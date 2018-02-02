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الرئيسية | حوادث | الزفزافي يرفض "تشكيك" المحكمة في مغربية متهم

الزفزافي يرفض "تشكيك" المحكمة في مغربية متهم

الزفزافي يرفض "تشكيك" المحكمة في مغربية متهم
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 02 فبراير 2018 - 10:40

لم تكد جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف تنتهي، ليلة الخميس، حتى عادت لتتوتر العلاقة بين رئيس الجلسة، علي الطرشي، وباقي المعتقلين ودفاعهم والأسر الحاضرة؛ وذلك حين وجه القاضي سؤالا مباشرا للمتهم محمد محدالي قائلا: "دابا أنت مغربي؟"، ليرد على الفور: "مغربي وأفتخر بمغربيتي".

"التشكيك في مغربية المتهم ووطنية المعتقلين"، حسب دفاع معتقلي حراك الريف وأفراد أسرهم الحاضرين بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جعل باقي المتابعين في الملف، المتواجدين في القفص الزجاجي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك، يلوحون بالانسحاب من الجلسة إلى أن تقدم المحكمة اعتذارا للموقوف وتسحب سؤالها.

واعتبر ناصر أن هذا السؤال "استفزازي ويمس وطنية المتهمين ويشكك فيها"، إذ صرخ من داخل القفص الزجاجي: "يمكننا أن نصبر على التعذيب والضرب وكل شيء، إلا إهانة وطنيتنا"؛ فيما انتفضت المحامية خديجة الروكاني التي حلت متأخرة للجلسة قائلة: "هذا سؤال تخويني وعلى المحكمة أن تسحبه".

وتدخلت النيابة العامة، في شخص نائب الوكيل العام حكيم الوردي، الذي اعتبر أن "السؤال لم يفهم قصده، والغاية التي طرح من أجلها، ومن حق الدفاع أن يعترض عليه، وأن يلتمس من كاتب الضبط تلاوة ما كُتِب لكي لا يكون هناك سوء فهم".

وتابع حكيم الوردي: "الحمد لله لكون هاته الصرخة التي جاءت من داخل القاعة نابعة من غيرة ووطنية صادقة، لا تقبل فيها المزايدة".

ورغم محاولات الزفزافي وحميد المهداوي، الصحافي المتابع في الملف نفسه، دفع رئيس الجلسة إلى الاعتذار وسحب السؤال "الاستفزازي"، إلا أن القاضي علي الطرشي رفض الاعتذار باسم المحكمة، ما دفع المتهمين إلى الانسحاب من القاعة احتجاجا.

وبالنظر إلى توتر الأوضاع بالقاعة، التمس أعضاء هيئة الدفاع من الرئيس تأجيل الجلسة، وهو ما استجاب له القاضي الطرشي، ليتم رفعها.

