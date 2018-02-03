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الرئيسية | حوادث | الأمن يداهم مجزرة سرّية ويعتقل شخصين بسطات

الأمن يداهم مجزرة سرّية ويعتقل شخصين بسطات

الأمن يداهم مجزرة سرّية ويعتقل شخصين بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 03 فبراير 2018 - 18:47

داهمت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، اليوم السبت، محلا بحي السلام الشطر الرابع غرب المدينة ذاتها، كان يستعمله أحد الأشخاص بمساعدة فرد من عائلته في الذبيحة السرية وترويج اللحوم الفاسدة بالأسواق والنواحي بعد نقلها بطرق غير سليمة.

وحسب مصادر هسبريس فإن عناصر الأمن توصلت بإخبارية، مفادها أن أصواتا غريبة ومزعجة تنبعث من أحد المستودعات بحي السلام، وتمتد إلى آخر ساعة من الليل، فانتقلت عناصر من الأمن الوطني إلى المكان، وقامت باقتحامه بعد إشعار النيابة العامّة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفتيش والمعاينة أسفرا عن اكتشاف مجزرة عشوائية للذبيحة السرية مجهزة بالرافعات والثلاجات والسكاكين، وغيرها من الأدوات التي تستعمل في الذبح وتقطيع اللحوم، مع حجز "سقائط" وبقايا لحم أبقار غير صالحة للاستهلاك، منها لحوم مصابة بداء السل المعدي.

وبعد إشعار النيابة العامّة بمحكمة سطات بهذه الوقائع، أمرت بحجز اللحوم والمعدات، ووضع الجزار وابنه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار الانتهاء من البحث للوصول إلى المزوّدين والزّبائن، وكذا طريقة ربط التجهيزات بالإنارة العمومية، وعرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل منهما، وإكمال إجراءات حجز الأدوات وإتلاف اللحوم، بحضور لجنة مختلطة من المصالح المعنية.

عبد الرحيم أبو الهدى، رئيس مصلحة حفظ الصحة ببلدية سطات، أكد في تصريح لهسبريس أن المكان يشبه مجزرة عشوائية صغيرة ومجهزة بالرافعات والمبرّدات، مع تجميع بقايا ومخلفات الذبيحة السرية في أكياس في انتظار التخلّص منها بطريقة سرّية.

وأضاف أبو الهدى أن الفحص الأولي من قبل المصالح البيطرية المختصة للحوم وأحشاء الأبقار بيّن أنها مصابة بداء السل الكلّي المعدي، وأن "سقيطة" غير صالح للاستهلاك، موضّحا أن هذا النوع من المرض خطير جدا على صحة المستهلكين.

وأوضح أبو الهدى أن اللجنة المختلطة حجزت ما يفوق "سقيطتين" اثنتين من لحوم الأبقار التي كان يجلبها المعني بالأمر من الأسواق، وكذا أحشاء أبقار أخرى، فجرى تحرير محضر الحجز ونقل كل المحجوزات من اللحوم والعمل على إتلافها حرقا، مع تحرير محضر ثان للإتلاف؛ ثم وجّهت نسخ منهما إلى النيابة العامة المختصة بسطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - افران الاطلس المتوسط السبت 03 فبراير 2018 - 19:07
يجب معاقبة بشدة ما يمارس هذا الطريقة للدبحة السرية انهم يعرون صحة المواطنين للهلاك و للتدمير. يجب مطاردة هؤلاء المجرمين من الناس الذين يمارسون هذا النوع من الذبح غير المنظم وخطير جدا لاستهلاك المواطنين الابرياء
il faut punir sévèrement ce qui pratique cette méthode Ils exposent la santé des citoyens a la destruction. faut faire la chasse aux gens qui pratique ce type d'abattage non réglementé trop dangereux a la consommation
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5
2 - BOP35 السبت 03 فبراير 2018 - 19:12
اللحوم الفاسدة واخرى والفاهم يفهم......
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1
3 - فريد حماد السبت 03 فبراير 2018 - 19:18
جراءم تسميم المواطنين انتقلت من ضروف احداث استثنائية الى قطاع قاءم بذاته في كل مجالات انتاج المواد الغذائية المسمومة من لحوم الى زيوت الى حلويات الى توابل وغيرها في الحواضر وهوامش المدن والسبب هو انهيار هيبة الدولة بتفشي الرشوة وتواطء رموز الفساد السلطوي والانتخابي وانعدام احكام قضاءية .
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4 - NOUMRI السبت 03 فبراير 2018 - 19:24
السؤال المطروح أين كانت أعين السلطات أي المقدم و الشيخ حتى تم أدخال كل تلك التجهيزات القتيلة إلى المستودع و التي إلى أليات لإدخالها و تركيبها و كيف تم أيضا أدخال الحيوانات إلى نفس المكان دون إتارة الإنتباه يجب على السلطات تعميق البحت في هده القضية لمعرفة كل التفاصيل المحيطة بها
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