38 مليون سنتيم تحول حياة شاب إلى جحيم

هسبريس - عبد الإله شبل

لم يستوعب بعد الشاب "أنس. ب" واقعة الاعتداء التي تعرض لها، بحسب روايته، على يد صديقه؛ إذ وجد نفسه طريح الفراش غير قادر على الحركة.

أنس الذي يرقد بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حكى لجريدة هسبريس الإلكترونية واقعة الاعتداء الذي طاله وكلفه صحته الجسدية، ناهيك عن ضياع مبلغ مالي يقدر بـ38 مليون سنتيم.

قال الشاب أنس، وهو منعش عقاري في العاصمة الاقتصادية، إنه كان ينوي اقتناء سيارة من طراز "غولف" من صديق له بحي سيدي البرنوصي الذي يتاجر في السيارات، يبلغ ثمنها 38 مليون سنتيم.

وتابع: "بعد محادثات في الموضوع، ضربنا موعدا يوم الجمعة 26 يناير بمنزله من أجل تسليمه المبلغ المذكور واقتناء السيارة، إلى هنا الأمور عادية، لكن بعد وصولي إلى المنزل، طلب مني انتظار مجيء أحدهم بالسيارة المذكورة، ومعاينة سيارة من طراز BMW بالمرآب".

وأورد الشاب، في حديثه لهسبريس، أنه خلال معاينته للسيارة، وبعد محاولته فتح صندوقها الخلفي، تفاجأ بآلة حادة تنهال على رأسه، وسقط أرضا على الفور، مضيفا: "شخص آخر ذبحي من العنق بواسطة سكين".

بعدها، تم نقله وهو مدرج في دمائه، في الصندوق الخلفي لسيارته، إلى إحدى المصحات بعين السبع، بحسب روايته دائما.

وبعد حلول والدته بالمصحة، جرى نقله مجددا إلى مصحة أخرى بوسط المدينة، وتبين، بحسب رواية والدته، أنه أصيب بشلل إثر إصابته على مستوى النخاع الشوكي.

وطلبت الأم، في تصريحها لهسبريس، من السلطات الأمنية والقضائية فتح تحقيق نزيه، وإعادة الاعتبار لابنها الوحيد، وإرجاع المبلغ المالي المقدر بـ38 مليون سنتيم.

وأكدت المتحدثة نفسها أن ابنها لم يسبق له الدخول في مشاكل مع أي كان، لافتة إلى أنه يقوم بعمله كمنعش عقاري ودأب على ركوب السيارات الفاخرة.