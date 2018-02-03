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الرئيسية | حوادث | 38 مليون سنتيم تحول حياة شاب إلى جحيم

38 مليون سنتيم تحول حياة شاب إلى جحيم

38 مليون سنتيم تحول حياة شاب إلى جحيم
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 03 فبراير 2018 - 16:15

لم يستوعب بعد الشاب "أنس. ب" واقعة الاعتداء التي تعرض لها، بحسب روايته، على يد صديقه؛ إذ وجد نفسه طريح الفراش غير قادر على الحركة.

أنس الذي يرقد بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حكى لجريدة هسبريس الإلكترونية واقعة الاعتداء الذي طاله وكلفه صحته الجسدية، ناهيك عن ضياع مبلغ مالي يقدر بـ38 مليون سنتيم.

قال الشاب أنس، وهو منعش عقاري في العاصمة الاقتصادية، إنه كان ينوي اقتناء سيارة من طراز "غولف" من صديق له بحي سيدي البرنوصي الذي يتاجر في السيارات، يبلغ ثمنها 38 مليون سنتيم.

وتابع: "بعد محادثات في الموضوع، ضربنا موعدا يوم الجمعة 26 يناير بمنزله من أجل تسليمه المبلغ المذكور واقتناء السيارة، إلى هنا الأمور عادية، لكن بعد وصولي إلى المنزل، طلب مني انتظار مجيء أحدهم بالسيارة المذكورة، ومعاينة سيارة من طراز BMW بالمرآب".

وأورد الشاب، في حديثه لهسبريس، أنه خلال معاينته للسيارة، وبعد محاولته فتح صندوقها الخلفي، تفاجأ بآلة حادة تنهال على رأسه، وسقط أرضا على الفور، مضيفا: "شخص آخر ذبحي من العنق بواسطة سكين".

بعدها، تم نقله وهو مدرج في دمائه، في الصندوق الخلفي لسيارته، إلى إحدى المصحات بعين السبع، بحسب روايته دائما.

وبعد حلول والدته بالمصحة، جرى نقله مجددا إلى مصحة أخرى بوسط المدينة، وتبين، بحسب رواية والدته، أنه أصيب بشلل إثر إصابته على مستوى النخاع الشوكي.

وطلبت الأم، في تصريحها لهسبريس، من السلطات الأمنية والقضائية فتح تحقيق نزيه، وإعادة الاعتبار لابنها الوحيد، وإرجاع المبلغ المالي المقدر بـ38 مليون سنتيم.

