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الرئيسية | حوادث | تفكيك مجزرة عشوائية للذبيحة السرية بفاس

تفكيك مجزرة عشوائية للذبيحة السرية بفاس

تفكيك مجزرة عشوائية للذبيحة السرية بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 03 فبراير 2018 - 11:45

أوقفت عناصر شرطة فاس الجديد دار دبيبغ، التابعة لمصالح ولاية أمن فاس، ثلاثة أشخاص، متهمين بالذبيحة السرية.

كما حجزت العناصر الأمنية المذكورة، خلال هذه العملية، التي جاءت إثر مداهمة حظيرة كائنة بطريق وسلان، حوالي 400 كلغ من اللحوم و300 كلغ من السقط، فضلا عن المعدات المستعملة في عملية الذبح، من سكاكين وسواطير وسلاسل حديدية.

وحسب مصادر هسبريس، فإنه تبين، من خلال المعاينة الأولية، أن الأشخاص المعنيين كانوا بصدد ذبح بقرتين بمكان تنعدم فيه شروط الصحة، بينما تم ضبط عجول رابضة بالمكان نفسه كانت معدة للذبح.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ورصد جميع الأفعال المنسوبة إليهم، فيما سلمت اللحوم المحجوزة إلى المصلحة المختصة قصد إجراء خبرة بيطرية عليها في انتظار تعريضها للإتلاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - شامة السبت 03 فبراير 2018 - 12:45
ابحثوا في الاحياء الراقية كالأدارسة مثلا من أي نوع من اللحوم يصنع احد الساكنة الخليع ؟وما نوع ما يذبح من الابقار؟ وكيف تذبح ؟ ومن اين يجلب الشحوم ؟....
ابحثوا من يتستر عن المنزل الذي يكتريه للحفلات حتى ضج السكان وشكوا ولا من يرد الصدى ....
انها السيبة التي تشهدها فاس بالتستر على يعرفون كيف يكممون الافواه وبماذا ؟
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20
2 - افران الاطلس المتوسط السبت 03 فبراير 2018 - 13:02
ياك قالوا انتهينا في المغرب من ممارسة هذه الطريقة الوحشية . والدولة انها تراقب كل شئ بستمرار. وأنا كل المصالح المعنية محاطة بالكامل وتحقق أكثر فأكثر بدون توقف في جميع انحاء مدننا . كيف وجدوا هذه المرة اخرى هده المجزرة العشوائية التى سوف تسبب في خطر لصحة الانسان
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3
3 - azedine45300 السبت 03 فبراير 2018 - 13:03
السلام عليكم في بعض الأحيان اتساءل مع نفسي عندما اريد شراء اللحم هل هو صالح للاكل أم لا (هل هو لحم دواجن أم حمار كلب قط او او الخ يجب التحقيق مع كل من تسول له نفسه خداع الناس وأخذ عقوبات صارمة وحتى الجزارين الذين يساعدون هاؤلاء والذين توجد بحوزتهم لحوم غير مرخصة وغير خاضعة للمراقبة وان تغلق محلاتهم ليكونو عبرتا للآخرين وشكرا
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12
4 - سلام الصويري السبت 03 فبراير 2018 - 13:52
الكل يعرف ان اغلب هوامش الحواضر والمراكز المحيطة بالمدن تعج بكل أشكال وأصناف المحلات لإنتاج مختلف المواد الغذائية السامة والغير الصالحة للاستهلاك منها المجازر العشوائية لإنتاج لحوم من حيوانات مريضة ومنتجات من اللحوم خطرة وصناعة الحلويات والكيك من جمع الخبز الكارم وصناعات انواع كثيرة من التوابل والزيوت وكل هذه المحلات لا يمكن ان تكون بدون علم اصحاب الحال من شيوخ ومقدمين وعيون الداخلية لكن تفشي الرشوة تجعل هذه الورشات تعمل بكل اطمءنان .
والسبب في كل هذا هو انعدام العقوبات الصارمة ينتج الفوضى والتسيب .
وصل البلد الى مراحل خطيرة في انتاج مختلف انواع السموم التي تعتبر مواد غذائية وما العمل في غياب وساءل الردع والتواطؤ والفساد
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2
5 - فرحات السبت 03 فبراير 2018 - 16:02
ابن امين الجزارين في سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين بمجازر الدار البيضاء التي كانت متواجدة بجانب ميناء الدارالبيضاء .هناك استغلاليون لغياب مصالح البيطرة والمراقبة وأصبحت تنشيء مجازر عدة عبر كل الأحياء حيث اللحوم تباع بدون مراقبة بيطرية
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1
6 - عبدالسلام السبت 03 فبراير 2018 - 16:36
الدبيحة.السرية.قد.تكون.ضاهرة.توجد.في.كل.
انحاء.المغرب.مثلا.توجد.بعض.الجازير.لاتتفر.فيها.
اي.شرط.من.شروط.الدبيحة.يستحسن.انيدبح.
هادا.الجزار.في.مكان.اخر.قديكون.انضف.
عن.البيطرة.لاتتحدت.ان.من.يدبح.سيري.قد.يراعي.اما.البيطري.الموجود.في.المجزرة.الى.رمى.
شيء.فانه.يرمي.شيء.من.الكبد.لاغير.لانه.
يتفادا.المشاكل.
اما.عن.من.يقول.الحمير.او.الكلاب.فالغاربة.ليسوا.باغبياء.كل.شيء.ضاهر.على.وجهه.
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7 - عدنان السبت 03 فبراير 2018 - 17:07
مند زمن بعيد و مدينة فاس تعاني من. الذبيحه السريه في باب الفتوح و عين السمن و الان في طريق صفرو و .......لان المصالح المختصة لا تقوم بدورها والضحية هو المواطن
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