إلى ذلك، تمحورت أسئلة القاضي إلى المتهم محمد محدالي حول رفع العلم الريفي بدل العلم المغربي، وكذا أسباب مشاركته في المسيرات الاحتجاجية، وأكد المعتقل أن خروجه جاء بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها المدينة، وأوضح أن مشاركته في الاحتجاجات ترجع بالأساس إلى إصابة فرد من الأسرة بمرض السرطان، في غياب مستشفى خاص بذلك بالمنطقة، لافتا إلى أن المطالب كانت اجتماعية صرفة وليست سياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ريف إي نو الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:01
حدث مشابه وقع لما إستفزتنا المحكومة ووصفتنا بالإنفصاليين ليرد الريفين بمسيرة تثبت أننا إنفصاليين عن الفقر والتهميش والضلم ... وأننا وطنيين أكثر منهم و خير دليل وزير الداخلية سابقا فمباشرة بعدما تم إعفائه من طرف الملك على خلفية مشروع الحسيمة منارة المتوسط ذهب ليستقر هو و أفراد عائلته بفرنسا وهو الذي يزاوج الجنسيتين وهرب أموال الشعب التي جناها خلال ترأسه للمناصب .
الوطنية ليست فقط أن أحمل راية البلد و أقول عاش الملك ، فكم من شاذ وكم من عاهرة تفعل هذا بإستمرار لكن الوطنية هي عدم السكوت عن الحق الوطنية هي الكرامة الإنسانية ، الوطنية ليست العبودية كما يعتقذ البعض .
فكفاكم من هذه الأسطوانات سئمنا منكم ومن محاكمتكم المشبوهة فالريف جزء لا يتجزئ من المغرب المغتصب
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92
2 - محمد الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:07
أما أنا فأقول للقاضي أنا لست مغربيا ولا يشرفني حتى أن أكون مغربيا
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-73
3 - عبد ............ الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:13
أنا صراحة زرت العديد من المدن المغربية فرأيت وشاهدة الفقر والبطالة حتى في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة الأحزاب السياسية المغربية بالإضافة إلى الحكومة يضحكون علينا ببعض المشاريع والسياسات ولاكن الواقع الدي شاهدته في تلك المدن الكبرى المفروض أنها تكون قاطرة تنموية لمحيطها صدمني كثيرا صراحة الفقر والبطالة وأصحاب الفراشة والكروسة هم الطبقة الأكثر والغالبة في المغرب دع عنك الأحياء الراقية التي يقطنها لصوص الشعب والمال العام
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60
4 - أنا مواطن الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:18
يا من نعتبرهم من أصحاب العقول السديدة أوقفوا هذه التراجيديا السخيفة، وامنحوا لهؤﻻء الشبان الذين هم من خيرة هدا الوطن السراح واستغلوا حمايهم للمساهمة في بناء الوطن وشجعوهم.....أليس كذلك ؟؟؟؟
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45
5 - هشام الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:18
الوطنية هو مبدأ سياسي ظهر أواخر القرن 18
وهي توجه لا يؤمن بالملكية ما جعل المدافعين عنها إبان فترة الحكم الملكية في فرنسا يعانون ويضطهدون وبعد تحول فرنسا لجمهورية وقامو باستعمرنا رسخوا لنا فكرة الوطنية للتفرقة بيننا حيث إن كل الدول العربية هي لها تاريخ حضارة واحدة

فما الفرق مثلا بين المغرب والجزائر وتونس ومورطانيا
الفرق هو الأسلاك الشائكة والطريقة التي تستنزف بها الدول العظمى لترواتنا

راجعو التاريخ لمادا كل من ولد خارج "الإطار" هو ليس مغربي
وكل من ولد داخل الإطار هو مغربي

