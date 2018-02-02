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الرئيسية | حوادث | "مليار شاكيرا" يثير موجة ضحك في محاكمة معتقلي "حراك الريف"

"مليار شاكيرا" يثير موجة ضحك في محاكمة معتقلي "حراك الريف"

"مليار شاكيرا" يثير موجة ضحك في محاكمة معتقلي "حراك الريف"
هسبربس - عبد الإله شبل
الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:30

"شاكيرا عطاوها مليار، وفاطمة وردات على لحمار"، هكذا قال محسن أثري، المعتقل على خلفية حراك الريف، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين تم سؤاله عن نوعية الشعارات التي رفعت بالمسيرات التي شارك فيها بالحسيمة.

وخلق هذا الشعار، الذي أثار قاضي الجلسة علي الطرشي، وجعله يبتسم كثيرا خلال الجلسة التي عقدت زوال الخميس، نوعا من القهقهة بالقاعة، إذ لم يتمالك الحاضرون من محامين وأسر المعتقلين أنفسهم حين سماعه.

ومن بين الطرائف التي شهدتها الجلسة أن عددا من المعتقلين كانوا يخاطبون محسن أثري باللهجة الريفية، حينما كان يجيب على الأسئلة التي تطرح، خاصة عندما سألته محاميته نعيمة الكلاف عن معنى "جيم" التي يضعها على الصور والتدوينات، وكانت تحاول من خلال سؤالها أن تبين للمحكمة أن موكلها لا يفهم هذه العبارة، غير أنه خاطبها "واش هذا سؤال دابا؟"، إلا أن أحد المعتقلين نبهه من داخل القفص الزجاجي بكون الأمر يتعلق بمحاميته.

وتابع المتهم أثري، بعد عرض صور وتدوينات وضع عليها الإعجاب بـ"فيسبوك": لا أفهم، هل هذا هو الدليل الذي ستحكمون عليّ به؟، واش لي دار جيم للحجر يتحاكم، أنا لم أقرأ التدوينة أصلا وأعجبتني صورة الحجر فقط".

وعند مواجهته بصورة للعلم الريفي، أجاب المتهم بأنه "علم المقاومة وضحى من أجله الأجداد، وعبد الكريم الخطابي وحّد القبائل للخروج ضد المستعمر".

وحذر ممثل النيابة العامة حكيم الوردي المتهم من بعض الكلمات التي تصدر عنه، على غرار وصفه للأمن بـ"المافيا"، داعيا المحكمة إلى تنبيهه، غير أن المتهم قال: "المافيا لا أقصد بها المؤسسة، وإنما الأشخاص الذين هجموا على المنزل صباحا وكسروا الأبواب"، مطالبا الدولة بأخذ حق أبناء الريف من عميد شرطة معروف بالمدينة.

وبخصوص سؤال حول ما إن كانت المسيرات والتظاهرات التي شارك فيها تحظى بترخيص من طرف السلطات، أكد أنها مرخصة ولم يتم منعها من السلطة المحلية.

وتابع المتهم محسن أثري وهو يوجه الكلام للمحكمة: "عندما احتفل المغاربة بالصعود إلى كأس العالم، لم يتم الحديث عن ترخيص، وحين يخرجون للاحتجاج يتحدثون عنه"، مؤكدا أن "الخروج في التظاهرات كان يتميز بعفوية، والكل كان يشارك بمحض إرادته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - امغار نا ريف الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:58
بصراحة هذه المحاكمة اصبحت بمثابة مسلسل مكسيكي متعدد الحلقات لا ندري من وراء هذه الاطالة البراءة لكل معتقلي احرار الحراك الميمون كفانا من التماطل فالشعب كله يعلم ان الذين هم وراء القضبان في سجن عكاشة كلهم ابرياء وقضيتهم مشروعة وهذا ترهيب لا اقل ولا اكثر الحق يعلو ولا يعلى عليه لانه مقرون باسم القوي الجبار مالك الملك الحي الذي لا يموت فهؤلاء كلهم على حق
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201
2 - الحرية الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:59
يزرعون مظاهر الضحك والسخرية في مؤسساتها لتمييع القضية واطلاق العنان للضحك وطمس فضائح المسؤولين. على نشطاء الحراك ان ينتبهوا الى هذه الحيل
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115
3 - خبير الجمعة 02 فبراير 2018 - 00:59
كلنا راينا الفديوهات فيه بعض افراد القوات العمومية يكسرون الابواب ويخربون الممتلكات على العموم خمسة الالاف درهم مبلغ غير كافي يدفعني ان اضرب او اقمع اي كان فالقرن الواحد والعشرين ...اطلقوا سراح الناس وعتقلوا اصحاب النجاة الامراتية ومن افلس شركات الدولة ومن يهرب السمك في اعالي البحار غير ذلك فهو عبث وانتقائية وضرب من الهراء حتى معتقلي تازمامارت قيل انهم حوكموا بعدالة
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140
4 - عبد ربه الجمعة 02 فبراير 2018 - 01:02
والله صادق ياسد واصل لم تقل سوى الحقيقة
رغم ان شعار "شاكيرا عطاوها مليار، وفاطمة وردات على لحمار"

لايضحك انما يبكي الدم بل الدموع لك الله ياوطني...
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150
5 - باينتي الجمعة 02 فبراير 2018 - 01:20
يجيب ان تقول للنيابة العامة إذا كانت الوحدة الترابية خط أحمر و المغاربة سواسية أمام القانون؛ لماذا لم تعتقلون الإنفصاليون الصحراويون؟؟ هل الإنفصال أهون عند النيابة العامة من فضح الفساد؛؟؟ و على رأسهم أمينة حيدر و هي تسافر عبر مطار العيون الى كناريا ملتحفة علم بوليزاريو و تجهر أنها إنفصالية؛ و مرغت سمعتنا اكثر من مرة؛ فيما تواجهون تهمة الإنفصال لفاضحي الفساد؟؟
سيكون جواب حكيم الوردي هو السكوت و إتهامك بالفتنة بطرحك مثل هذا السؤال؛
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95
6 - mre الجمعة 02 فبراير 2018 - 01:34
الناس معدبين فالحباسات و عائلاتهم معدبة و انتم و بان ليكم غير الضحك.
تبارك الله علينا كاملين دبا شبعو ضحك.
العالم و الله ما ممسوق لينا غير المخزن كيلعب بينا كاملين
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74
7 - باينتي الجمعة 02 فبراير 2018 - 01:57
ما تفضح فساد ما يترا باس؛ لكي تحرك أعلى سلطة و يستجب لك و يقوم بإعفاء الوزراء؛ راه خاصتك الحبس؛ أما تهمة الإنفصال فلن تصدقها حتى النيابة العامة؛ لأن هناك إنفصاليين في الجنوب يجوبون البلاد طولا و عرضا و يسافرون عبر مطاراتنا ملتحفينأعلام البوليزاريو؛ (امينة حيدر نموذجا) لكن هما ماعندهومش مشكل مع تقطيع جزء من المغرب بقدر ما تضع حد للفساد؛ وضع حد للفساد يعني وضع حد للغناء الفاحش
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59
8 - Ziirkov الجمعة 02 فبراير 2018 - 02:41
بصراحة عطاكم العصير محسن اثري
إذا سألوك يوما عن بلاد الظلم
فقل إنه في المغرب
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