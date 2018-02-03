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كُتّاب وآراء
إفشال محاولة انتحار عشرينية ضواحي وزان
نجح طاقم طبي وتمريضي، السبت بالمرفق الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بـ"دار الضمانة"، في إفشال محاولة شابة عشرينية إنهاء حياتها بتناول مبيد للقوارض.
ووفق مصادر قريبة من الحادث فإن الأمر يتعلق بشابة تبلغ حوالي 23 سنة، ولجت المستشفى في حالة حرجة عقب تناولها "سم الفئران" بمنزل عائلتها بجماعة زومي، ضواحي مدينة وزان، مرجعة سبب إقدامها على محاولة الانتحار بهذه الطريقة إلى وفاة زوجها وحرقة الفراق.
وأفلحت أطر مشفى وزان العاملة بمصلحة المستعجلات في إنقاذ الشابة من موت محقق، عقب تدخل مفصلي من خلال عملية غسيل للمعدة، إلى جانب تمكينها من تحاليل مخبرية للوقوف على وضعها الصحي؛ ولازالت ترقد تحت الرعاية الطبية.