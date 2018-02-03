تفكيك مجزرة عشوائية للذبيحة السرية بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت عناصر شرطة فاس الجديد دار دبيبغ، التابعة لمصالح ولاية أمن فاس، ثلاثة أشخاص، متهمين بالذبيحة السرية.

كما حجزت العناصر الأمنية المذكورة، خلال هذه العملية، التي جاءت إثر مداهمة حظيرة كائنة بطريق وسلان، حوالي 400 كلغ من اللحوم و300 كلغ من السقط، فضلا عن المعدات المستعملة في عملية الذبح، من سكاكين وسواطير وسلاسل حديدية.

وحسب مصادر هسبريس، فإنه تبين، من خلال المعاينة الأولية، أن الأشخاص المعنيين كانوا بصدد ذبح بقرتين بمكان تنعدم فيه شروط الصحة، بينما تم ضبط عجول رابضة بالمكان نفسه كانت معدة للذبح.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ورصد جميع الأفعال المنسوبة إليهم، فيما سلمت اللحوم المحجوزة إلى المصلحة المختصة قصد إجراء خبرة بيطرية عليها في انتظار تعريضها للإتلاف.