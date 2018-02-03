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الرئيسية | حوادث | الاتجار بالكوكايين يوقف مهاجرين مغربيين بإسبانيا

الاتجار بالكوكايين يوقف مهاجرين مغربيين بإسبانيا

الاتجار بالكوكايين يوقف مهاجرين مغربيين بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 03 فبراير 2018 - 09:16

أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرين مغربيين ببلدية ساغونتو بمدينة فالنسيا، شرق إسبانيا، ضبطت بحوزتهما 10 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، مخبأة داخل حقيبة موضوعة في الصندوق الخلفي للسيارة التي كانت تقلهما.

ووفق ما أكدته مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن أحد الموقوفين يبلغ 29 عاما والآخر 39 سنة، ويواجهان تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالمخدرات؛ فيما أمرت النيابة العامة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن عملية توقيف المعنيين بالأمر تمت عقب تفتيش سيارة مشبوهة كانت تتجول بإحدى الشوارع الرئيسية لبلدية ساغونتو، مبرزة في السياق ذاته أنه جرى أيضا حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي بقيمة 75 أورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مسافر السبت 03 فبراير 2018 - 10:57
المخدرات جزء من سلاح العدو ليدمر الشباب العربي والمسلم فالعقل نعمة كبيرة من الله أعطاها للإنسان
ليبدع ويخترع ويجعل حياته سعيدة هنيئة فلنحافظ عليه من المخدرات والمسكرات وغيرها فإنه أفضل نعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها .
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2 - من السودان السبت 03 فبراير 2018 - 11:32
لو أُعدم تاجر مخدرات واحد فقط
لاختفي مليون تاجر مخدرات للابد

الله يحفظ جميع شبابنا من هذة السموم
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