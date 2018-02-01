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كُتّاب وآراء
زغاريد تهز محاكمة نشطاء الريف .. ومعتقل: لا نثق في المنتخبين
زغاريد وشعارات وهتافات هزت جنبات القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، عقب مشادات بين هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف وممثل النيابة العامة بسبب نوعية الأسئلة التي كان يطرحها هذا الأخير على المتهم جواد الصابري.
عائلات المعتقلين احتجت على طريقة طرح الوكيل العام للأسئلة، خاصة ما تعلق بالمبحوث عنه فريد أولاد لحسن، المقيم في هولندا، ودعمه للحراك؛ إذ بدأت في الهتاف والزغاريد عقب انصراف القاضي ورفعه الجلسة بسبب الشنآن بين النيابة العامة والدفاع.
وثارت ثائرة الدفاع بقيادة محمد المسعودي ونعيمة الكلاف، حين خاطب ممثل الحق العام المتهم جواد الصابري وهو يسأله عن قضية تدويل الحراك قائلا: "إذا كانت المطالب اجتماعية واقتصادية، فشنو دخل بروكسيل في هدشي؟"؛ ما جعل القاعة تنتفض ويعم الصراخ.
ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، هاجم النيابة العامة من داخل القفص الزجاجي مؤكدا أنها "تجر البلاد إلى الهاوية"، داعيا إلى احترام عقول المغاربة.
وقال قائد الحراك وهو يصرخ في القفص الزجاجي وسط زغاريد الحاضرات بالقاعة: "الحمد لله، فمن خلال المحاكمة تبين أن ممثل النيابة العامة لم يستطع أن يأتي بحجة واحدة تدين هؤلاء وتؤكد أنهم مجرمون، فهؤلاء أبطال ولن نستسلم".
وانتقد المتهم جواد الصابري ممثل النيابة العامة والأسئلة التي طرحها، متهما إياه، حينما سُئِل ما إذا كان يعلم بأن المبحوث عنه فريد أولاد لحسن سلّم أموالا لفائدة محمدل جلول بعد خروجه من السجن، بكونه "يستغبي العقول، لأن مثل هذه الأسئلة لا تليق، فلا يعقل أن أعلم ذلك".
وتساءل المتهم الذي كان يتعاون مع أحد المواقع الإلكترونية المحلية ما إذا كانت المحكمة تحاكمه حول التدوينات والقناعات والأفكار، أم بسبب جرائم مرتبكة.
وقال إن خروجهم إلى الشارع واحتجاجهم بالحسيمة ونواحيها كان من أجل "رفع المطالب إلى عاهل البلاد لأنه لا ثقة لنا في المنتخبين ورؤساء المجالس"، مضيفا أن "الحراك لم يكن لإثارة الفتنة، وخروجنا كان بغرض العمل، وهذا الحراك جاء ليقطع مع عهد البصري وأمثاله".
وعن إحدى التدوينات التي كتب فيها "بهذا الحراك الريفي المقدس، ستكون بداية نهاية استبداد وسلطوية هذا النظام المتعفن"، أجاب المتهم أنه يقصد من ورائها الفساد والمفسدين الذين يحاربهم الملك، مؤكدا أن يقصد بالمخزن في تدويناته "كل من ساهم في الفساد بهذا الوطن".
ونفى في معرض جوابه على سؤال من طرف النيابة العامة علمه بوجود مخطط لإسقاط النظام، لافتا إلى أن المطالب اجتماعية واقتصادية، وليست سياسية.
واحتجت المحامية نعيمة الكلاف، في أكثر من مرة، على نوعية الأسئلة التي كانت تطرحها النيابة العامة على المتهم، مطالبة باستدعاء المعنيين بها.
وقد جرى عرض المتهم رشيد أعماروش أمام القاضي، غير أن عدم حديثه بالعربية جعل رئيس الجلسة يرجئ مساءلته إلى حين حضور مترجم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
كلهم همهم الوحيد الكراسي لاستفادة من الامتيازات و حماية مصالحم الخاصة .
المغاربة تابعوا بعض الخونة عبر اليوتوب وأدركوا حقيقة اللعبة التي دخلها ناصر الزفزافي وهو لا يعلم أن هذه اللعبة هي لعبة خبيثة
فكفى المعتقلين ودفاعهم إستغباءا لعقولنا
أنشر من فضلك
اليس العدل اساس الملك .
يحملون علم المغرب لأن لهم علم وكل شعاراتهم نحو الريف فقط وكأن المغرب هو الريف دون غيره فلقد وقع
قادة الحراك في أخطاء كثيرة فهم يؤدون ثمنها.
يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
اخواني بائعي البغرير والمسمن والسفنج في المحطات الطرقية: نحن نفهم كثيرا في السياسة، لذلك نوجه نداءنا العاجل الى من يهمه الأمر في الوطن، لا مجال الا للمصالحة مع المواطن ومحاربة الفساد والغلاء رفع الضرائب والعمل على التقسيم العادل للبغرير والمسمن والسفنج الوطني....الأرض والوطن ديالنا جميعا...الزفزافي أصبح بمثابة خميرة يعجن به البغرير والمسمن والسفنج الذي يباع في المحطات تذوقه غالبية المواطنين....اي أن الشعب اصبح على قدر من الوعي...ويرى ان الخيرات تنهب...الحرية للمعتقلين والمظلومين في أرجاء الوطن
صراخ
طلب بسيط من فضلك زفزافي: انا ريفية ايضا لكن اختلف معك في تمثيلك للمغاربة واقحام مشاعرهم وانطباعاتهم في كل خرجاتك وصراخاتك.انا ايضا لا اثق في المنتخبين.لكن لا انكر تسييس احداث الحسيمة وتاجيجها من جهات عدييييدة ومعروفة.مشكورة هسبريس
والله إنها مهزلة وتخبط هل يعقل لقاضي المحكمة أن يطرح مثل هذه الأسئلة على مواطن هذه مدة سنة وهو معتقل لدى السلطة ويقدم أمام قاضي التحقيق لأكثر من مرة في الأسبوع واليوم نسمع لسيادة القاضي يسأله هل انت مغربي !!!؟؟؟ وإلى متى سيراجع المخزن نفسه ويحترم المواطن؟!
امّا ما نراه في تعايق العياشة والمستفيدين مع المخزن والذين هم كثراليوم لا يحتاج الرد.
فماذا نقول عن البوليزاريو الذين يعلنوها صراحة داخل المحكمة والذين قتلوا رجال السلطة الذين كانوا ضحية مؤامرة من طرف الدولة العميقة والذين تَرَكُوا ورائهم أيتام وأرامل والذين يرفعون علم دولتهم المزعومة
فلماذا لم يستطع القضاء أن يكون جريئا في إصدار أحكام قاسية ضدهم.
اللذين يحاربهم الملك ...هههه علامن كضحكوا يا براهش..لو كنتو صادقين ورجال علاش مرفعتوش صورة الملك عوض صورة واحد ميت اشبع موت ومجهول لغاليبة الشعب..كونو رجال ولو غير مرة
حفظ الله المغرب العظيم.