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الرئيسية | حوادث | إفشال محاولة انتحار عشرينية ضواحي وزان

إفشال محاولة انتحار عشرينية ضواحي وزان

إفشال محاولة انتحار عشرينية ضواحي وزان
هسبريس من وزان
السبت 03 فبراير 2018 - 19:23

نجح طاقم طبي وتمريضي، السبت بالمرفق الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بـ"دار الضمانة"، في إفشال محاولة شابة عشرينية إنهاء حياتها بتناول مبيد للقوارض.

ووفق مصادر قريبة من الحادث فإن الأمر يتعلق بشابة تبلغ حوالي 23 سنة، ولجت المستشفى في حالة حرجة عقب تناولها "سم الفئران" بمنزل عائلتها بجماعة زومي، ضواحي مدينة وزان، مرجعة سبب إقدامها على محاولة الانتحار بهذه الطريقة إلى وفاة زوجها وحرقة الفراق.

وأفلحت أطر مشفى وزان العاملة بمصلحة المستعجلات في إنقاذ الشابة من موت محقق، عقب تدخل مفصلي من خلال عملية غسيل للمعدة، إلى جانب تمكينها من تحاليل مخبرية للوقوف على وضعها الصحي؛ ولازالت ترقد تحت الرعاية الطبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحسين السبت 03 فبراير 2018 - 19:43
واين الايمان بالقضاء والقدر ؟ اصبحنا نسمع اشياء غريبة في مجتمع اسلامي . وكاننا في السويد.
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2 - ع-ع السبت 03 فبراير 2018 - 19:51
إنا لله وإنا إليه راجعون. " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا ذكر هادم اللذات : الموت ) فالموت مصيبة .اللهم ارزقها الصبر على فراق شريك حياتها واغفر لها وتب عليها وتجاوز عنها يارب .
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