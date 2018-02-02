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الرئيسية | حوادث | اعتقال مغربي بإسبانيا هدد "أبناء الغرب الكافر"

اعتقال مغربي بإسبانيا هدد "أبناء الغرب الكافر"

اعتقال مغربي بإسبانيا هدد "أبناء الغرب الكافر"
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:34

تمكن الجهاز الاستخباراتي الإسباني من إيقاف مهاجر مغربي بتهمة "ارتكاب جريمة التعامل مع التنظيم الإرهابي "داعش""، موردا أن "الموقوف ينشط بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي قصد استمالة متعاطفين جدد مع الجماعات العدائية، ويقوم بنشر محتويات عنيفة تمجد الأعمال الإرهابية".

ووفق ما أكدته مصادر أمنية لوسائل إعلامية إسبانية، فإن عملية إيقاف المتهم، فجر اليوم، تمت ببلدية "ألتشي" التابعة لمدينة فالينسيا، شرق المملكة الأيبيرية، مشيرة إلى أنه لم يغادر منزله لمدة عشر سنوات قضاها في التشفي على ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن المعني بقرار الإيقاف، البالغ من العمر 30 سنة، يصف منفذي الهجمات الإرهابية بـ"الجهاديين الأبطال الذين لا يترددون في قتل أبناء الغرب الكافر"، مضيفة أنه كان قد استهزأ بصور أشخاص مقطوعي الأرجل والأيدي خلال الهجوم الدموي الذي استهدف مدينة برشلونة وبلدية كامبريلس.

وزادت أيضا أنه لم يبد أية مقاومة خلال عملية إيقافه، وكان ينظر باحتقار إلى عناصر الأمن الذين قاموا باقتياده نحو مقر القيادة العامة للشرطة بالمنطقة ذاتها، كأنه كان يتوقع هذا السيناريو، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - PureMinded الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:48
هذا من الحثالة المغربية التي تكاثرت في اسبانيا و اصبحنا عالة على هذا الشعب المضياف الذي آوى مليون من بني جلدتنا.
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16
2 - كينا ديال الراس الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:57
لماذا هذا الفعل الشنيع ،الناس تذهب لأروبا للبحث عن لقمة العيش وتحسين المستقبل ،وهؤلاء يشوهون صورة المغاربة ،فهذه الافعال تزيد من عنصرية الغرب تجاه المسلمين ،فلماذا أصلا هاجر ،لينتقد الأروبيين ؟ إذا لم يكن راضٍ عن معيشته هناك ،فليأتي إلى بلده وينتقد ((ويتشفا)) حتى يفنى عمره ،فالبلدان التي تريدون خرابها تأوي ملايين العائلات المغربية فالمهاجرون المغاربة هي ((دول في قلب دول))
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12
3 - mido الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:08
المغاربة يهاجرون لتحسين أوضاعهم المادية وليس لتشويه سمعة بلدهم وإعطاء الإسلام صورة منبودة. اني استحيي مكانهم .
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4 - كمل الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:21
صيفطوه للمغرب يعيش مع اخوته المومنين باش يحس بالفرق ويعرف بحق اسبانيا
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