وأكدت المتحدثة نفسها أن ابنها لم يسبق له الدخول في مشاكل مع أي كان، لافتة إلى أنه يقوم بعمله كمنعش عقاري ودأب على ركوب السيارات الفاخرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - عالم رهيب السبت 03 فبراير 2018 - 16:32
انا شخصيا لا زلت أطرح نفس السؤال على نفسي """ وااا عباد الرحمن هاد شي لي كنسمعو غادي أو كايزيد ..فيمن باقي غادي تيق ؟ لمن غادي تصفي نيتك؟؟ شكون غادي ديرو صاحبك؟؟؟ """ اللهم إن هذا منكر ...حسبي الله نعم الوكيل
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147
2 - بنمحمد السبت 03 فبراير 2018 - 16:36
الله ينصر الحق،"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"صدق الله العظيم.
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110
3 - Amri السبت 03 فبراير 2018 - 16:37
من الأحسن أن تُسلم المبلغ عن طريق البنك وبهذه الطريقة تتفادى إنكار البائع من تسلم المبلغ لأن البنك سيشهد لصالحك، وتتفادى حمل المال معك والذي قد يكون سببا في الإعتداء عليك من طرف اللصوص.
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178
4 - خولة السبت 03 فبراير 2018 - 16:43
لا حول ولا قوة الا بالله مابقات تيقة فهاد الوقت كولشي باغي غير مايكوش ويجمع الطمع والفلوس عماو عباد الله رزيتوه فرزقو او صحتوا اش كاتسلوه مسكين ذنبو بغا يشري طوموبيل الله ياخد فيهم الحق والله يشافيه
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71
5 - حكيمة السبت 03 فبراير 2018 - 17:02
الله ياخذ الحق في الظالمين لا تسامحهم على الاعتداء الجسدي والذبح ومحاولة القتل . وسرق المال الخاص بك لابد من معاقبتهم حتى يكونوا عبرة لامثالهم .والا غادي يحاولوا يرتكبوا جرائمو اخرى لضحايا آخرين ......الله يعافيك ويعشافيك تابعهم قانونيا بشواهذ طبية ولا تسامحم ابدا..
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65
6 - amazigh السبت 03 فبراير 2018 - 17:03
bon rétablissement pour ce jeune Homme
Je conseille les gens de faire un virement bancaire quand yaura un achat au vend au moin ya les traces....
Sa fais ma au ❤
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7
7 - واو السبت 03 فبراير 2018 - 17:07
اولا الشفاء العاجل للضحية انشاء الله
لكن أودّ ان أقول شيء هو ان القانون يمنع دفع النقود نقدا اذا كان المبلغ اكثر من 3 ملايين سنتيم اضن
على المغاربة ان يعلموا ان حمل المبالغ الكبيرة خطر اذا يجب استعمال الشيكات أو الدفع بالبطاقة البنكية و بهذا نكون قد حافظنا على سلامتنا و حاربنا تبييض الأموال و بالتالي الفساد
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4
8 - سعيد السبت 03 فبراير 2018 - 17:12
أي واحد باغي تعرف معدنه و مصداقيته جربه بالمال . يكون خوك من باباك و ماماك ، يفيق في الفجر ، يختم القرآن عدة مرات في الشهر ، يصلي الصلاة في وقتها ، حادر راسو ، مبتسم ، داير كاع الحاجة اللي قالها الدين ، سلفه الفلوس أو تعامل معه بالفلوس و اتفرج لي مع راستك . الوجه و الوجه الآخر .
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14
9 - عبد الرحيم فتح الخير السبت 03 فبراير 2018 - 17:13
ارتكب الضحية ثلاثة اخطاء قاتلة : اول الاخطاء انه امن مكر الصديق ، وثاني الاخطاء انه حمل مبلغا كبيرا لايجوز له المغامرة بحمله ، وثالث الاخطاء انه ذهب وحيدا . وبالتالي كان كمن يقدم نفسه على طبق من ذهب لقاتليه ، قد يكون الشاب قليل خبرة بالنفوس ، وقد يكون ساذجا ، رغم التفوق المهني . ولكن جاز ان نقول في حقه انه ضحية خطأ الشاطر ، وكلنا يعلم ان وقعات الشطار بعشر . ارجوا ان تعمل الادارة الامنية خالصة من اجل اجلاء الحقيقة ، وارجوا ان ينال الجناة جزاء ما اقترفت ايديهم ، وان كنت اعلم ان اموال الدنيا لن تعوض الشاب قدرة على الوقوف حرمه منها الاوباش .
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6
10 - مصطفى السبت 03 فبراير 2018 - 17:21
العدالة تقول كلمتها في هذه النازلة...وقل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا....واختار الصديق قبل الطريق...مااكثر اصدقاء السوء...بالشفاء العاجل ان شاء الله...
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11 - ناصر السبت 03 فبراير 2018 - 17:31
السبب فيما و قع هو بعض تصرفاتنا البالية و العتيقة التي لم يعد لها مكان في المبادلات التجارية المعاصرة . لما يتجول احدنا بالملايين ؟ اليس هذا تهور؟
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12 - المهاجر الريفي السبت 03 فبراير 2018 - 17:40
