24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:21
|12:46
|15:37
|18:02
|19:19
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش
- الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر
- أمريكا تمدد وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين
- دراسة تتوقع تلاشي البنوك الألمانية خلال 15 عاما
- "التحكيم الرياضي" تلغي العقوبات ضد رياضيين روسيين
"الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)
اكتشاف يفتح آفاق زراعة وإنتاج القمح الصلب بصحراء المغرب (5.00)
الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة (5.00)
- دهس لص بسلا يسائل حدود تطبيق "شرع اليد" والدفاع عن النفس - (176)
- قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية - (59)
- الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة - (53)
- وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان - (52)
- المغرب يتراجع في مؤشر احترام القانون .. والجزائر خارج الترتيب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مليار شاكيرا" يثير موجة ضحك في محاكمة معتقلي "حراك الريف"
"شاكيرا عطاوها مليار، وفاطمة وردات على لحمار"، هكذا قال محسن أثري، المعتقل على خلفية حراك الريف، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين تم سؤاله عن نوعية الشعارات التي رفعت بالمسيرات التي شارك فيها بالحسيمة.
وخلق هذا الشعار، الذي أثار قاضي الجلسة علي الطرشي، وجعله يبتسم كثيرا خلال الجلسة التي عقدت زوال الخميس، نوعا من القهقهة بالقاعة، إذ لم يتمالك الحاضرون من محامين وأسر المعتقلين أنفسهم حين سماعه.
ومن بين الطرائف التي شهدتها الجلسة أن عددا من المعتقلين كانوا يخاطبون محسن أثري باللهجة الريفية، حينما كان يجيب على الأسئلة التي تطرح، خاصة عندما سألته محاميته نعيمة الكلاف عن معنى "جيم" التي يضعها على الصور والتدوينات، وكانت تحاول من خلال سؤالها أن تبين للمحكمة أن موكلها لا يفهم هذه العبارة، غير أنه خاطبها "واش هذا سؤال دابا؟"، إلا أن أحد المعتقلين نبهه من داخل القفص الزجاجي بكون الأمر يتعلق بمحاميته.
وتابع المتهم أثري، بعد عرض صور وتدوينات وضع عليها الإعجاب بـ"فيسبوك": لا أفهم، هل هذا هو الدليل الذي ستحكمون عليّ به؟، واش لي دار جيم للحجر يتحاكم، أنا لم أقرأ التدوينة أصلا وأعجبتني صورة الحجر فقط".
وعند مواجهته بصورة للعلم الريفي، أجاب المتهم بأنه "علم المقاومة وضحى من أجله الأجداد، وعبد الكريم الخطابي وحّد القبائل للخروج ضد المستعمر".
وحذر ممثل النيابة العامة حكيم الوردي المتهم من بعض الكلمات التي تصدر عنه، على غرار وصفه للأمن بـ"المافيا"، داعيا المحكمة إلى تنبيهه، غير أن المتهم قال: "المافيا لا أقصد بها المؤسسة، وإنما الأشخاص الذين هجموا على المنزل صباحا وكسروا الأبواب"، مطالبا الدولة بأخذ حق أبناء الريف من عميد شرطة معروف بالمدينة.
وبخصوص سؤال حول ما إن كانت المسيرات والتظاهرات التي شارك فيها تحظى بترخيص من طرف السلطات، أكد أنها مرخصة ولم يتم منعها من السلطة المحلية.
وتابع المتهم محسن أثري وهو يوجه الكلام للمحكمة: "عندما احتفل المغاربة بالصعود إلى كأس العالم، لم يتم الحديث عن ترخيص، وحين يخرجون للاحتجاج يتحدثون عنه"، مؤكدا أن "الخروج في التظاهرات كان يتميز بعفوية، والكل كان يشارك بمحض إرادته".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
رغم ان شعار "شاكيرا عطاوها مليار، وفاطمة وردات على لحمار"
لايضحك انما يبكي الدم بل الدموع لك الله ياوطني...
سيكون جواب حكيم الوردي هو السكوت و إتهامك بالفتنة بطرحك مثل هذا السؤال؛
تبارك الله علينا كاملين دبا شبعو ضحك.
العالم و الله ما ممسوق لينا غير المخزن كيلعب بينا كاملين
إذا سألوك يوما عن بلاد الظلم
فقل إنه في المغرب