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الرئيسية | حوادث | إيقاف شاب حاول اغتصاب فتاة في مقبرة بوزان

إيقاف شاب حاول اغتصاب فتاة في مقبرة بوزان

إيقاف شاب حاول اغتصاب فتاة في مقبرة بوزان
هسبريس من وزان
السبت 03 فبراير 2018 - 13:15

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة وزان من إيقاف مجرم خطير متخصص في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، روع سكان الأحياء العليا بالمدينة، الذين كان يعترض سبيلهم.

وأسفرت عملية تفتيش المشتبه به عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام، وأشياء محصلة من السرقات، من قبيل: حقائب نسائية وهواتف نقالة.

وكانت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن وزان، قد تحركت صوب حي الدرعاويين بتراب دار الضمانة استجابة لنداء استغاثة بعد تعرض فتاة للسرقة مقرونة بمحاولة اغتصاب، حيث جرها المشتبه به بالقوة نحو مقبرة مولاي التهامي، غير أن تدخل شباب الحي حال دون وقوع جريمة الاغتصاب.

وقد تم إيداع المشتبه به رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحقيق معه وعرضه على القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تيسير الزواج السبت 03 فبراير 2018 - 13:37
عدم تيسير الزواج عن طريق تحصينه بالكثير من القوانين التي تجعل المقدم عليه كمن يساق للاعدام ليس جميلا والاصرار عليه لن يجعلكم الا ان تعايشوز المزيد من الاغتصابات والجنس العنيف يسروا الزواج فهو افضل من التعسير .
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-99
2 - عمر من طنجة السبت 03 فبراير 2018 - 13:41
نشكر أولاً الشاب الذي تدخل لمنع هاد المجرم من فعلته وكذالك رجال الأمن على تذخلهم في الوقت المناسب. ونطلب من السلطات المعنية والقضاء ان يتذخلو في قضية العفو الملكي لكي لايستفدو منه. العفو يمكن منحه الشيوخ والارباب البيوت وأصحاب النفقة والشيكات وأصحاب العقوبة والقضايا الخفيفة
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82
3 - khaald السبت 03 فبراير 2018 - 13:41
يجب اعدام مثل هذه الميكروبات التي تروع العباد لكن غدا او بعد غد ستجده حر طليق حاصل على ماجستير فنون الاغتصاب والسرقة من داخل السجن
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76
4 - افران الاطلس المتوسط السبت 03 فبراير 2018 - 13:59
يجب أن يعترف بكل الجرائم التي ارتكبها بالتفصيل من البداية . ثم ويتهم أيضا بالاغتصاب و السرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض . لا رحمة لهذا النوع من المجرمين
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53
5 - مرور الكرام السبت 03 فبراير 2018 - 14:05
على الد ولة أن تفكر في قانون الاخصاء الكيميائي، مثل هؤلاء الوحوش يجب أن ينقرضو. عند خروجه من السجن سيعود وحشا ولكن بوجه آخر.
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53
6 - ندير حسام السبت 03 فبراير 2018 - 14:55
لو لم يكن تذخل المواطنين في الوقت المناسب لوقعت الكارثة شكرا لمبادرة سكان الحي ونتمنى ان تسود هذه الروح بدون خوف
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30
7 - لا للاغتصاب السبت 03 فبراير 2018 - 15:50
أشكر كل من ساهم في إفلات هذه الفتاة من الاغتصاب كما نرجو من العدالة أن تنظر في هذا المجرم بافعاله وأن تحكم بأقصى العقوبات
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