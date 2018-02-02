الأمن يوقف "مشرمل" زوجته بالعيايدة في سلا

هسبريس من الرباط

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالعيايدة، بمدينة سلا، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة؛ وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في تعريض زوجته لاعتداء خطير بواسطة سلاح أبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه عرّض زوجته لاعتداء جسدي بليغ بواسطة شفرة حلاقة، قبل 10 أيام، ما تسبب للضحية في جروح غائرة على مستوى الوجه، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من تحديد مكان تواجد الزوج المشتبه فيه وتوقيفه، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.