ما دمت في المغرب فﻻ تستغرب اناس تأخد حقوقها واناس يرمون في قارعة الطريق يسنجدون دواء دواء ﻻ نجد فلس واحدا كي نشتري الدواء ولصوص اصحاب بدل فخمة ينهبون المغرب باسره ولصوص متوسطين يكتفون بسرقة 40 مليون .... ولصوص بسطاء يكتفي بسرقة هاتف
ما هدا الى اين تسير سفينة المغرب الى اين يا بلدي مهﻻ يا بلدي فانا احترق شوقا اليكي وليس بيدي حيلة وﻻ قدرة كي اطهركي من هؤﻻء الدين ينهبون ابنائكي فلكي الله وكفى به وكيل ونصيرا.
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13 - Abdellah السبت 03 فبراير 2018 - 17:46
NOTRE SOCIÉTÉ EST MALADE. Entre les mensonges, l’ignorance, les trahisons, abus de confiance, violences etc.…il est bien difficile de faire la part des choses afin de trouver sa place. L’argent, c’est devenu le maître mot du rythme de notre vie.
Malheureusement, c’est la vérité que je constate dans la réalité quotidienne et ça se voit dans les familles, dans la rue, dans nos administrations, nos hôpitaux, nos cliniques, nos écoles, nos lycées,nos universités, l’aéroport, nos tribunaux,......Nous sommes devenus des inconnus.
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14 - simou67 السبت 03 فبراير 2018 - 17:47
اثمنى الشفاء العاجل وان تعود له امواله ان شاء الله. لكن اثمنى ا ن يا خد الناس العبرة من هذا الحادث. لان وقوعه جد متوقع وعادي. خصوصا في المغرب. حتى في المانيا حيث اقيم تقع هته الاحداث بين الفينة والاخرى. على الناس التحلي بالحيطة والحذر ونوع من الفطنة وعدم التهور والكمال على الله.
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15 - TAGADAT السبت 03 فبراير 2018 - 17:51
Il faut juger ces cremineles avec des peines tres lourde plus elbrissa et le travaille forcer.
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16 - وداع السبت 03 فبراير 2018 - 17:55
الله يشافيه وينوض بالسلامة. لكن علاش أسيدي عندك فلوسك سير شري سيارة من عند المحلات لي مضمونة وفلوسك فالبنك وكلشي باين؛ وماشي تمشي هاز الفلوس وغادي وبدون سند قانوني وغادي لمرآب تشوف سيارة؛ يا أخي هاد الزمان مافيهش الثقة وحضي راسك واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان..
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17 - redouane السبت 03 فبراير 2018 - 17:57
خاصهم اعدام هو يعتبر مات والله كتبلو عمر جديد هادوك خاصهم اعدام اعدام حتى يكونو عبرة للمن لايعتبر فينكم لباغين الغاء حكم الاعدام بغيتونا نوليو غابة
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18 - عبدالصمد94 السبت 03 فبراير 2018 - 17:58
لا حولة ولا قوة الا بالله هل تجرد الانسان تماما من انسانيته هل مات الظمير واصبح الانسان عبارة عن الة يحركها الاجرام والعمل الحرام قد انتزعت الرحمة ورفعت البراكة واصبح دم الانسان لا يساوي شيء وكلما ابتعدنا عن الله غرقنا فى وحل الاجرام والنتيجة قاتل ومقتول هل هذا تحظر والى اين سنصل بهذا طبعا الى جخيم لا يطاق كنا نسمع عن اجدادنا وميزتهم وصفاتهم التي يحملون من امانة وحب واحترام والابتعاد عن الحرام وكانت نظرتنا لهم على انهم متخلفون والحق هم اسياد وعلماء بدون ورقة وقلم وها نحن اليوم ناكل بعضنا نسفك الدماء وماكل الحرام ونزني ونرقص ونشتم وندعو الله ان يرحمنا فكيف يرحمنا........الخ
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19 - المنطقي السبت 03 فبراير 2018 - 18:04
احسن تعليق هو ل amri كلام معقول ونفس الشيء كنت أفكر فيه
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20 - رياض السبت 03 فبراير 2018 - 18:04
القتل من اجل السرقة، من يفكر في القتل ليس بانسان سوي، اللهم نسالك حسن الخاتمة.
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21 - مراكشي اصيل السبت 03 فبراير 2018 - 18:23
دبحه ونقله الى المستشفى شيء في الحادث غير واضح لان من اراد سرقته لايأتي به الى منزله و الدي ضربه ودبحه لانها تسمى الضرب المؤدي الى الموت.او محاولة قتل.او عاهة مستديمة يعاقب عليهم القانون حتى 10سنوات سجن .هناك علامة استفهام في الحادث؟؟؟؟؟سيوضحونها المحققون.
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22 - حلا السبت 03 فبراير 2018 - 18:26
من علم بقدومه بذاك المبلغ وفي ذاك الوقت وبذاك المكان؟.راه ما يغدرك غير ألي عارف الواقعة وعالم بالموعد.السيد ألي كان غادي يبيعك السيارة مشكوك فيه.التعامل بمبالغ كبيرة كاش سذاجة سمحوا لي على هذا القول.وماعمركم تمشيوا بوحدكم لقضاء معاملة مالية.الواحد ياخذ معاه شهود موثوقين فردان او أكثر الاخوة ابناء الاعمام والاخوال.ولايجب الثقة بمواقع عرض الاغراض للبيع او العقار كأفيتو مثلا.هناك شياطين يستغلونها لارتكاب الجرائم والسرقة.لاحول ولاقوة إلا بالله.وزايدون تعاملوا يا عباد الله مع عملاء السيارات المعروفين 38 مليون تجيب سيارة www علاش تشري القديم واش لابد golf
