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الأمن يوقف "مشرمل" زوجته بالعيايدة في سلا
الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:01
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالعيايدة، بمدينة سلا، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة؛ وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في تعريض زوجته لاعتداء خطير بواسطة سلاح أبيض.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه عرّض زوجته لاعتداء جسدي بليغ بواسطة شفرة حلاقة، قبل 10 أيام، ما تسبب للضحية في جروح غائرة على مستوى الوجه، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث المنجزة مكنت من تحديد مكان تواجد الزوج المشتبه فيه وتوقيفه، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdo الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:24
اشد العقوبة (مهما كانت الأسباب التي جعلته يفعل ذلك)
2 - الضرب تأديب ليس تعذيب الجمعة 02 فبراير 2018 - 22:30
عندما اوصانا رسول الله بضرب النساء اوصانا بتجنب الوجه لانه مراه الانسان ووصى بأن يكون الضرب خفيفا يؤدي مهمة التأديب دون الحاق الضرر .هو ما لم يفهمه هذا المتهور الذي اوغل في اعمال حق منحه اياه الله
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