - said kech الخميس 01 فبراير 2018 - 23:25
دبا وليتو كتگولو كتوجهو مطلبكوم الملك ملك اسي زفزاف مكنتي كتدكرو فاش كنتي كتهدر ف اليوتوب وف المسيرات المباركه ديالك ولا دابا بغيتي تفك راسك ومن معك شوف الزفزافي رآه المغرب تابت من قبلك وسيتبت بإذن الله من بعدك ودابا حنا كا مواطنين ديال هاد البلاد العزيزه المباركه كنتبعو المحاكمه ديالك المباركه وسنكون مع القنون حتى تنال الجزاء ديالك وديال اتباعك ..وغادي نزرغتو ملي تبق عليكم القنون وعاش الملك والشعب المغربي سليم من امتلك
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-16
23 - Fatima الخميس 01 فبراير 2018 - 23:34
يا للمهزلة ماذا بكم في كل جلسة تتهربون من الاسىلة المطروحة رغم الضغط من قبل الدفاع الذين هم عدد كبير،كل مرة سيناريو جديد داخل القاعة تشوشون بالصراخ ،و الضجيج و حتى زغازيد النساء و نحن هنا نصفق لكم،كل هذا ناتج على مستواكم الضعيف و تصرفاتكم الصبيانية التي تعرقل فقط هذا الملف،اصبحتم تكذبون مع ان كل سيّء واضح بالصوت و الصورة كلها فيديوهات معبرة عن الفتن من طرف إنسان فاشل في حياته المسمى الزفزاف طغى و سيطر على هذه الخرجات ضانا نفسه بطل اخر زمان ،صفق له الأبرياء و أوصلهم الى ما أوصلهم حيث الفاشل لم بخصر لا دراسة و لا عمل ...ارفعوا مستواكم و أجيبوا على الاسىلة بدون مراوغات.
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-18
24 - عاش الملك والشعب المغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 23:52
تبين ان كلمة ريافا رجال لا اساس لها من الصحة بدليل قوله كلمة المخزن المتعفن تعني المنتخبين
اللذين يحاربهم الملك ...هههه علامن كضحكوا يا براهش..لو كنتو صادقين ورجال علاش مرفعتوش صورة الملك عوض صورة واحد ميت اشبع موت ومجهول لغاليبة الشعب..كونو رجال ولو غير مرة
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-20
25 - ريفي أصيل الخميس 01 فبراير 2018 - 23:57
لقد نسيتم الدقة المراكشية . على المحكمة أن تسرع في الحكم على هؤلاء الخونة بأقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة لغيرهم لقد افتنونا وارعبوا ذوينا واهلينا. لكن والله نحن أهل الريف نكرههم ولا نتشرف بهم.
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-20
26 - Adil.zig الخميس 01 فبراير 2018 - 23:58
نكونوا سريحين ولو لمرة وبدون نفاق فالمخزن بهدأ المصطلح القديم الجديد وانتم تعرفون ما اقصد وما يهين به الوطن ولعقود طويلة واجب وواجب ثورة حقيقية عليه واقلاعه حتى الجدر هده حقيقة وانشر وشكرا او . .
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11
27 - ايت السجعي الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:09
كان من الاجدر بالمعتقلين ان يحترموا النيابة العامة لانها لاتقوم الا بدورها ولا اظن ان تغيير الإتجاه سينفعكم في شئ لانه كان من الاجدر تحمل مسؤوليتكم امام القانون وهو ابسط شئ تقتظيه الشجاعة الادبية اما الصراخ والزغاريد فلن تنفعكم للخروج من الورطة التي تم جركم اليها بتحريضكم على التطاول على الوطن ومؤسساته.
حفظ الله المغرب العظيم.
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-9
28 - مغربي الجمعة 02 فبراير 2018 - 02:50
اخواني لو كان جميع المغاربۃ لايتناعتون بالالقاب ك العروبي او شلح او ريفي او جبلي او زموري لهذا وجدت الحكومۃ و القضاء تغراث في محاكمۃ ما يسمی حراك الريف لانهم يحاكمون علی انهم انفصاليون وليس طالبوا حقوق لهذا اقول نحن جميعا مسلمون جمعنا الاسلام و علينا ان نبتعد عن الالقاب
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