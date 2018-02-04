24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1912:4615:3918:0519:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الغموض يلف وفاة خمسيني شنقا ضواحي تطوان‎ (5.00)

  2. "بسطة قهوة" تعزز "الهوية الوطنية" في غزة (5.00)

  3. نبيلة مُنيب توقد الشمعة الثانية على رأس الحزب الاشتراكي الموحد (5.00)

  4. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ببرشيد (5.00)

  5. أخنوش يعلن من باريس عن ميلاد مجلس "مغاربة العالم الأحرار" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مخدرات ورشوة تجرّان 5 أشخاص إلى القضاء

مخدرات ورشوة تجرّان 5 أشخاص إلى القضاء

مخدرات ورشوة تجرّان 5 أشخاص إلى القضاء
هسبريس من طنجة
الأحد 04 فبراير 2018 - 23:20

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط من توقيف خمسة أشخاص، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات ومحاولة الإرشاء.

وأوضحت خلية التواصل بولاية أمن طنجة أن توقيف المشتبه فيهم جرى أثناء استعدادهم لمغادرة المحطة البحرية على متن رحلة متوجهة إلى اسبانيا، بعد أن أظهرت عمليات المراقبة ابتلاعهم لكمية من الكبسولات تحتوي على مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر حاولوا تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للعناصر الأمنية لحظة توقيفهم، موردة أنه تم الاحتفاظ بهم رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، ووضعهم بعد ذلك تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.