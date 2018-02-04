إسبانيا توقف مغربيا تبحث عنه العدالة الفرنسية

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الإسبانية مهاجرا مغربيا مبحوثا عنه من قبل العدالة الفرنسية، بعدما أصدرت في حقه مذكرة إيقاف وتسليم بسبب ارتكابه جرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية، فإن عملية إيقاف المعني بالأمر تمت بإحدى محطات الحافلات بمدينة مالقا، جنوب إسبانيا، مشيرة إلى أنه خضع للمراقبة من قبل دورية للأمن، وتبين أنه موضوع بحث على مستوى التراب الأوروبي بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالممنوعات.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية أن الموقوف، البالغ من العمر 42 عاما، يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من المحكمة الوطنية الإسبانية، في انتظار الانتهاء من الإجراءات المصاحبة لعملية تسليمه إلى سلطات باريس في الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح البلاغ أن المشتبه به ينتمي إلى عصابة إجرامية، أفرادها من عائلة واحدة، تعمل على إدخال مخدر "الحشيش" إلى فرنسا، مشيرا إلى أن المتهم كان يقوم بشراء سبائك الذهب بغية غسل أموال بيع المخدرات. وأبرز البلاغ في السياق ذاته أن المتهم كان يعيش بين المغرب وفرنسا، قبل أن يصدر عليه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات من لدن القضاء الفرنسي.

وأضافت الوثيقة الرسمية نفسها أنه لحظة اعتقال المشتبه به سلم وثائق تعود إلى شخص آخر، الأمر الذي أثار شكوك عناصر الأمن التي سارعت إلى التحقيق معه، مشيرة إلى أنه خضع للاستنطاق التفصيلي من قبل فرقة محاربة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تبين أنه متورط في جرائم متعلقة بالتزوير والاتجار بالمخدرات.