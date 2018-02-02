اعتقال مغربي بإسبانيا هدد "أبناء الغرب الكافر"

متابعة من خالد ملوك

تمكن الجهاز الاستخباراتي الإسباني من إيقاف مهاجر مغربي بتهمة "ارتكاب جريمة التعامل مع التنظيم الإرهابي "داعش""، موردا أن "الموقوف ينشط بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي قصد استمالة متعاطفين جدد مع الجماعات العدائية، ويقوم بنشر محتويات عنيفة تمجد الأعمال الإرهابية".

ووفق ما أكدته مصادر أمنية لوسائل إعلامية إسبانية، فإن عملية إيقاف المتهم، فجر اليوم، تمت ببلدية "ألتشي" التابعة لمدينة فالينسيا، شرق المملكة الأيبيرية، مشيرة إلى أنه لم يغادر منزله لمدة عشر سنوات قضاها في التشفي على ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن المعني بقرار الإيقاف، البالغ من العمر 30 سنة، يصف منفذي الهجمات الإرهابية بـ"الجهاديين الأبطال الذين لا يترددون في قتل أبناء الغرب الكافر"، مضيفة أنه كان قد استهزأ بصور أشخاص مقطوعي الأرجل والأيدي خلال الهجوم الدموي الذي استهدف مدينة برشلونة وبلدية كامبريلس.

وزادت أيضا أنه لم يبد أية مقاومة خلال عملية إيقافه، وكان ينظر باحتقار إلى عناصر الأمن الذين قاموا باقتياده نحو مقر القيادة العامة للشرطة بالمنطقة ذاتها، كأنه كان يتوقع هذا السيناريو، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه.