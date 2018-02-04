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مخدرات ورشوة تجرّان 5 أشخاص إلى القضاء
الأحد 04 فبراير 2018 - 23:20
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط من توقيف خمسة أشخاص، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ومحاولة الإرشاء.
وأوضحت خلية التواصل بولاية أمن طنجة أن توقيف المشتبه فيهم جرى أثناء استعدادهم لمغادرة المحطة البحرية على متن رحلة متوجهة إلى اسبانيا، بعد أن أظهرت عمليات المراقبة ابتلاعهم لكمية من الكبسولات تحتوي على مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر حاولوا تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للعناصر الأمنية لحظة توقيفهم، موردة أنه تم الاحتفاظ بهم رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، ووضعهم بعد ذلك تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.