أمن القصر الكبير يوقف مغامرة "مول الساطور"

هسبريس من القصر الكبير

أوقفت مصالح الأمن بالقصر الكبير شخصا مسلحا بسيف وسكين من الحجم الصغير، كان يهدد بهما سلامة المواطنين على مستوى شارع البياتي بحي السلام.

الموقوف "م.ب"، من مواليد 1997، وتم توقيفه من طرف أمني أحكم قبضته عليه من الخلف تحت أنظار المارة الذين تجمهروا أثناء عملية التدخّل.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.