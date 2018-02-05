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الرئيسية | حوادث | الأمن يُفرغ كيلوغرام كوكايين من معدة برازيلي

الأمن يُفرغ كيلوغرام كوكايين من معدة برازيلي

الأمن يُفرغ كيلوغرام كوكايين من معدة برازيلي
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 فبراير 2018 - 03:43

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين، التي تم حجزها لدى مواطن يحمل الجنسية البرازيلية، الأحد، بلغت كيلوغراما واحدا وخمسة غرامات من مسحوق الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، كانت قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 27 يناير المنصرم، وذلك أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو، بعدما تم العثور بحوزته على 525 غرام من مخدر الكوكايين مخبأة أسفل ملابسه الداخلية، بالإضافة إلى الاشتباه في تهريبه لنفس المادة المخدرة داخل أمعائه.

وقد تم ، حسب المصدر نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز 480 غراما إضافية من مخدر الكوكايين، على شكل 32 كبسولة.

وجرى، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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