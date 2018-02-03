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كُتّاب وآراء
تفكيك مجزرة عشوائية للذبيحة السرية بفاس
أوقفت عناصر شرطة فاس الجديد دار دبيبغ، التابعة لمصالح ولاية أمن فاس، ثلاثة أشخاص، متهمين بالذبيحة السرية.
كما حجزت العناصر الأمنية المذكورة، خلال هذه العملية، التي جاءت إثر مداهمة حظيرة كائنة بطريق وسلان، حوالي 400 كلغ من اللحوم و300 كلغ من السقط، فضلا عن المعدات المستعملة في عملية الذبح، من سكاكين وسواطير وسلاسل حديدية.
وحسب مصادر هسبريس، فإنه تبين، من خلال المعاينة الأولية، أن الأشخاص المعنيين كانوا بصدد ذبح بقرتين بمكان تنعدم فيه شروط الصحة، بينما تم ضبط عجول رابضة بالمكان نفسه كانت معدة للذبح.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ورصد جميع الأفعال المنسوبة إليهم، فيما سلمت اللحوم المحجوزة إلى المصلحة المختصة قصد إجراء خبرة بيطرية عليها في انتظار تعريضها للإتلاف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ابحثوا من يتستر عن المنزل الذي يكتريه للحفلات حتى ضج السكان وشكوا ولا من يرد الصدى ....
انها السيبة التي تشهدها فاس بالتستر على يعرفون كيف يكممون الافواه وبماذا ؟
والسبب في كل هذا هو انعدام العقوبات الصارمة ينتج الفوضى والتسيب .
وصل البلد الى مراحل خطيرة في انتاج مختلف انواع السموم التي تعتبر مواد غذائية وما العمل في غياب وساءل الردع والتواطؤ والفساد
انحاء.المغرب.مثلا.توجد.بعض.الجازير.لاتتفر.فيها.
اي.شرط.من.شروط.الدبيحة.يستحسن.انيدبح.
هادا.الجزار.في.مكان.اخر.قديكون.انضف.
عن.البيطرة.لاتتحدت.ان.من.يدبح.سيري.قد.يراعي.اما.البيطري.الموجود.في.المجزرة.الى.رمى.
شيء.فانه.يرمي.شيء.من.الكبد.لاغير.لانه.
يتفادا.المشاكل.
اما.عن.من.يقول.الحمير.او.الكلاب.فالغاربة.ليسوا.باغبياء.كل.شيء.ضاهر.على.وجهه.