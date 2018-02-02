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كُتّاب وآراء
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محاولة إرشاء عميد شرطة تورط امرأة بمراكش
الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:10
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات محاولة امرأة إرشاء عميد شرطة، رئيس دائرة أمنية، بالمدينة ذاتها.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد حاولت المشتبه فيها، البالغة من العمر 51 سنة، منح عميد الشرطة مبلغ 1000 درهم على سبيل الرشوة، "وذلك مقابل إنجاز مسطرة قضائية في صالحها في إطار قضية تتعلق بسوء الجوار والعنف، وهو ما استوجب توقيفها وإخضاعها لبحث قضائي"، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتحديد كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
1 - حسن الجوار الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:22
دعاو فيها الجيران ولقات الحساب بغات تصيفطهم ساعة مشات فيها
ان الله يممهل ولا يهمل
ان الله يممهل ولا يهمل
تعليق غير لائق
146
2 - citizen الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:25
سيقول قائل :العميد لم يكتفي برشوة 1000 درهم لانه مبلغ زهيد مقارنة مع رشاويه الاعتيادية!
قوم لا يعجبهم العجب العجاب.
قوم لا يعجبهم العجب العجاب.
3 - wood الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:27
الغريب في هذه المسألة ان الرشوة المقدمة من طرف المرأة هي من اجل اجراء من الواجب على الشرطة القيام به و التحقق منه ، فالامن في الغالب يتجاهل مثل هذه المشاكل التي تحدث بين المواطنين و كأن الامر لا يعنيه و ينتظر حتى يسيل الدم او يقتل احد ليتدخل .
تعليق غير لائق
109
4 - Témoin الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:27
Si c'était un montant important, la police l'encaisserait et personne ne va en parler!
تعليق غير لائق
-30
5 - عبد الحميد الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:33
1000 درهم حيديتها من مصروف أولادك باش تغرقي الشقف لجارتك قالو اللي حفرة شي حفرة يطيح فيها ولكن تحية للعميد النزيه
تعليق غير لائق
109
6 - sysadmin الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:38
هده السيده سقرامه بزاف اضن ان 1000 درهم قليله جدا
تعليق غير لائق
-54
7 - عبده الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:54
اتمنى من الله ان لا يكون الطرف الخصم قد اعطى 2000 درهم.
تعليق غير لائق
126
8 - داوودالزاكوري الجمعة 02 فبراير 2018 - 13:54
عمل جيد. يجب وضع حد للفساد والمفسدين في هذا البلد السعيد حتى تستقيم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
9 - ام ايوب الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:04
كنضن ان الاجهزة الامنية خاصها تدخل فمشاكل بحال هد وخصوصا الملكية المشتركة فور توصلها بشكاية باش ميزيدش المشكل يكبر وحيت ولفنا بعديمي الضمير فبلادنا بالفلوس كيعطيو الحق للظالم قالت هد السيدة بلفلوس عنربيهم هدى مسالة بصيطة بالمقارنة مع الرشاوي الكبرى لكيضيع فيها حق المواطن قدام عينيه ولاحول له ولاقوة ومنفوق هد الشي كيسموها اكرامية
10 - صادق الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:07
هناك من يعتقد ان كل شيء يمكن شراءه بالمال لكن هناك ضمائر حية لا تباع ولا تشترى.
الله اكتر من امتالك اسي ضابط هده المرمرة لا تنس هدا ابدا وستردع الكتيرات حتى لا يفكرن في هدا
الله اكتر من امتالك اسي ضابط هده المرمرة لا تنس هدا ابدا وستردع الكتيرات حتى لا يفكرن في هدا
11 - متاهات الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:22
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد ، يؤسفني أن ألفت انتباهكم أن الأمر بدأ يختلط لدى المواطنين . فهناك من أصحاب الحق ومع ذلك يلتجأ للرشوة مخافة من عدم انصافه والخوف من ارشاء الضابطة القضائية(بعض عديمي النزاهة) من جهة الطرف الثاني المذنب . الله يهدي هذه الأمة إلى الطريق المستقيم و الأفضل باذن الله
12 - عبد....... الجمعة 02 فبراير 2018 - 14:26
الأمن الوطني في عهد عبد اللطيف الحموشي أصبح مدرسة في الوطنية والنزاهة والشفافية
تعليق غير لائق
-20
13 - فرزدق الجمعة 02 فبراير 2018 - 15:32
اقول للمعلقين الذين يستنكرون ويستغربون من هاذة (الرشوة)! ونحن منذ صغرنا ونحن نعيش معها حتى تعايشنا معها ولم نعد نشعب بها ولا نستغب منها. بالله عليكم اليست الماذونيات رشوة من اكبر الرشاوي تدمر اقتصاد البلاد و العباد. ونتضررمنها جميعا وهناك عدة رشاوي مقننة و مغلفة باقنعة لم نعد نعيرها اي اهتمام ومع ذالك واقعها جد كبير على البلاد و العباد. اكثر بكثير من هاذة الرشوة. ولكن لا ابررها.
14 - khaald الجمعة 02 فبراير 2018 - 15:59
زعمة ما عندوش مع الرشوة !!والله أعلم..زعمة يكون ما قنعش ولا خاف يتورط!! وما نعرف...ولا يكون خاد من عند جيران اكثر !!!! و هدااااااا علي الله ما عرفت
15 - الله اعلم الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:16
ماتعرف ياك ما طريقة تقديم المبلغ ليست في المستوى المطلوب . الرشوة باقية غير الطريقة لي تبدلات . لعن الله الراشي والمرتشي
16 - momo الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:21
لولى العاصفة الاخيرة التي راح فيها رءيس المنطقة الامنية تمارة والبحت جاري مع اخرين من مراكش والدار البيضاء لاخدها الرشوة لها وقتها
17 - الهاشمي بن علي الجمعة 02 فبراير 2018 - 16:50
الدمم لا تباع ولا تشترى.
أمثال هاته المرأة هي من تستشري الفساد في البلاد.
أمثال هاته المرأة هي من تستشري الفساد في البلاد.
18 - عبده الجمعة 02 فبراير 2018 - 17:58
يجب الوضع في الحسبان أن هذه المرأة يمكن أن تكون لجأت إلى هذه الرشوة مخافة أن يضيع حقها...
19 - فاعل خير الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:16
السلام عليكم ورحمة الله
اتقو الله في الناس ان بعض الظن إثم والله المستعان قولو خيراً او اصمتو
اتقو الله في الناس ان بعض الظن إثم والله المستعان قولو خيراً او اصمتو
20 - mustapha الجمعة 02 فبراير 2018 - 18:20
نعم هذه هي الانسانية ونفتخر بهاذا الرجل امن ونتمنى من جميع الموضفين سواء رجال الامن او غيرهم عدم قبول الرشوة بأي كان لان الرشوة حرام شرعا.
21 - ALI الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:16
اللي حفرة شي حفرة يطيح فيها تحية للعميد النزيه
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