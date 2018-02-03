الاتجار بالكوكايين يوقف مهاجرين مغربيين بإسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرين مغربيين ببلدية ساغونتو بمدينة فالنسيا، شرق إسبانيا، ضبطت بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، مخبأة داخل حقيبة موضوعة في الصندوق الخلفي للسيارة التي كانت تقلهما.

ووفق ما أكدته مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن أحد الموقوفين يبلغ 29 عاما والآخر 39 سنة، ويواجهان تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات؛ فيما أمرت النيابة العامة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن عملية توقيف المعنيين بالأمر تمت عقب تفتيش سيارة مشبوهة كانت تتجول بإحدى الشوارع الرئيسية لبلدية ساغونتو، مبرزة في السياق ذاته أنه جرى أيضا حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي بقيمة 75 أورو.