وما معنى كلمة مغربي
وما هي مزايا كوني مغربي
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27
6 - wood الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:21
من خلال ما يتسرب من جلسات محاكمة النشطاء انها لا تمت بصلة بمفهوم المحاكمة بل مجرد جلسات لتقرقيب الناب و التهريج و المهاترات الفارغة . فالاتهامات إما فضفاضة و تدخل في النوايا ، كما ان الاسئلة تسعى الى الايقاع بالمتهمين في زلة لسان . فالمخزن يحاكم النشطاء لوصفهم المخزن بالفاسد و الملعون و ليس لسبب آخر و هذا ما تحمله مختلف مقاطع الفديوهات المنتشرة في الانترنيت !!.
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58
7 - يوسف الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:28
الوطن للأغنياء و الوطنية للفقراء
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71
8 - مغربي الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:29
سؤال موضوعي بالنظر لما اقترفه الجناة وبرافو لهيئة المحكمة الموقرة
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-73
9 - مراقب الجمعة 02 فبراير 2018 - 11:34
ماهدا الاهام الذي سقط فجأة عن حب الوطن ووحدته (اسمع كلامك اصدقك اشوف فيديوهاتك استغر!!!!!!!!!! )
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-41
10 - le vagabond الجمعة 02 فبراير 2018 - 12:19
سؤال لسعادة القاضي. بماذا وكيف تقاس الوطنية حتى يمكننا الحكم عليها؟
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42
11 - said الجمعة 02 فبراير 2018 - 12:46
ههه والله الضحك هذا، السيد جد جد جده مئات السنين عايشين في المغرب وكيسولو واش مغربي٠ لا برطقيزي يا سي القاضي٠ قمة الإستتخفاف بعقول المغاربة٠
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22
12 - Amir الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:06
إجبار الناس على رفع علم ما وترديد شعارات تمديحيه معينة وتغريد اغاني حماسية كالعيون عينيا لا تحدث الا في الدول الشمولية الغير الديموقراطيه وطبعا المتخلفه.
نرفض ذالك النهج رفظا قاطعا لأننا نعشق الحرية ولسنا بقطيع. والسلام
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21
13 - ayour الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:13
اذا كان هناك تعريف للغباء ,فهو سؤال القاضي .لكن بما انه تفضل بطرحه على مواطن بسيط.
هل لذيه الجرأة لطرحه على من نهبو البلاد والعباد??
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22
14 - ريفي أصيل الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:45
الزفزاويون وطنيون اكثر من غيرهم وخير شباب الوطن.سبحان الله. شباب عاطل يريد أن يعطل معه الاخرين ويخرج الناس إلى المظاهرات والفتن .يريدوننا أن نكون مثلهم كسالى ومتسولين للدولة. والله العظيم كان والدي الريفي الأصيل يعلمني منذ الصغر أن لا اكون حتى موظفا عند الدولة .كان يعلمني أن اصنع وظيفتي ومهنتي بنفسي .
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1
15 - موحى ولد الحمريطي الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:22
المحكمة لها الحق في طرح كل الاسئلة. هل انت مغربي .. انا اطرح نفس السؤال على كل زفزافي على حدة . اذا كان مغربي واكدها أمام هيئة المحكمة فهو يتناقض مع ما صرح به في الخطابات المسجلة والشعارات التي توحي بأنه ليس مغربي . عاش الريف. جلالة الشعب. و و . اظف رفع شرويطة بافتخار دون رفع العلم الوطني. إستعمال الفاظ جديدة. الاحرار. والحراءر.الحراك المبارك. كاننا في حرب . اعطاء صورة مشوهة على باقي السكان المغاربة. وجعل الريف شعب الله المختار. هناك تناقض بين وواضح . بين ما قمتم به على أرض الواقع وبين ما تدعون.
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-4
16 - مواطن مقهور الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:28
سؤال غريب هل انت مغربي؟؟ علاقة غريبة بين الشمال والجنوب مواطن خرج يطالب بمستشفى للسرطان لان احد افراد عاءلته مات بالسرطان ذهابا ومجيءا بين الريف والرباط . ومواطنة صحراوية تجهر بانفصالها على عدة قنوات تجول وتصول العالم كله باموال دافعي الضراءب لم تسال يوما من طرف قاض مثل هذا السؤال امينة حيدر... والاخر الذي يصرخ عاليا انه مغربي ويفتخر رهن الاعتقال ... الظلم ظلمات يوم القيامة ... لك الله يا شعب وطني المقهور
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12
17 - Mohamed6 الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:56
أما أنا فأقول للقاضي أنا لست مغربيا ولا يشرفني حتى أن أكون مغربيا
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-9
18 - هشام كولميمة الجمعة 02 فبراير 2018 - 15:01
السؤال المطروح لنا جميعا هو :من هو المغربي؟هو الإنسان الحر...و مطالب إخواننا في الحسيمة كانت كلها منطقية و واقعية.الا رفع العلم الريفي هو ما كنت ضده و هذا موقفي الشخصي...كل الشباب الذين خرجوا في التظاهرات متحمسين....سؤال للقاضي من هو المغربي بالنسبة لك كإنسان و ليس كقاض؟
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8
19 - مغربي الاصل الجمعة 02 فبراير 2018 - 19:06
أقول لصاحب التعليق رقم 2 أنه لا أحد يرغمك أن يكون مغربيا (-1 انفصالي خاءن )
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-1
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