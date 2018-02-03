اعتقال "احنيشة" المتهم بالاعتداء جنسيا على طفلة

هسبريس من الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، من اعتقال شخص يدعى "احنيشة"، يشتبه في تعريضه طفلة لاعتداء جنسي.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أن المتهم، البالغ من العمر 51 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ويشتبه في هتكه عرض طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات.

وحسب المصدر نفسه فإن مصالح الأمن الوطني تفاعلت مع تصريحات أدلى بها والد الفتاة في شريط منشور على شبكة الإنترنت، يتهم فيها المدعو "احنيشة" بالاعتداء الجنسي على ابنته، مستغلا علاقة الثقة التي تجمعه به.

هذا وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول خلفيات وملابسات هذا الحادث؛ وذلك في انتظار إحالته على النيابة العامة المشرفة على مجريات البحث.