محاولة إرشاء عميد شرطة تورط امرأة بمراكش

هسبريس من الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات محاولة امرأة إرشاء عميد شرطة، رئيس دائرة أمنية، بالمدينة ذاتها.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد حاولت المشتبه فيها، البالغة من العمر 51 سنة، منح عميد الشرطة مبلغ 1000 درهم على سبيل الرشوة، "وذلك مقابل إنجاز مسطرة قضائية في صالحها في إطار قضية تتعلق بسوء الجوار والعنف، وهو ما استوجب توقيفها وإخضاعها لبحث قضائي"، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتحديد كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة.