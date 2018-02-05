تفحم خمسيني في احتراق منزل صفيحي ناحية شفشاون‎

هسبريس من شفشاون

لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين نتيجة حريق أتى على منزل صفيحي بدوار المعصرة، التابع للنفوذ الترابي لجماعة بني أحمد بإقليم شفشاون.

ووفق مصادر محلية متطابقة فقد أتت ألسنة اللهب على محتويات المنزل بشكل أدى إلى إحداث خسائر مادية جسيمة، مع تفحم جثة شخص متزوج، يبلغ حوالي 50 سنة، ونفوق بهيمتين نتيجة محاصرة النيران لهما .

وتبعا للمصادر ذاتها فقد حاول سكان التجمع السكاني إخماد ألسنة النار بوسائل بسيطة، دون أن يفلحوا في إنقاذ الضحية من الموت حرقا.

وفور إشعارها، حلت السلطات المحلية والأمنية بالمكان عينه، حيث جرى إخماد النيران وانتشال الجثة المتفحمة ونقلها إلى مستودع الأموات لتشريحها؛ فيما تم فتح تحقيق في أسباب وظروف الواقعة.