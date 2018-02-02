الزفزافي يرفض "تشكيك" المحكمة في مغربية متهم

هسبريس - عبد الإله شبل

لم تكد جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف تنتهي، ليلة الخميس، حتى عادت لتتوتر العلاقة بين رئيس الجلسة، علي الطرشي، وباقي المعتقلين ودفاعهم والأسر الحاضرة؛ وذلك حين وجه القاضي سؤالا مباشرا للمتهم محمد محدالي قائلا: "دابا أنت مغربي؟"، ليرد على الفور: "مغربي وأفتخر بمغربيتي".

"التشكيك في مغربية المتهم ووطنية المعتقلين"، حسب دفاع معتقلي حراك الريف وأفراد أسرهم الحاضرين بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جعل باقي المتابعين في الملف، المتواجدين في القفص الزجاجي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك، يلوحون بالانسحاب من الجلسة إلى أن تقدم المحكمة اعتذارا للموقوف وتسحب سؤالها.

واعتبر ناصر أن هذا السؤال "استفزازي ويمس وطنية المتهمين ويشكك فيها"، إذ صرخ من داخل القفص الزجاجي: "يمكننا أن نصبر على التعذيب والضرب وكل شيء، إلا إهانة وطنيتنا"؛ فيما انتفضت المحامية خديجة الروكاني التي حلت متأخرة للجلسة قائلة: "هذا سؤال تخويني وعلى المحكمة أن تسحبه".

وتدخلت النيابة العامة، في شخص نائب الوكيل العام حكيم الوردي، الذي اعتبر أن "السؤال لم يفهم قصده، والغاية التي طرح من أجلها، ومن حق الدفاع أن يعترض عليه، وأن يلتمس من كاتب الضبط تلاوة ما كُتِب لكي لا يكون هناك سوء فهم".

وتابع حكيم الوردي: "الحمد لله لكون هاته الصرخة التي جاءت من داخل القاعة نابعة من غيرة ووطنية صادقة، لا تقبل فيها المزايدة".

ورغم محاولات الزفزافي وحميد المهداوي، الصحافي المتابع في الملف نفسه، دفع رئيس الجلسة إلى الاعتذار وسحب السؤال "الاستفزازي"، إلا أن القاضي علي الطرشي رفض الاعتذار باسم المحكمة، ما دفع المتهمين إلى الانسحاب من القاعة احتجاجا.

وبالنظر إلى توتر الأوضاع بالقاعة، التمس أعضاء هيئة الدفاع من الرئيس تأجيل الجلسة، وهو ما استجاب له القاضي الطرشي، ليتم رفعها.

إلى ذلك، تمحورت أسئلة القاضي إلى المتهم محمد محدالي حول رفع العلم الريفي بدل العلم المغربي، وكذا أسباب مشاركته في المسيرات الاحتجاجية، وأكد المعتقل أن خروجه جاء بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها المدينة، وأوضح أن مشاركته في الاحتجاجات ترجع بالأساس إلى إصابة فرد من الأسرة بمرض السرطان، في غياب مستشفى خاص بذلك بالمنطقة، لافتا إلى أن المطالب كانت اجتماعية صرفة وليست سياسية.