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الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير يوقف مغامرة "مول الساطور"

أمن القصر الكبير يوقف مغامرة "مول الساطور"

أمن القصر الكبير يوقف مغامرة "مول الساطور"
هسبريس من القصر الكبير
الجمعة 02 فبراير 2018 - 20:20

أوقفت مصالح الأمن بالقصر الكبير شخصا مسلحا بسيف وسكين من الحجم الصغير، كان يهدد بهما سلامة المواطنين على مستوى شارع البياتي بحي السلام.

الموقوف "م.ب"، من مواليد 1997، وتم توقيفه من طرف أمني أحكم قبضته عليه من الخلف تحت أنظار المارة الذين تجمهروا أثناء عملية التدخّل.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تحية لرجل الأمن الشجاع الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:21
رجل أمن شجاع يجسد قمة الإيثار والتضحية في جرأة التدخل في حق المشتبه فيه حامل السلاح الأبيض وتصفيده، ويستحق بحق وجدارة التشجيع والترقية وتعويض جزافي.
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10
2 - عبدالله الجمعة 02 فبراير 2018 - 21:59
واش كاين شي قانون في البلاد لي تا يحمي المواطنين ام لا؟
واش كاين شي قانون ضد حمل السلاح الأبيض حامله ومن يصنعه ام لا ؟
الله يرحم الوالدين كاين شي واحد لي يعطينا معلومات ،
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3 - المهاجر الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:06
اغلب الأماكن في القصر الكبير فيها مجرمين خطيرين . خصوصا في اليل .كنتمناو من سي الحموشي يخلص المنطقة من هاد المجرمين . وتحية لي شرطي شجاع.
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3
4 - قصراوي الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:28
اصبح حي السلام المعروف في القصر الكبير ب ' المريننة' من البؤر السوداء بالمدينة و تحيية خاصة لهاد رجل الامن
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