24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:20
|12:46
|15:38
|18:03
|19:20
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الأمن الإيطالي: إصابة مهاجرين أفارقة في إطلاق نار
- المنتخب الوطني للسجناء المغاربة يحرز بطولة إفريقيا لكرة القدم
- الصيد البحري يجمع الوزيرة بوعيدة بمسؤول ليبيري
- لشكر:الاتحاد الاشتراكي يساهم في الإصلاح بفعالية
- مؤتمر بشفشاون يحتفي بذكرى عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي
جدلية "محاربة خطاب الكراهية " بالمغرب من المظلومية إلى التعايش (5.00)
"رَبْطُ الْمَسْؤُولِيَّةِ بِالْمُحَاسَبَةِ": مَنْ سَيُحَاسِبُ مَنْ؟! (5.00)
- بوتفليقة يُغلق "منفذ التحية" بين المغاربة والجزائريين بأسلاك شائكة - (97)
- تل أبيب "تنتشي" بدخول إسرائيليين إلى المغرب بجواز سفر عبري - (78)
- منع "أريوس" يثير اتهامات للدولة بالميز العنصري ضد الأمازيغ - (78)
- تحالف الإهمال والثلوج والبرد يخطف أرواح مغاربة بجبال الأطلس - (75)
- رحلات القنص بالصحراء تدفع البوليساريو إلى مهاجمة أمراء الخليج - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
38 مليون سنتيم تحول حياة شاب إلى جحيم
لم يستوعب بعد الشاب "أنس. ب" واقعة الاعتداء التي تعرض لها، بحسب روايته، على يد صديقه؛ إذ وجد نفسه طريح الفراش غير قادر على الحركة.
أنس الذي يرقد بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حكى لجريدة هسبريس الإلكترونية واقعة الاعتداء الذي طاله وكلفه صحته الجسدية، ناهيك عن ضياع مبلغ مالي يقدر بـ38 مليون سنتيم.
قال الشاب أنس، وهو منعش عقاري في العاصمة الاقتصادية، إنه كان ينوي اقتناء سيارة من طراز "غولف" من صديق له بحي سيدي البرنوصي الذي يتاجر في السيارات، يبلغ ثمنها 38 مليون سنتيم.
وتابع: "بعد محادثات في الموضوع، ضربنا موعدا يوم الجمعة 26 يناير بمنزله من أجل تسليمه المبلغ المذكور واقتناء السيارة، إلى هنا الأمور عادية، لكن بعد وصولي إلى المنزل، طلب مني انتظار مجيء أحدهم بالسيارة المذكورة، ومعاينة سيارة من طراز BMW بالمرآب".
وأورد الشاب، في حديثه لهسبريس، أنه خلال معاينته للسيارة، وبعد محاولته فتح صندوقها الخلفي، تفاجأ بآلة حادة تنهال على رأسه، وسقط أرضا على الفور، مضيفا: "شخص آخر ذبحي من العنق بواسطة سكين".
بعدها، تم نقله وهو مدرج في دمائه، في الصندوق الخلفي لسيارته، إلى إحدى المصحات بعين السبع، بحسب روايته دائما.
وبعد حلول والدته بالمصحة، جرى نقله مجددا إلى مصحة أخرى بوسط المدينة، وتبين، بحسب رواية والدته، أنه أصيب بشلل إثر إصابته على مستوى النخاع الشوكي.
وطلبت الأم، في تصريحها لهسبريس، من السلطات الأمنية والقضائية فتح تحقيق نزيه، وإعادة الاعتبار لابنها الوحيد، وإرجاع المبلغ المالي المقدر بـ38 مليون سنتيم.
وأكدت المتحدثة نفسها أن ابنها لم يسبق له الدخول في مشاكل مع أي كان، لافتة إلى أنه يقوم بعمله كمنعش عقاري ودأب على ركوب السيارات الفاخرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
Je conseille les gens de faire un virement bancaire quand yaura un achat au vend au moin ya les traces....
Sa fais ma au ❤
لكن أودّ ان أقول شيء هو ان القانون يمنع دفع النقود نقدا اذا كان المبلغ اكثر من 3 ملايين سنتيم اضن
على المغاربة ان يعلموا ان حمل المبالغ الكبيرة خطر اذا يجب استعمال الشيكات أو الدفع بالبطاقة البنكية و بهذا نكون قد حافظنا على سلامتنا و حاربنا تبييض الأموال و بالتالي الفساد
ما هدا الى اين تسير سفينة المغرب الى اين يا بلدي مهﻻ يا بلدي فانا احترق شوقا اليكي وليس بيدي حيلة وﻻ قدرة كي اطهركي من هؤﻻء الدين ينهبون ابنائكي فلكي الله وكفى به وكيل ونصيرا.
Malheureusement, c’est la vérité que je constate dans la réalité quotidienne et ça se voit dans les familles, dans la rue, dans nos administrations, nos hôpitaux, nos cliniques, nos écoles, nos lycées,nos universités, l’aéroport, nos tribunaux,......Nous sommes devenus des inconnus.