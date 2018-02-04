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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎

الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎

الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎
هسبريس من وزان
الأحد 04 فبراير 2018 - 11:05

فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة لقيادة بني حسان بإقليم تطوان تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسة مفارقة خمسيني للحياة بمسقط رأسه بمنطقة الخروبة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة الحمراء بالإقليم ذاته.

وكانت ساكنة الجماعة الترابية المذكورة قد استفاقت على وقع انتحار شخص متزوج يبلغ حوالي 49 سنة، وأب لثلاثة أبناء، في ظروف غامضة، بعدما عمد إلى لف حبل حول عنقه.

وجرى توجيه جثمان الهالك صوب مستودع الأموات، إلى حين انتهاء التحقيق وجمع المعطيات والمعلومات الكافية للوقوف على الأسباب الحقيقة للوفاة.

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