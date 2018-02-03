إيقاف شاب حاول اغتصاب فتاة في مقبرة بوزان

هسبريس من وزان

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة وزان من إيقاف مجرم خطير متخصص في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، روع سكان الأحياء العليا بالمدينة، الذين كان يعترض سبيلهم.

وأسفرت عملية تفتيش المشتبه به عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام، وأشياء محصلة من السرقات، من قبيل: حقائب نسائية وهواتف نقالة.

وكانت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن وزان، قد تحركت صوب حي الدرعاويين بتراب دار الضمانة استجابة لنداء استغاثة بعد تعرض فتاة للسرقة مقرونة بمحاولة اغتصاب، حيث جرها المشتبه به بالقوة نحو مقبرة مولاي التهامي، غير أن تدخل شباب الحي حال دون وقوع جريمة الاغتصاب.

وقد تم إيداع المشتبه به رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحقيق معه وعرضه على القضاء.