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23 - محمد السبت 03 فبراير 2018 - 18:32
اللهم رب البأس أذهب البأس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما.
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24 - عبد الله السبت 03 فبراير 2018 - 18:34
إذا أرادت الدولة تنزيل مسطرة مؤلمة وقاسية في حق المشرملين واللصوص وقطاع الطرق وحاملي السيوف وجميع الادوات الحادة التي تفتك بالمواطنين لفعلت ذلك وهناك خبراء مغاربة قادرين على تربية هؤلاء المجرمين وعدم عودتهم إلى السجن من خلال تمديد محاكمتهم لعدة أشهر وسنوات بل وإضافة الأشغال الشاقة عليهم ليل نهار بالأماكن الوعرة صيفا وشتاء وسحب الاسررة والتلفاز من السجون وغيرها من الأمور التي يتباهون بها أمام ضحاياهم وسترون النتيجة.
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25 - نور السبت 03 فبراير 2018 - 18:41
الله يشاافيك اخويا كلشي مقدر ومكتوب والطمع قتل بنادم ما بقاتش الثقة حتى فخوك وراه استفدت من تعليف واحد الاخ اللي قال خاص نتعاملو عن طريق البنك معقول ونبهتيني لهلد الفكرة شكرا
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26 - ريفي أصيل السبت 03 فبراير 2018 - 18:56
هؤلاء مواطنون . هؤلاء أسوأ من بعض المسؤولين اللصوص. الذبح والسرقة والتسبب في الشلل. كيفما تكونوا يول عليكم.
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27 - الحق السبت 03 فبراير 2018 - 18:56
الحقيقة ان المال لم يعد يحمل،ففي الدول المتقدمة اذا وجد عندك مبلغ اكتر من 10.000 اورو سوف تخضع للمساءلة القانونية.فالتعامل يكون عبر البنك
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28 - غادايز السبت 03 فبراير 2018 - 18:57
الله يشافيك آخويا ويخلف لك ما ضاع، ولكن واش معقول تهز معاك لفلوس بهاد القدر؟ كاين شي بنادم اليوم تيهز معاه 38 مليون فلوس "ليكيد" في جيبو؟ العجب هادا. واش مكيناش بنك في البلاد ودفتر شيكات؟ قصتك ما واضحاش خويا وأنت تخفي أكثر مما تعلن، والأيام ربما تكشف ما وراء الأكمة. القصة كلها غير معقولة والله أعلم. والحاصول الله يجيب الشفاء
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29 - امحمد السبت 03 فبراير 2018 - 19:01
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تؤسفنا جدا لهاذه الواقعة الله يخد حقك منهم دعوت المظلوم ليس بينها حجاب عند الله سينتقم الله منهم والله يشافيك ويجعل لك مخرجا والله يفاجيها عليك
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30 - الحقيقة السبت 03 فبراير 2018 - 19:02
الرواية الحقيقية:مضاربة بين اصدقاء والشرطة سجلت كل شيء ولم يظهر لها سوى تبادل الضرب بين انس وصديقه واخ صديقه
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31 - tangerois السبت 03 فبراير 2018 - 19:04
98% des casablancais n'ont ni éducation ni valeurs ni respect , ils ne savent même pas parler " targo, brak, taskout, sokr, ml7, tasir, tachouf, mssamen....."c'est le déchet du Maroc si un casablancais vous serre la main droit protégez votre portefeuille Avec la main gauche
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32 - Tahar السبت 03 فبراير 2018 - 19:11
C'est grave ce qui se passe ,mais je pense que c'est la faute aux personnes qui cachent l'argent dans leurs maisons où se promènent avec des millions dans leurs poches
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33 - النورس السبت 03 فبراير 2018 - 19:41
أولا بالشفاء العاجل وأهم صوتي إلى ضرورة فتح تحقيق نزيه لمعرفة الحقيقة ورد الاعتبار . لكن هناك نقطة غامضة لماذا التعامل بمبلغ كبير في عملية تجارية . كان الأخرى تحرير شيك مضمون chèque certifié باسم البائع بدل حمل هدا المبلغ . التحقيق من سيؤكد فرضية السرقة من غيرها
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34 - زائر 1 السبت 03 فبراير 2018 - 19:52
ياربي تشافي هاد الشاب وهو دار غلط ومشى بنيتو يشري طوموبيل راه قال صاحبو لغادي يبيعو طوموبيل انا شخصيا فرد من عائلتي حتى هو منعش عقاري تيمشي دايما هاز الفلوس غير في الطوموبيل تاعو وعيت مانقوليه راه صعيب عليك هاد الوضع واليوم دكرتو فالتصرفات ديالو مني شفت هاد الشاب صرا ليه هاكة والله يشافيه ويحفظ وليداتنا وازواجها وكل مسلم يارب
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